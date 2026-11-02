En noviembre se deben considerar cambios en los aportes mensuales por el nuevo valor de ARCA y la actualización de las sumas no remunerativas

Contratar personal de casas particulares implica afrontar, además del sueldo mensual, una serie de obligaciones laborales y de seguridad social. En noviembre de 2026, los empleadores deberán pagar los aportes, las contribuciones y la cobertura de riesgos del trabajo (ART) correspondientes al período octubre, con importes actualizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los montos que debe ingresar cada empleador dependen de la cantidad de horas semanales trabajadas y de la situación previsional de la persona contratada. El régimen establece valores diferentes para trabajadores activos mayores de 18 años, personal de entre 16 y 18 años y empleados jubilados.

Además, quienes contratan empleadas domésticas deberán contemplar el aumento salarial del 1,6% previsto para noviembre y la incorporación al sueldo básico del último tramo de la suma no remunerativa abonada en agosto.

Cuánto debe pagar el empleador por una empleada doméstica en noviembre

Para calcular cuánto cuesta mantener registrada a una empleada doméstica, el empleador debe considerar los importes de seguridad social y ART correspondientes a la jornada semanal.

En el caso del personal activo mayor de 18 años, los valores de octubre de 2026, que se pagan en noviembre, son de $10.856,52 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

Cuando la jornada es de 12 a menos de 16 horas, el importe total asciende a $17.007,37. Para quienes trabajan 16 horas semanales o más, el pago llega a $44.784,77.

En diciembre, cuando se ingresen los importes correspondientes a noviembre, los empleadores deberán abonar $10.953,66 para menos de 12 horas semanales, $17.162,80 para el tramo de 12 a menos de 16 horas y $45.024,63 para jornadas de 16 horas o más.

Estos importes incluyen la cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), los aportes destinados a la obra social y las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cuánto cuesta la ART de una empleada doméstica

La cobertura de riesgos del trabajo es obligatoria para el personal de casas particulares y su contratación está a cargo del empleador. El importe depende de la cantidad de horas semanales trabajadas.

Para octubre, la cuota de ART es de $8.041,77 para jornadas inferiores a 12 horas semanales, $11.684,59 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas y $16.961,43 para el personal que cumple 16 horas o más.

En noviembre, los valores aumentan a $8.138,91, $11.840,02 y $17.201,29, respectivamente.

A estos importes se suman los conceptos correspondientes a la obra social y las contribuciones previsionales. Para menos de 12 horas semanales, el empleador debe considerar $2.084,85 de obra social y $729,90 de contribución al SIPA.

En el tramo de 12 a menos de 16 horas, esos conceptos ascienden a $3.863,30 y $1.459,48. Para jornadas de 16 horas o más, corresponden $25.694,55 de obra social y $2.128,79 de contribución previsional.

Cuánto debe pagar el empleador por personal doméstico de entre 16 y 18 años

Cuando la persona contratada tiene entre 16 y 18 años, los importes son diferentes. En estos casos no corresponde ingresar contribuciones al SIPA, por lo que el pago comprende la cuota de ART y los aportes destinados a la obra social.

Para octubre, con vencimiento en noviembre, los empleadores deben pagar $10.126,62 por jornadas inferiores a 12 horas semanales, $15.547,89 para el tramo de 12 a menos de 16 horas y $42.655,98 para quienes trabajan 16 horas o más.

En diciembre, por el período noviembre, los importes serán de $10.223,76, $15.703,32 y $42.895,84, respectivamente.

Cuánto debe pagar el empleador por una empleada doméstica jubilada

El régimen también establece importes específicos cuando el trabajador de casas particulares ya está jubilado. En esta situación, los pagos incluyen la cuota de ART y las contribuciones al SIPA, pero no contemplan aportes a la obra social.

Para octubre de 2026, los empleadores deben ingresar $8.771,67 por menos de 12 horas semanales, $13.144,07 para jornadas de 12 a menos de 16 horas y $19.090,22 para quienes trabajan 16 horas o más.

En noviembre, los valores pasan a $8.868,81, $13.299,50 y $19.330,08, en ese mismo orden.

Qué otros gastos debe contemplar el empleador al contratar personal doméstico

Los aportes, las contribuciones y la ART no son las únicas obligaciones económicas de quienes contratan personal de casas particulares. Para calcular el costo total de la relación laboral, también deben contemplar otros conceptos.

Entre ellos se encuentran el sueldo anual complementario (SAC), las vacaciones pagas y las horas extras, cuando corresponda.

También deben liquidar el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado con el mismo empleador.

A su vez, corresponde un adicional por zona desfavorable del 30% para el personal que presta servicios en:

La Pampa

Río Negro

Neuquén

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

El partido bonaerense de Patagones

En el caso de las horas extras, el empleador debe aplicar un recargo del 50% para las realizadas en días hábiles y del 100% para las trabajadas los sábados después de las 13, domingos y feriados nacionales.

Cuánto debe pagar el empleador de sueldo a una empleada doméstica en noviembre

Además de los pagos de seguridad social, en noviembre los empleadores deberán aplicar un incremento salarial del 1,6% sobre los valores de octubre.

La actualización fue establecida por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que dispuso un aumento del 1,7% para octubre y subas adicionales del 1,6% para noviembre y diciembre.

La misma resolución estableció que la suma no remunerativa abonada en agosto se incorpore progresivamente al salario básico. El cronograma contempló un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

La suma extraordinaria original fue de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más.

Los salarios mínimos de noviembre dependen de la categoría y de la modalidad de contratación.

En la primera categoría, supervisión, el empleador deberá pagar como mínimo $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro. Para quienes trabajan por mes, los valores son de $614.791,27 y $678.036,40, respectivamente.

En la segunda categoría, tareas específicas, los mínimos son de $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro. Los salarios mensuales ascienden a $575.394,53 y $633.782,08.

En la tercera categoría, caseros, el valor mínimo es de $4.451,49 por hora y $562.837,52 por mes, ambos para la modalidad sin retiro.

En la cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, los empleadores deberán abonar como mínimo $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro. Por mes, los valores son de $562.837,52 y $620.420,85.

Por último, en la quinta categoría, tareas generales, el mínimo es de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Los salarios mensuales ascienden a $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA y cumplir con las obligaciones laborales

La registración del personal de casas particulares es obligatoria desde el comienzo de la relación laboral, incluso cuando la trabajadora presta servicios pocas horas por semana.

El empleador debe declarar ante ARCA la fecha de ingreso, los datos personales de la trabajadora, la categoría laboral, la modalidad de contratación, la cantidad de horas trabajadas y la remuneración.

También debe emitir el recibo de sueldo con el detalle de los conceptos remunerativos y no remunerativos, las retenciones practicadas y el importe neto abonado.

Para calcular cuánto cuesta contratar una empleada doméstica en noviembre, el empleador debe sumar el salario correspondiente a la categoría y modalidad de trabajo, los adicionales que correspondan y las obligaciones de seguridad social y ART.

Los importes correspondientes al período octubre se pagan en noviembre, mientras que los de noviembre vencen en diciembre. La escala salarial tendrá otra actualización en diciembre, con un incremento adicional del 1,6%.