La Corte Suprema cerró el caso contra Aníbal Lotocki y ratificó su condena por 8 años

Tras el fallo de la Corte, la condena por mala praxis a Aníbal Lotocki queda firme y se impone una inhabilitación profesional de 10 años

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el médico Aníbal Lotocki. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por su defensa y ratificó la pena por estafa y lesiones graves a cuatro mujeres, entre ellas Silvina Luna.

La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados consideraron inadmisible el planteo y cerraron así un largo derrotero judicial que atravesó cuatro instancias.

Lotocki quedó condenado por provocar daños graves a Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Les colocó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo donde estaba prohibido su uso.

El PMMA es una sustancia de relleno dérmico. Cuando se aplica en cantidades excesivas o en áreas inadecuadas, puede generar granulomas, infecciones crónicas y lesiones irreversibles en los tejidos.

El médico utilizó dosis superiores a las recomendadas. Las pacientes desarrollaron complicaciones severas que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas.

Un recorrido judicial que duró más de tres años

El caso contra Lotocki comenzó en febrero de 2022. El Tribunal Oral en lo Criminal lo condenó inicialmente a cuatro años de prisión por las lesiones causadas.

La fiscalía y las querellas apelaron esa sentencia. Consideraron que la pena era insuficiente y reclamaron una condcondena mayor. La defensa, en tanto, pidió la absolución.

La Sala III de la Cámara de Casación modificó el fallo original. Los jueces determinaron que Lotocki también había cometido estafa, ya que prometió resultados estéticos que no podía garantizar con el procedimiento que aplicaba.

Esa instancia duplicó la condena de cuatro a ocho años. También extendió la inhabilitación profesional de cinco a diez años.

En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó esos ocho años. Ante ese fallo adverso, la defensa acudió a la Corte Suprema con un recurso de queja que ahora fue rechazado.

El expediente registró cuatro intervenciones del máximo tribunal:

Dos vinculadas con cuestiones previas al juicio

Una tercera contra la primera condena de cuatro años

Esta última que dejó firme la pena de ocho años

El caso de Christian Zárate que aún está abierto

Mientras la condena por Luna, Xipolitakis, Sosa y Trenchi quedó firme, Lotocki enfrenta otro juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal 17 lo juzga por el homicidio de Christian Zárate.

Zárate era un paciente de 50 años. Murió tras una intervención que Lotocki realizó en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO).

En esa misma causa, el médico está acusado de lesiones graves contra dos mujeres más. Fue sobreseído por la prescripción del tiempo en otros tres casos relacionados.

El fallo de la Corte Suprema agota todas las instancias judiciales disponibles para el caso de las cuatro pacientes y deja a Lotocki sin posibilidades de apelar.

La condena de ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional quedó definitiva. El médico deberá cumplir la pena completa sin posibilidad de reducción.