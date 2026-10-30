Justicia laboral: el Senado analizará candidatos para cubrir vacantes en tribunales

El Gobierno envió pliegos para cubrir cargos en la Cámara Nacional del Trabajo y juzgados de primera instancia. Habrá audiencias públicas en noviembre

El Gobierno nacional pidió al Senado que avance con la designación de magistrados para cubrir vacantes en la Justicia laboral. La nómina incluye candidatos para dos vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y conjueces para juzgados nacionales de primera instancia.

Las postulaciones deberán pasar por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que organiza el tratamiento de los pliegos y las instancias de participación ciudadana. El proceso contempla audiencias públicas previstas para el 17 y el 18 de noviembre.

Quiénes son los candidatos para cubrir vacantes en la Justicia laboral

Entre los cargos que se analizarán figuran dos vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), correspondientes a las salas VIII y IX.

Para la Sala VIII, el Poder Ejecutivo propuso a la doctora Rosalía Romero. En tanto, el doctor Matías Sebastián Moreno Espeja fue postulado para integrar la Sala IX. Ambos nombramientos requieren el acuerdo del Senado para avanzar en el proceso de designación.

Además, se incluyeron dos expedientes con candidatos a conjueces de juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo. Se trata de profesionales que podrían intervenir en causas judiciales cuando se cumplan las condiciones previstas para esa función.

El expediente 237/26 contempla a Mariano Gastón Picanti, Alejandra García Piacenti, Roberto Oscar Copertari, Osvaldo Javier de Ugarte, Alberto César Vega, Ignacio Hermida, Christian Gabriel Aparicio y Pablo Alberto Gasquet.

Asimismo, el expediente 293/26 incluye a Nomas Alejandra Benítez, María Virginia Chedrese, María Victoria Cosentino, Alejandro Esteban Danussi, Gabriel Andrea Donadio, María Ximena Fernández Barone, Mirna Lorena Martínez, Juan Martín Segura, Luciano Vidal Mauriz, Lucas Hernán Palla, María Roxana Henríquez, Federico Pablo Agüero Urquiza, Fernando Guzmán, Silvia Rita García y Héctor David Rodríguez.

Cómo participar de las audiencias públicas del Senado

El procedimiento contempla una instancia para que particulares y organizaciones de la sociedad civil presenten preguntas, observaciones u objeciones sobre los antecedentes y méritos de los candidatos. Esta participación está prevista en el reglamento de la Cámara alta.

De acuerdo con el cronograma informado, las presentaciones podrán realizarse entre el 3 y el 9 de noviembre, inclusive. La fecha límite y los requisitos deben confirmarse en el aviso oficial correspondiente a estos pliegos.

Las observaciones pueden tramitarse a través de la página oficial del Senado, en la sección de la Comisión de Acuerdos y el Registro de Observaciones. También se prevé la presentación presencial ante esa comisión, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1702, sexto piso, oficina 606, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 17.

Es importante recordar que las audiencias públicas forman parte del proceso previo a la designación de los magistrados. Una vez evaluados los antecedentes de los candidatos y las observaciones recibidas, el Senado deberá avanzar con el tratamiento de los pliegos. La designación requiere el acuerdo de la Cámara alta, por lo que la participación en las audiencias no garantiza la aprobación de las postulaciones.