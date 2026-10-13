Qué pasa con los días feriados si no viene el papa y qué hacer con pasajes y reservas

La cirugía de León XIV genera incertidumbre sobre los feriados. ¿Qué pasa con los días libres, los viajes reservados o los derechos laborales?

Afecta a pagos laborales por feriado y posibles reembolsos de viajes.

Operación papal genera incertidumbre sobre su visita a Argentina y feriados de noviembre.

La reciente operación a la que fue sometido el papa León XIVA en Roma ha planteado una pregunta que va más allá de su salud y afecta a millones de argentinos: ¿qué pasará con los feriados establecidos para noviembre si el pontífice no termina viajando al país?

La incertidumbre también afecta a quienes ya compraron boletos, reservaron hoteles o planearon vacaciones aprovechando los días libres.

El Gobierno de Javier Milei creó a través del DNU 1103/2026 un esquema excepcional de feriados nacionales y territoriales para que el Papa pudiera venir entre el 8 y el 11 de noviembre.

Sin embargo, la operación realizada en la Policlínica Agostino Gemelli en Roma introdujo una nueva variable. Aunque no se ha cancelado oficialmente, el viaje se realizará dependiendo de la evolución de la salud del pontífice.

Surgen muchas preguntas: ¿siguen siendo válidos los feriados? ¿Pueden cancelarse? ¿Qué pasa con los empleados que tienen que trabajar? ¿Y quién paga los gastos de aquellos que reservaron un viaje que ya no pueden realizar?

Cuáles son los feriados de noviembre por la visita del papa León XIV

Según el esquema establecido en el DNU 1103/2026, se crearon tres jornadas de feriado con diferente alcance territorial para facilitar la movilidad de los asistentes, las operaciones de seguridad y la organización de las celebraciones religiosas.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino, con motivo de la visita papal y la celebración de una misa multitudinaria prevista en la Ciudad de Buenos Aires

feriado nacional en todo el territorio argentino, con motivo de la visita papal y la celebración de una misa multitudinaria prevista en la Ciudad de Buenos Aires Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, donde se desarrollarán actividades protocolares y religiosas

feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, donde se desarrollarán actividades protocolares y religiosas Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la ceremonia prevista en la Basílica de Luján

Para coordinar estas actividades, el decreto también contempla la creación de una Unidad Ejecutiva Especial Temporal dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Esta medida se justificó por la magnitud de la reunión esperada (millones de personas en las diversas celebraciones).

Qué pasa con los feriados si el Papa suspende su visita a la Argentina

El estado de salud de León XIV constituye actualmente la principal incógnita respecto de la realización del viaje.

Según la información proporcionada, el pontífice, de 71 años, fue sometido a una intervención de cirugía torácica videoasistida durante la cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. El diagnóstico informado fue un adenocarcinoma pulmonar en fase temprana.

El Vaticano dispuso un período de recuperación y la suspensión temporal de sus actividades públicas.

Aunque la gira sudamericana continúa prevista, su realización dependerá de la evolución del pontífice y de las recomendaciones de sus médicos.

Desde el punto de vista jurídico, una eventual suspensión del viaje no implica que los feriados desaparezcan automáticamente. Si el DNU se encuentra publicado y vigente, la cancelación de la visita papal no produce por sí sola su derogación.

Para dejar sin efecto o modificar las fechas establecidas, el Poder Ejecutivo deberá adoptar una nueva decisión normativa y publicarla oficialmente.

Esto significa que, incluso si el Vaticano anuncia una postergación, los feriados no quedarán sin efecto por ese solo hecho.

Hasta que exista una modificación oficial, las empresas y los trabajadores deberán considerar el calendario vigente.

Cómo se pagan los feriados por la visita del Papa y qué pasa si hay que trabajar

El calendario especial también tiene consecuencias directas para las relaciones laborales.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que, durante los feriados nacionales, rigen las normas legales correspondientes al descanso dominical.

Cuando un trabajador presta servicios durante un feriado, corresponde aplicar el régimen de remuneración previsto en el artículo 166 de esa ley.

En términos generales, quienes trabajan durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, lo que habitualmente se conoce como pago doble.

En consecuencia, el lunes 9 de noviembre, previsto como feriado nacional, quedaría comprendido en ese régimen.

Para el martes 10 y el miércoles 11, la aplicación del descanso y sus consecuencias salariales deberán analizarse según el alcance territorial de la medida y el régimen jurídico correspondiente.

El calendario podría alcanzar tanto al sector público como al privado dentro de las jurisdicciones establecidas, aunque deben considerarse las particularidades de cada actividad, los convenios colectivos y las normas aplicables.

Qué ocurre si el Gobierno cancela los feriados y los empleados ya organizaron vacaciones

Otra situación posible es que el Poder Ejecutivo decida dejar sin efecto alguna de las jornadas previstas ante una eventual suspensión de la visita papal.

Si eso ocurre y las fechas recuperan su condición de días laborables, los empleados deberán cumplir sus obligaciones habituales, salvo que cuenten con una licencia o autorización válida.

La situación puede generar inconvenientes para quienes ya organizaron viajes o actividades familiares.

Haber comprado pasajes o reservado alojamiento no otorga, por sí solo, el derecho a ausentarse del trabajo si el feriado es derogado.

En esos casos, los trabajadores podrán solicitar vacaciones, días de licencia o acuerdos particulares con sus empleadores.

Sin embargo, su otorgamiento dependerá de las normas laborales aplicables y de las autorizaciones correspondientes.

Una situación diferente se presenta cuando el trabajador ya tiene vacaciones formalmente concedidas. En ese supuesto, la modificación del calendario de feriados no implica necesariamente que la licencia aprobada quede sin efecto.

Pasajes y hoteles: ¿se puede recuperar el dinero si se suspende la visita del Papa?

La posibilidad de que cambie el calendario también genera preocupación entre quienes aprovecharon los feriados para contratar servicios turísticos.

La principal duda es si las empresas están obligadas a devolver el dinero cuando el motivo del viaje desaparece por una decisión ajena al consumidor.

La respuesta depende de las condiciones de contratación, del servicio adquirido y de las circunstancias particulares.

La Ley de Defensa del Consumidor 24.240 no establece una devolución automática del 100% del importe de pasajes y alojamientos por el solo hecho de que el Gobierno modifique un feriado.

Por ejemplo, si una persona compró un pasaje para viajar a Córdoba durante el feriado y posteriormente decide no viajar porque se suspendió la visita papal, esa circunstancia no significa necesariamente que la empresa de transporte haya incumplido el contrato.

Lo mismo puede ocurrir con una reserva hotelera.

Si el alojamiento continúa disponible y el prestador está en condiciones de cumplir con el servicio contratado, la cancelación voluntaria del huésped deberá analizarse conforme a las condiciones pactadas y a las normas de protección al consumidor aplicables.

No obstante, las cláusulas de cancelación y las penalidades deben ser claras, estar debidamente informadas y no resultar abusivas.

Por eso, antes de cancelar una reserva, es importante revisar las condiciones aceptadas al momento de la compra.

Derecho de arrepentimiento: cuándo se puede cancelar una compra sin penalidad

La legislación argentina reconoce, como regla general para determinadas contrataciones a distancia, el derecho del consumidor a revocar la aceptación dentro de los diez días corridos, en los términos de la Ley 24.240 y del Código Civil y Comercial.

Sin embargo, ese derecho no se aplica indiscriminadamente a todas las reservas turísticas.

La regulación contempla excepciones para determinados servicios turísticos contratados con fecha específica, como alojamientos, alquileres de vehículos y excursiones.

Además, los pasajes aéreos están sujetos a un régimen específico de contratación, cancelación y devolución.

Por ese motivo, no corresponde afirmar que toda persona que compró un vuelo o reservó un hotel por internet tiene garantizada la posibilidad de cancelar sin costo durante diez días.

En cada caso será necesario verificar el tipo de servicio, la tarifa contratada, las condiciones informadas y las disposiciones legales aplicables.

Qué pueden reclamar los consumidores si cambian los feriados

Si finalmente se suspende o posterga la visita papal, los consumidores podrán consultar a las empresas por alternativas que permitan reducir el perjuicio económico.

Entre las posibilidades se encuentran los cambios de fecha, los créditos para futuras contrataciones, las reprogramaciones y las devoluciones totales o parciales, según corresponda.

Estas soluciones pueden surgir de las condiciones originales de contratación, de políticas comerciales especiales o de acuerdos entre las partes.

Si una empresa modifica unilateralmente el servicio contratado, incumple lo prometido o aplica condiciones abusivas, el consumidor podrá evaluar un reclamo por las vías correspondientes.

Para ello, resulta conveniente conservar comprobantes de pago, correos electrónicos, condiciones de contratación y comunicaciones con el prestador.

También pueden utilizarse los canales oficiales de Defensa del Consumidor.

Qué se sabe hasta ahora sobre los feriados de noviembre

De acuerdo con el esquema normativo informado, el lunes 9 de noviembre está previsto como feriado nacional, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 tendrán alcance territorial limitado.

La operación del papa León XIV introdujo incertidumbre sobre la visita, pero no produciría por sí misma una modificación del decreto.

La clave estará en las próximas comunicaciones del Vaticano y en las decisiones que adopte el Gobierno argentino si resulta necesario reprogramar la gira.

Hasta entonces, quienes tengan viajes contratados deberían evitar cancelaciones apresuradas, revisar las condiciones de sus reservas y seguir los anuncios oficiales.

Para las empresas y los trabajadores, en tanto, el principio es claro: mientras no exista una modificación normativa, los feriados establecidos mantienen su vigencia.