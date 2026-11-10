Cayó un martillo de un edificio, le lastimó un ojo y el consorcio debe hacerse responsable

La sentencia reconoció el daño sufrido por la víctima, fijando una compensación millonaria tras años de conflicto con la administración del edificio

Una mujer fue herida por un martillo caído de un edificio en refacción hace casi 20 años.

La Cámara Nacional en lo Civil ordenó que un consorcio indemnice a una mujer que hace casi 20 años sufrió graves heridas en un ojo cuando un martillo cayó de un edificio ubicado en pleno centro porteño mientras se realizaban tareas de refacción.

Debido a que en la causa no se pudo determinar desde qué piso se desprendió la herramienta, se condenó a todos los propietarios y para resguardar el valor del dinero, se aplicó una novedosa combinación de tasas de interés. La damnificada recibirá alrededor de $30 millones.

Tras una larga batalla judicial que incluso había llegado a la Corte Suprema de Justicia, la sala K revocó la sentencia de primera instancia, en la cual se había rechazado el pedido de indemnización de la víctima.

Cuándo sucedió el hecho

El caso se remonta al 20 de junio de 2007. A las 14:20, Rosa P., por entonces de 58 años, caminaba por la vereda de la Avenida de Mayo, casi esquina Tacuarí, cuando de manera imprevista recibió un fuerte impacto en su ojo y mano izquierda.

El golpe fue provocado por un objeto contundente que se precipitó desde las alturas: la cabeza metálica de un martillo, de aproximadamente 10 centímetros de largo por 2 de ancho, que presentaba restos de madera y un clavo debido a una sujeción precaria.

Dada la gravedad de la herida, la mujer fue llevada de urgencia al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron una úlcera en la córnea y recibió un largo tratamiento. Hasta el día de hoy sufre un lagrimeo constante en ese ojo y estrés postraumático, según se acreditó en el proceso.

Un largo derrotero judicial que pasó hasta por la Corte Suprema

Tras el hecho, la víctima inició una demanda contra distintos propietarios y ocupantes de unidades funcionales, entre ellos los del cuarto y el décimo piso, donde al momento de la caída del martillo se realizaban refacciones.

Luego, la causa tuvo muchas idas y vueltas: en primera instancia, el reclamo fue rechazado bajo el argumento de que la mujer no había logrado probar con certeza el nexo causal y porque se habían producido contradicciones respecto a la ubicación exacta dónde se había producido el hecho.

La damnificada apeló la decisión, pero la sala K de la Cámara Civil declaró inadmisible el recurso debido al monto económico del reclamo.

Al considerar que esta decisión vulneraba sus garantías y derechos, entonces la damnificada recurrió ante la Corte Suprema, que el año pasado revocó el fallo de la Cámara que impedía revisar el caso y ordenó que se devolviera el expediente para que dictara un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

Al volver a analizar todos los hechos, los jueces Juan Manuel Cabral, Silvia Bermejo y Lucila Córdoba ponderaron el conjunto de indicios probatorios reunidos en la causa, entre ellos las actas policiales, las fotografías del toldo de la planta baja del edificio perforado por el martillo y los testimonios recolectados apenas ocurrido el suceso.

Para fundamentar la responsabilidad del consorcio, los jueces se remitieron al Código Civil y al régimen de propiedad horizontal, destacando que cuando se desconoce desde qué unidad provino la cosa, la acción colectiva debe dirigirse contra el consorcio, pues éste comprende y representa a la totalidad de los copropietarios que lo integran.

El magistrado añadió: "En tanto se acreditó que el objeto que ocasionó el daño cayó desde el edificio (...) sin que pueda individualizarse a su responsable, corresponde admitir la acción dirigida contra el consorcio".

Qué secuelas del hecho a la víctima

La sentencia también valoró los informes médicos y periciales que confirmaron las graves secuelas padecidas por P., entre ellas un trastorno de estrés postraumático crónico y una epífora unilateral (lagrimeo constante) en el ojo izquierdo que le significaron una incapacidad psicofísica parcial y permanente total del 26%.

Sobre este punto, el Tribunal subrayó la contundencia de las pericias: "Los dictámenes periciales deben valorarse conforme las reglas de la sana crítica (...) Para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria".

Sobre el daño moral sufrido por la mujer, los jueces entendieron que "esta indemnización persigue la satisfacción del damnificado por el responsable a través de una prestación de índole patrimonial que se le impone a este último a favor de aquel, aunque no siempre el rol de tal reparación es estrictamente resarcitorio, sino que puede ser satisfactorio".

Cuánto debe pagar el consorcio y la aseguradora

La Cámara condenó al consorcio de propietarios y a su compañía aseguradora (HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. cuando ocurrió el hecho, hoy Zurich Aseguradora Argentina S.A.) a abonar en el plazo de diez días las siguientes partidas económicas:

Incapacidad sobreviniente: $9.000.000

Daño moral: $3.000.000

Tratamiento oftalmológico: $500.000

Tratamiento psicológico y psiquiátrico: $260.000

Gastos médicos, de farmacia y traslados: $50.000

Total: $12.810.000

Sin embargo, en base a los recientes lineamientos de la Corte Suprema de Justicia (fallo Barrientos), los jueces determinaron que, al tratarse de deudas cuantificadas a valores actuales, los intereses devengarán una tasa pura del 8% anual desde el día del hecho (20 de junio de 2007) hasta la fecha de la sentencia, y de allí en adelante se aplicará la tasa activa del Banco Nación. Por lo tanto, la suma final a cobrar por la damnificada será de $30 millones aproximadamente.

En tanto, las costas procesales de ambas instancias se impusieron al consorcio y a su aseguradora, exceptuando de dicha carga a los demás demandados, entre ellos el dueño del departamento del cuarto piso y el encargado de la obra, sobre los cuales se confirmó el rechazo de la acción.