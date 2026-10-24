Justicia uruguaya falló a favor de boliche Tequila y abre un precedente en casos de marcas

Una disputa por derechos marcarios entre un boliche argentino y el Consejo Regulador de México definió el uso de nombres protegidos en Uruguay

El boliche Tequila podrá registrar su marca en Uruguay. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor del mítico local porteño y anuló el rechazo previo de las autoridades uruguayas.

La discoteca fundada por el empresario argentino Osvaldo Horacio Brucco venció en los tribunales al mismísimo Consejo Regulador del Tequila de México. El organismo mexicano se había opuesto al registro argumentando protección de denominación de origen.

El fallo establece un precedente clave en Uruguay. Define cómo pueden convivir marcas comerciales y denominaciones de origen protegidas, un punto sin antecedentes directos en la jurisprudencia uruguaya hasta ahora.

Brucco es conocido en Buenos Aires por crear los restaurantes Gardiner y Happening. Pero su proyecto más emblemático fue Tequila, el boliche que marcó una época en la capital argentina.

El local también funcionó durante varias temporadas en La Barra, sobre la Ruta 10 uruguaya. Esa presencia fue clave en la estrategia legal posterior.

Por qué el Consejo Regulador de México se opuso al registro

La historia comenzó a comienzos de 2023. Brucco solicitó registrar la marca mixta TEQUILA para servicios de entretenimiento en Uruguay.

En noviembre de ese año llegó el primer rechazo. La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Registro de Software, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, denegó la solicitud.

La negativa respondió a una oposición formal del Consejo Regulador del Tequila A.C. de México. El organismo invocó dos argumentos centrales.

Primero, la protección de la denominación de origen en Uruguay. Segundo, el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México, suscrito en noviembre de 2003.

El Consejo mexicano sostuvo que permitir el uso de "Tequila" como marca comercial en otro rubro podía afectar los derechos asociados a esa protección legal y registral. La autoridad uruguaya consideró que la denominación de origen impedía conceder el registro.

Uruguay ya había enfrentado un caso similar en 2020. El TCA confirmó entonces el registro de la marca Ginebra, pero ese término no estaba registrado como denominación de origen en el país.

Qué argumentos presentó la defensa del boliche argentino

Brucco recurrió la sentencia con la representación del estudio jurídico FERRERE. El equipo de Propiedad Intelectual llevó el caso ante el TCA.

La estrategia legal se apoyó en varios pilares. Primero, presentaron pruebas sobre la utilización anterior de la marca en Uruguay y Argentina.

También documentaron la trayectoria del establecimiento. El reconocimiento público del boliche Tequila en ambos países fue un elemento central de la defensa.

La jugada más potente vino después. Aportaron ejemplos concretos de otros países donde existen marcas Tequila registradas para productos y servicios distintos de la bebida.

Esos registros conviven con la protección de la denominación de origen mexicana. Estados Unidos, España y otros mercados permitieron esa coexistencia sin conflictos.

El argumento clave fue uno: no se había acreditado confusión real entre la discoteca y la bebida mexicana. Ningún consumidor razonable confundiría un boliche con una botella de tequila.

El fallo judicial que cambió las reglas del juego

En julio de 2026, el TCA emitió la sentencia N.º 476/2026. La notificación llegó en septiembre de ese año.

El tribunal anuló la resolución que había denegado el registro. El fallo estableció que la protección de la denominación de origen Tequila corresponde exclusivamente a la bebida alcohólica, por lo que no puede extenderse a cualquier otro producto o servicio que utilice la misma palabra.

"Era un caso sin antecedentes directos en la jurisprudencia uruguaya", explicó Alejandro Alterwain, consejero del equipo de Propiedad Intelectual de FERRERE.

"La clave estuvo en articular el derecho marcario local con la práctica internacional y en acreditar que no existía confusión real en el consumidor, un extremo que finalmente no fue controvertido en el proceso", agregó el abogado en un comunicado.

Según la firma, las pruebas permitieron demostrar algo fundamental. La discoteca había construido una identidad comercial propia, completamente diferenciada de la bebida protegida por la denominación de origen.

El precedente abre la puerta a futuros registros similares en Uruguay. Marcas que utilicen denominaciones de origen en rubros distintos al producto protegido podrán invocar este fallo como antecedente.

Para el boliche Tequila, la victoria judicial significa poder operar con total seguridad jurídica en Uruguay. El mítico local porteño ya tiene luz verde para expandirse al otro lado del Río de la Plata.