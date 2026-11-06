Los allanamientos incluyeron la casa de Miguel Vázquez y oficinas del Grupo Vázquez. La causa tiene 27 personas imputadas por distintos delitos

La investigación sobre el Grupo Vázquez y Ueno Bank tuvo este jueves nuevos avances con una serie de procedimientos judiciales en Paraguay. La Fiscalía desplegó operativos en distintos puntos, entre ellos la vivienda de Miguel Vázquez, CEO de la entidad financiera, y una oficina vinculada con el grupo empresario.

Uno de los resultados más visibles fue el secuestro de nueve vehículos de alta gama que se encontraban en la residencia de Vázquez. El procedimiento fue dirigido por el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Los automóviles fueron retirados del inmueble con grúas y trasladados a la órbita de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

En simultáneo, los investigadores avanzaron sobre el circuito documental de las sociedades alcanzadas por el expediente. El objetivo fue obtener registros que permitan reconstruir las actividades de las compañías bajo análisis y sumar información a la causa.

Caso Ueno Bank: qué encontró la Fiscalía en las oficinas del Grupo Vázquez

El fiscal Francisco Cabrera, quien tiene a su cargo la investigación, encabezó la intervención en una de las oficinas del Grupo Vázquez. Allí se reunió una cantidad importante de documentación, cuyo contenido deberá ser examinado para determinar si aporta pruebas o información útil para el expediente.

La magnitud de los archivos encontrados llevó a los funcionarios a dividir el trabajo en etapas. Primero hicieron un relevamiento inicial y luego dejaron lacrado el lugar. La revisión continuará con asistencia de otras instituciones, que colaborarán en la tarea de ordenar y clasificar el material.

La búsqueda no se limitó a las firmas mencionadas expresamente en la imputación. También abarcó documentación de otras sociedades relacionadas con la estructura investigada. De esta manera, la Fiscalía procura reunir información sobre el conjunto de empresas que podrían tener vinculación con los hechos bajo investigación.

Entre los elementos localizados también hubo computadoras y cajas fuertes. Para acceder al contenido de estas últimas se convocará a un profesional especializado, con el propósito de abrirlas sin comprometer sus sistemas de seguridad.

Paraguay: la causa ya tiene 27 imputados y nuevos operativos

El despliegue contó con la intervención de los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez. A ellos se sumaron efectivos de la Policía Nacional pertenecientes a las áreas de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos.

Las tareas se realizaron bajo un mandamiento judicial que autorizó los allanamientos y el secuestro de objetos. Además de la vivienda del CEO y la oficina del grupo empresario, hubo diligencias en otros lugares, según comunicó el Ministerio Público, que anticipó que los trabajos seguirán.

El expediente ya tiene 27 personas imputadas. La Fiscalía les atribuye, en forma presunta, la posible comisión de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

La nueva documentación y los dispositivos incautados deberán ser examinados en el marco de esas actuaciones. La continuidad de los procedimientos apunta a reunir más elementos para esclarecer los hechos investigados.

Ueno Bank: por qué intervino el Banco Central de Paraguay

Los allanamientos se producen en medio de una crisis financiera que puso bajo la lupa tanto la situación patrimonial de Ueno Bank como sus relaciones comerciales con otras compañías. El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de la entidad después de detectar irregularidades durante sus inspecciones y un deterioro significativo de sus indicadores de solvencia.

Uno de los datos que encendió las alertas fue que el índice de solvencia del banco había descendido al 5,56%, frente al 12% que exige la regulación. A ese escenario se sumaron ajustes contables obligatorios por más de 1,6 billones de guaraníes y la imposibilidad de reponer un encaje legal de u$s70 millones, un requisito que las entidades financieras deben cumplir para respaldar su liquidez.

Las revisiones también detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos crediticios y operaciones con empresas relacionadas con los accionistas. Según la información difundida durante la intervención, algunas de esas transacciones habrían involucrado datos financieros utilizados para aprobar préstamos a sociedades vinculadas con los propietarios del banco.

La dimensión del problema excedió a la estructura empresaria. Ueno Bank tenía alrededor de 2,9 millones de clientes y depósitos por unos u$s2.836 millones a septiembre. La interrupción de sus operaciones dejó a los usuarios sin acceso normal a sus cuentas, transferencias y otros servicios financieros.

El impacto también alcanzó a organismos públicos. Entre los casos señalados aparece el Instituto de Previsión Social (IPS), que tenía depositados aproximadamente u$s380 millones en la entidad, fondos relacionados con unos 32.000 jubilados. En paralelo, distintas estimaciones ubicaron entre u$s800 millones y u$s850 millones el total de recursos estatales administrados por el banco.

En ese contexto, la intervención financiera dio paso a una investigación penal impulsada por la Fiscalía paraguaya. Las actuaciones apuntan, entre otros aspectos, a determinar si existieron irregularidades en las operaciones con sociedades vinculadas y posibles responsabilidades de los directivos.

Los allanamientos recientes y el secuestro de documentación, vehículos y equipos informáticos se inscriben en esa búsqueda de elementos para avanzar sobre el funcionamiento del grupo empresario.