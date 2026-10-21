El encuadre tributario no garantiza desligar vínculo laboral si hay subordinación; claves para empleadores ante nuevas demandas y riesgos legales

La reforma laboral modificó las reglas para analizar determinadas contrataciones de trabajadores independientes, pero facturar como monotributista no impide reclamar el reconocimiento de una relación de dependencia cuando las condiciones reales de prestación permiten acreditar que existía un vínculo laboral.

El cambio introducido en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) limita la presunción de existencia de un contrato laboral en ciertos supuestos de contratación de obras o servicios. Sin embargo, no convierte automáticamente cualquier prestación en una actividad independiente ni elimina las contingencias asociadas a los llamados falsos monotributistas.

Para el abogado Jorge Grispo, uno de los principales riesgos para las empresas consiste en interpretar la reforma como una autorización general para contratar monotributistas sin revisar cómo se desarrolla efectivamente el trabajo.

Qué cambió con la reforma laboral para los monotributistas

La reforma modificó el artículo 23 de la LCT, que regula la presunción de existencia de un contrato de trabajo cuando se prestan servicios en determinadas condiciones.

La nueva redacción establece que la prestación de servicios de obras o servicios profesionales u oficios, cuando se instrumenta mediante las figuras previstas en el Código Civil y Comercial y se cumplen los requisitos legales, no genera por sí sola la presunción de existencia de una relación laboral. La norma contempla, entre otros aspectos, la emisión de facturas o recibos y las condiciones de instrumentación de la contratación.

El cambio modifica el punto de partida para analizar determinados vínculos entre empresas y trabajadores independientes. La exclusión de la presunción no impide que se reclame el reconocimiento de una relación laboral, pero puede incidir en la forma en que debe acreditarse su existencia.

Grispo advierte que el problema de los falsos monotributistas no se resuelve con la inscripción fiscal, la emisión de comprobantes o la firma de un contrato de prestación de servicios. Lo determinante es establecer si la modalidad contractual coincide con las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

Cuándo un monotributista puede ser considerado empleado

La inscripción en el monotributo no determina por sí sola la naturaleza jurídica del vínculo. Para establecer si existe una relación de dependencia deben analizarse las circunstancias concretas de la prestación y la eventual presencia de subordinación jurídica, técnica o económica.

Entre los indicadores que pueden resultar relevantes se encuentran:

El cumplimiento de horarios establecidos por la empresa

La recepción de órdenes, instrucciones y supervisión sobre las tareas

La obligación de concurrir a un lugar de trabajo determinado

La integración estable a la estructura organizativa de la compañía

La falta de autonomía para decidir cómo organizar y ejecutar la actividad

La dependencia económica, la utilización de herramientas de la empresa y la prestación de servicios para un único cliente también pueden aportar elementos al análisis, aunque ninguno de esos factores determina por sí solo la existencia de una relación laboral.

En sentido contrario, la posibilidad de organizar los propios horarios, decidir cómo realizar las tareas, trabajar para distintos clientes y asumir los riesgos de la actividad puede respaldar la existencia de una prestación independiente.

Grispo señala que una persona que trabaja durante años para una única empresa, cumple horarios definidos, recibe directivas permanentes y se integra a su estructura operativa puede generar una controversia sobre el verdadero carácter del vínculo, aunque emita facturas como monotributista. En esos casos, la documentación fiscal no alcanza por sí sola para resolver la discusión.

¿Un monotributista puede reclamar una indemnización por despido?

Sí. Una persona inscripta en el monotributo puede reclamar judicialmente el reconocimiento de una relación laboral. Si logra acreditar que existió un vínculo de dependencia y que su extinción genera los derechos correspondientes, podrá solicitar los créditos laborales que resulten procedentes.

Según las circunstancias del caso, el reclamo puede incluir:

Indemnización por despido

Diferencias salariales

Vacaciones adeudadas

Sueldo anual complementario

Otros créditos derivados de la relación laboral reconocida

La procedencia de cada concepto depende de los hechos acreditados, el período reclamado, las características de la desvinculación y las normas aplicables.

También debe distinguirse entre el reconocimiento de la relación laboral y las consecuencias de la falta de registración. La reforma modificó determinados regímenes vinculados con las multas por empleo no registrado o deficientemente registrado, por lo que no corresponde aplicar automáticamente todas las sanciones previstas por la normativa anterior. Para determinar qué consecuencias pueden reclamarse, es necesario considerar el concepto involucrado y la legislación aplicable según el período de los hechos.

Grispo advierte que las contingencias pueden acumularse durante meses o años sin que exista un conflicto visible. Una desvinculación o una disputa económica puede llevar a examinar retrospectivamente una contratación que hasta ese momento no había generado cuestionamientos.

Qué pruebas pueden demostrar una relación de dependencia

En un reclamo laboral, además del contrato y las facturas, pueden evaluarse documentos, comunicaciones y testimonios que permitan reconstruir cómo se organizaba el trabajo y qué grado de autonomía tenía la persona contratada.

Entre los elementos que pueden resultar relevantes se encuentran:

Correos electrónicos y mensajes internos

Registros de asistencia y horarios

Órdenes de trabajo e instrucciones

Manuales operativos y procedimientos internos

Comunicaciones entre la empresa y quien presta los servicios

Testimonios de compañeros, superiores u otras personas que conozcan la modalidad de trabajo

Documentación sobre la organización y supervisión de las tareas

Estas pruebas pueden contribuir a establecer quién definía los horarios, impartía instrucciones, controlaba los resultados y organizaba la actividad cotidiana.

La documentación contractual y fiscal también forma parte del análisis, pero debe valorarse junto con los demás elementos. La reforma del artículo 23 modifica el alcance de la presunción legal en determinados supuestos; no impide que los tribunales examinen las características efectivas del vínculo cuando se discute si existió una relación de dependencia.

Qué deberían revisar las empresas que contratan monotributistas

Para Grispo, la reforma representa una oportunidad para revisar las modalidades de contratación e identificar posibles contingencias. La evaluación no debería limitarse a comprobar la inscripción fiscal y la emisión de facturas, sino que tendría que verificar si el contrato refleja la forma en que se desarrolla realmente la actividad.

La revisión puede contemplar cuatro aspectos: autonomía contractual y operativa (si la persona organiza su actividad y toma decisiones sobre la ejecución de los servicios); modalidad de trabajo (si existen horarios obligatorios, directivas permanentes y controles propios de una relación de subordinación); organización de la prestación (si desarrolla una actividad propia o está incorporada de manera estable a la estructura operativa de la empresa); y coherencia documental (si el contrato y la facturación se corresponden con las condiciones reales en las que se prestan los servicios).

El objetivo es identificar los vínculos que responden a una actividad genuinamente independiente y aquellos que requieren una evaluación más profunda de su encuadre jurídico.

Grispo advierte que la frecuencia de una modalidad de contratación dentro de un sector no garantiza que sea jurídicamente correcta. Una práctica extendida puede generar contingencias si las condiciones concretas presentan características propias de una relación laboral.

El abogado también señala que las empresas suelen concentrarse en el costo inmediato de regularizar una situación, mientras que las consecuencias de no hacerlo parecen lejanas. Sin embargo, un reclamo posterior puede involucrar obligaciones acumuladas durante un período prolongado.

Por eso, el cambio normativo no elimina la necesidad de evaluar cada contratación: modifica el marco legal aplicable a determinados servicios, pero la naturaleza del vínculo sigue dependiendo de sus características concretas y de las pruebas que puedan acreditarlas.