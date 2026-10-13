La Cámara confirmó que Ricardo Nissen excedió sus funciones al intentar avanzar sobre la empresa vinculada a Joe Lewis en Lago Escondido

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento por abuso de autoridad de Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el kirchnerismo. El exfuncionario intentó intervenir de manera ilegal Hidden Lake SA, la sociedad del empresario británico Joe Lewis dueña del predio Lago Escondido en la Patagonia.

El fallo llegó este martes desde la Sala I del máximo tribunal penal. Los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo formaron mayoría para rechazar el recurso presentado por la defensa de Nissen. En disidencia, Alejandro Slokar propuso anular el procesamiento y devolver la causa.

La decisión de Casación cierra una instancia clave del caso: confirma que Nissen ejerció sus facultades de control societario sin justificación suficiente y con objetivos ajenos a sus funciones como inspector general de Justicia.

El procesamiento había sido ordenado en abril pasado por la Sala II de la Cámara Federal porteña. En aquella oportunidad, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah revocaron un sobreseimiento previo y consideraron que existían elementos suficientes para avanzar contra Nissen.

La defensa del exfuncionario recurrió ese fallo ante Casación. Argumentó que su cliente había actuado dentro de las atribuciones legales de la IGJ. También sostuvo que una eventual interpretación jurídica equivocada no podía convertirse automáticamente en delito.

Por qué Casación rechazó los argumentos de la defensa

El juez Daniel Petrone encabezó el voto mayoritario. Sostuvo que los magistrados de la Cámara Federal habían explicado con suficiente claridad las razones para procesar a Nissen. Consideró que la resolución contenía los fundamentos jurídicos necesarios.

Petrone señaló que los planteos de la defensa expresaban una simple discrepancia con la valoración de las pruebas. Pero no alcanzaban para descalificar el fallo. Varios de esos cuestionamientos ya habían sido examinados durante la investigación judicial.

El camarista recordó que un procesamiento constituye solamente un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado. No impide que durante el resto de la instrucción o en un eventual juicio oral se determine con mayor certeza cuál fue su participación en los hechos investigados.

El magistrado también rechazó el argumento según el cual la Cámara Federal no podía revocar directamente el sobreseimiento y ordenar el procesamiento. Sostuvo que los camaristas estaban facultados para adoptar esa decisión. No se había demostrado ninguna afectación concreta al derecho de defensa.

Carbajo adhirió a los fundamentos de Petrone. La posición de ambos formó mayoría suficiente para confirmar el procesamiento.

Slokar votó en disidencia. Propuso hacer lugar al recurso, anular la resolución y apartar a los camaristas que la habían firmado. Invocó el precedente "Diez" de la Corte Suprema. Su posición quedó en minoría.

Los intentos sistemáticos de Nissen para intervenir Hidden Lake

La investigación penal se concentró en dos resoluciones particulares firmadas por Nissen como titular de la IGJ: la 393/22 y la 112/23. Mediante esas decisiones administrativas, el exfuncionario impulsó pedidos de intervención judicial y nulidad de la sociedad vinculada a Joe Lewis.

Según la acusación, esas actuaciones fueron promovidas sin justificación suficiente. Constituyeron un ejercicio abusivo de las atribuciones que le otorgaba la ley. La Justicia investigó si Nissen había utilizado las facultades de fiscalización societaria con objetivos ajenos a sus funciones.

La primera resolución fue firmada el 18 de abril de 2022. A partir de ella, Nissen impulsó una acción judicial para obtener la nulidad de Hidden Lake SA y la intervención de su administración. Invocó supuestos incumplimientos de sentencias judiciales y episodios de violencia en Río Negro.

El 23 de mayo de ese año, Nissen y el entonces subinspector Manuel Cuiñas Rodríguez solicitaron la intervención de la empresa ante la Justicia comercial. El pedido fue rechazado por el Juzgado Comercial N° 16. La decisión fue confirmada por la Cámara Comercial el 14 de junio de 2022.

Sin embargo, los funcionarios de la IGJ volvieron a insistir. El 1° de febrero de 2023 presentaron otro pedido para desplazar a la totalidad del directorio de Hidden Lake SA. Buscaban colocar a la sociedad bajo intervención judicial.

Esta vez incorporaron como argumento un viaje realizado en octubre de 2022. Magistrados, funcionarios y ejecutivos de Clarín habían visitado la estancia de Joe Lewis en la Patagonia. Según la presentación de la IGJ, ese episodio no se correspondía con el objeto agropecuario declarado por la sociedad.

El 23 de febrero de 2023, Nissen firmó la resolución 112. Ratificó formalmente el nuevo pedido de intervención. Pero la Justicia comercial volvió a rechazar la pretensión. La decisión fue confirmada por la Cámara Comercial el 4 de abril de ese año.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue que la IGJ no había actuado de manera semejante frente a otras sociedades. Esa circunstancia fue considerada por la Cámara Federal como un indicio relevante para evaluar el posible ejercicio abusivo de las facultades del organismo.

Qué argumentó la defensa para intentar anular el procesamiento

Los abogados de Nissen sostuvieron que el funcionario había actuado dentro de las atribuciones que le otorgaban la Ley General de Sociedades y la legislación que regula la IGJ. Argumentaron que una eventual interpretación jurídica equivocada no podía transformarse automáticamente en un delito.

La defensa cuestionó además que no se hubiera demostrado que Nissen conociera la supuesta ilegalidad de sus decisiones. Tampoco que hubiera actuado deliberadamente contra la ley. Consideraron esos requisitos indispensables para configurar el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248 del Código Penal.

Al revocar el sobreseimiento en abril pasado, la mayoría de la Sala II sostuvo que el expediente administrativo se había iniciado sobre premisas consideradas falsas. Había constituido un caso excepcional dentro de las actuaciones habituales de la Inspección General de Justicia.

La mayoría de Casación concluyó ahora que esos planteos de la defensa no lograban desvirtuar los fundamentos del procesamiento. Por lo tanto, la investigación penal deberá continuar.

Quién es Ricardo Nissen y cuál es su vínculo con el kirchnerismo

Ricardo Nissen es un abogado especializado en derecho comercial con una extensa trayectoria. Mantiene estrechos vínculos con el kirchnerismo desde hace dos décadas. Fue apoderado de Florencia y Máximo Kirchner, hijos de Cristina Kirchner, en la causa Hotesur.

Su relación con la conducción del organismo comenzó durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ocupó la titularidad de la IGJ entre 2003 y 2005. Regresó al mismo cargo en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Permaneció en el puesto hasta 2023.

La Inspección General de Justicia es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas societarias en Argentina. Tiene facultades para controlar a las sociedades comerciales, aprobar estatutos y llevar registros públicos. También puede solicitar intervenciones judiciales cuando detecta irregularidades graves.

Con la resolución de este martes, la Cámara de Casación dejó en pie el procesamiento de Nissen por abuso de autoridad. La decisión no constituye una condena. Tampoco determina todavía la responsabilidad penal definitiva del exfuncionario. Pero confirma que la causa avanzará hacia etapas más avanzadas del proceso judicial.