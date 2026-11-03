Cuándo un empleado puede ser despedido por competencia desleal

Preparar un negocio propio no es desleal, pero usar clientes, información o recursos de la empresa puede justificar un despido con causa

Toda empresa puede formar a una persona que, después de varios años, decida independizarse. El trabajador puede haber aprendido el negocio, desarrollado contactos, adquirido experiencia y detectado oportunidades que antes desconocía. Esa evolución profesional no constituye, por sí misma, una conducta desleal.

El problema comienza cuando el futuro competidor no construye su proyecto con recursos propios, sino utilizando la información, la estructura y las relaciones comerciales que recibió para trabajar en beneficio de otro.

La diferencia no está solamente en qué actividad desarrolla. Está en cómo la construye.

La Ley de Contrato de Trabajo obliga al empleado a actuar de buena fe, cumplir los deberes de fidelidad derivados de sus funciones, guardar reserva sobre la información sensible y abstenerse de realizar negociaciones por cuenta propia o ajena que puedan afectar los intereses de su empleador.

Estas obligaciones no impiden cualquier actividad paralela. Tampoco convierten al empleador en propietario de la experiencia profesional del trabajador. La persona conserva sus conocimientos, capacidades y libertad para desarrollar una actividad lícita.

Sin embargo, esa libertad no habilita el desvío de clientes, la revelación de precios, la copia de bases de datos, la captación de empleados, la apropiación de oportunidades comerciales ni el uso del tiempo, los dispositivos o las instalaciones de la compañía para beneficiar un proyecto competidor.

Un precedente de la Cámara Nacional del Trabajo permite observar con claridad esa diferencia. En "Vidal, Gustavo Sergio c/ Microstar S.A.", un vendedor transmitió mediante una herramienta de mensajería información comercial de su empleadora a una compañía competidora.

El tribunal consideró que la conducta había vulnerado gravemente los deberes propios de la relación laboral y que la pérdida de confianza resultaba justificada.

Lo relevante no fue que el trabajador conociera los precios. Ese conocimiento formaba parte de sus funciones. El incumplimiento consistió en poner información comercial del empleador a disposición de un tercero que podía utilizarla para competir. El acceso legítimo a la información no autoriza su utilización para una finalidad contraria a la empresa.

En otro caso, "Sequeira, Laura Yanina Mariel c/ Imagen y Estética S.A.", la Cámara analizó la participación de una empleada en la apertura de una peluquería situada a menos de 200 metros del establecimiento donde todavía trabajaba.

La acusación no se limitaba a que la trabajadora estuviera preparando otro emprendimiento. Comprendía la promoción del nuevo establecimiento dentro del local, la posible derivación de clientela y personal y el aprovechamiento de recursos vinculados con la empresa empleadora. La Sala X consideró que la conducta acreditada lesionaba los deberes de buena fe, fidelidad y no concurrencia, y confirmó la legitimidad de la ruptura.

Estos precedentes no significan que cualquier proyecto semejante al negocio del empleador justifique un despido. La jurisprudencia también ha rechazado decisiones extintivas cuando solamente se acreditó la participación formal del trabajador en una sociedad con objeto parecido, pero no existía actividad comercial efectiva ni actos concretos de competencia.

Esta distinción es fundamental: un trabajador puede constituir una sociedad, desarrollar un plan de negocios, buscar capacitación o analizar una futura inversión. La existencia de una idea competidora no equivale necesariamente a concurrencia desleal.

La frontera aparece cuando la preparación se transforma en ejecución y esa ejecución afecta los intereses actuales del empleador.

Cuándo un empleado puede ser despedido por competencia desleal

Puede existir competencia desleal cuando el empleado ofrece sus propios servicios a clientes de la compañía, anticipa cotizaciones para mejorar una propuesta externa, desvía consultas, utiliza bases comerciales, revela márgenes, retiene oportunidades, induce a compañeros a retirarse o emplea dispositivos de la empresa para organizar el nuevo negocio.

Pero incluso frente a una conducta aparentemente grave, la reacción empresarial no debería ser improvisada: el primer desafío no es despedir. es preservar la prueba.

Cuando surge una sospecha, la empresa debe evitar que se alteren, eliminen o pierdan los elementos necesarios para reconstruir lo ocurrido. Esto puede exigir resguardar correos corporativos, registros de acceso, archivos descargados, conversaciones realizadas mediante herramientas laborales, movimientos de clientes, documentos comerciales y declaraciones de personas que conocieron los hechos.

La obtención de esa prueba debe respetar los límites legales, la privacidad del trabajador y las políticas internas aplicables. No todo dispositivo puede ser revisado del mismo modo. No es equivalente analizar un correo corporativo, sujeto a reglas conocidas, que ingresar indiscriminadamente en una cuenta personal.

Por eso, las políticas internas importan antes del conflicto. La empresa debería informar qué herramientas son corporativas, qué usos están permitidos, qué controles pueden realizarse y qué expectativas razonables de privacidad existen. Si esas reglas nunca fueron establecidas, la investigación puede volverse más compleja y la evidencia más discutible.

Una vez preservados los elementos, la compañía debe reconstruir los hechos con precisión. No alcanza con afirmar que el trabajador actuó deslealmente o que se perdió la confianza. Debe determinarse qué hizo, cuándo ocurrió, qué información utilizó, a quién la transmitió y de qué manera podía afectar a la empresa.

La pérdida de confianza no funciona como una causal abstracta. Es la consecuencia de un comportamiento objetivo que, por su gravedad, impide razonablemente continuar la relación.

La Ley de Contrato de Trabajo exige que el incumplimiento configure una injuria suficientemente grave. Esto obliga a valorar la naturaleza de la función, el nivel de responsabilidad, la información a la que tenía acceso el empleado, la reiteración de la conducta, el perjuicio producido y la posibilidad de mantener el vínculo.

Un acto cometido por un trabajador con acceso limitado no necesariamente tiene el mismo significado que la misma conducta realizada por un gerente comercial, un vendedor estratégico o una persona encargada de administrar información confidencial.

Tampoco toda infracción exige automáticamente el despido. Debe evaluarse la proporcionalidad entre la conducta y la sanción.

Sin embargo, existen comportamientos que afectan el núcleo mismo de la relación. Transferir información a un competidor, desviar clientes o desarrollar una actividad concurrente utilizando recursos del empleador puede quebrar de manera definitiva la confianza necesaria para continuar.

El segundo desafío es comunicar correctamente la decisión: la carta de despido debe expresar con suficiente claridad los hechos que justifican la ruptura. Una vez comunicada la causa, el empleador no puede reemplazarla durante el juicio por otra explicación más sólida.

Este aspecto suele ser subestimado. La empresa conoce lo ocurrido, está indignada y presume que una referencia general a la deslealtad será suficiente. Pero el proceso laboral no se decide por la convicción interna del directorio. Se decide sobre hechos concretamente invocados y probados.

Una comunicación que solamente menciona "pérdida de confianza", "competencia desleal" o "violación de confidencialidad" puede resultar insuficiente si no permite identificar la conducta reprochada.

En cambio, tampoco es necesario transformar la carta en una demanda judicial ni transcribir cada prueba disponible. Debe existir un equilibrio: individualizar claramente los hechos sin incorporar afirmaciones innecesarias que luego no puedan demostrarse. Una conducta grave mal comunicada puede convertirse en un despido sin causa.

Cómo proteger la información confidencial y los clientes de la empresa

La prevención, por lo tanto, no puede comenzar cuando aparece el conflicto. Una empresa que posee información valiosa debería saber qué protege, dónde se encuentra y quién puede acceder a ella.

No toda información interna es confidencial por el solo hecho de pertenecer a la empresa. Para obtener una protección más sólida, debe tener valor comercial, no ser generalmente conocida y estar sometida a medidas razonables de resguardo.

Esto exige clasificar la información. Las bases de clientes, listas de precios, márgenes, condiciones comerciales, estrategias, desarrollos técnicos y oportunidades futuras no deberían estar disponibles indiscriminadamente.

Los permisos deben responder a las funciones reales de cada persona. Quien no necesita acceder a determinada información para trabajar tampoco debería conservarla por comodidad administrativa.

También deben existir registros. La empresa debe poder conocer quién accedió, qué descargó, cuándo lo hizo y desde qué dispositivo. Sin trazabilidad, una sospecha puede ser razonable pero imposible de probar.

La salida de un empleado con acceso sensible requiere un procedimiento específico. Deben revocarse permisos, recuperar equipos, preservar información, recordar obligaciones de confidencialidad y verificar si existen archivos corporativos alojados en ubicaciones no autorizadas.

Esto no implica tratar a todo trabajador que renuncia como un potencial infractor. Implica reconocer que el riesgo aumenta durante las transiciones y que la empresa tiene la obligación de proteger sus activos.

Las cláusulas de confidencialidad pueden resultar útiles, pero no sustituyen una política real. Un documento genérico firmado al ingresar difícilmente compense años de accesos desordenados, contraseñas compartidas y ausencia de controles. La empresa también debe diferenciar confidencialidad de no competencia.

Durante la relación laboral, el trabajador tiene un deber legal de no ejecutar negociaciones que afecten los intereses del empleador. Después de la extinción, la restricción de trabajar o competir requiere un análisis diferente y no puede imponerse de manera ilimitada, porque entra en tensión con la libertad de trabajo.

En cambio, la obligación de no utilizar información confidencial puede continuar cuando se trata de secretos o datos que mantienen ese carácter y fueron razonablemente protegidos.

Para el empresario, la cuestión central no debería ser evitar que sus empleados algún día compitan. Ese objetivo sería poco realista y, en muchos casos, jurídicamente inadmisible. La decisión correcta es construir una organización capaz de distinguir entre experiencia profesional legítimamente adquirida e información empresarial indebidamente apropiada.

Un antiguo empleado puede conocer el mercado. No debería llevarse la base de clientes.

Puede haber desarrollado capacidad comercial. No debería utilizar cotizaciones internas para anticiparse a las propuestas de la empresa.

Puede convocar a personas con las que trabajó, dentro de límites legítimos. No debería captar masivamente al equipo mientras todavía ocupa una posición de confianza y utiliza recursos del empleador.

Puede crear una compañía. No debería hacerlo desviando oportunidades que correspondían a quien todavía le pagaba el sueldo.

Qué debe hacer una empresa si sospecha que un empleado compite con ella

Cuando aparece una sospecha, la empresa debe evitar dos errores opuestos:

El primero es ignorarla hasta que clientes, información y empleados ya fueron transferidos. El segundo es reaccionar impulsivamente y despedir sin investigación suficiente.

La estrategia adecuada exige actuar rápido, pero no apresuradamente: hay que preservar evidencia, limitar preventivamente accesos cuando resulte justificado, reconstruir los hechos, evaluar la gravedad y redactar la comunicación de manera coherente con la prueba disponible.

El verdadero activo en juego no es solamente la información copiada. Es la confianza sobre la cual se organiza una empresa. Sin embargo, la confianza no se protege mediante declaraciones. Se protege con sistemas, permisos, políticas y capacidad probatoria.

La pregunta no es simplemente si el empleado creó un negocio parecido. Es si utilizó bienes, información u oportunidades que debía administrar en beneficio de su empleador.

Una empresa puede aceptar que quien trabajó en ella se convierta con el tiempo en un competidor. Lo que no debería aceptar es descubrir que, mientras le pagaba para defender sus intereses, también estaba financiando la construcción de su propio reemplazo.