Un equipo especializado diseñará una propuesta para otorgar reconocimiento legal a los animales de compañía en situaciones familiares

Analizará el régimen legal de los animales, familias multiespecie y la tenencia de mascotas en casos de divorcio.

El Gobierno creó una comisión para reformar el Código Civil y Comercial.

El Gobierno creó una comisión especial para analizar una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que contemple el régimen jurídico de los animales, incluidos los animales de compañía y su lugar dentro de las relaciones familiares.

La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 548/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial. El equipo tendrá a su cargo la elaboración de un anteproyecto de ley que proponga modificaciones a la legislación vigente, con especial atención a cuestiones que actualmente no cuentan con una regulación específica.

Entre los puntos que deberá abordar se encuentra el reconocimiento jurídico de los animales y la denominada familia multiespecie, un concepto que contempla la convivencia entre personas y animales de compañía dentro de un mismo núcleo familiar.

La iniciativa también apunta a establecer criterios legales para resolver situaciones que se presentan cuando termina un matrimonio o una unión convivencial y las partes deben determinar quién queda a cargo de una mascota.

Qué cambios busca analizar el Gobierno en el Código Civil

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Justicia señaló que el Código Civil y Comercial, vigente desde el 1° de agosto de 2015, no contempla expresamente algunas situaciones vinculadas con los animales que adquirieron relevancia en los últimos años.

Actualmente, el artículo 227 del Código establece que son cosas muebles aquellas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Dentro de esa clasificación se encuadra doctrinariamente a los animales como cosas muebles semovientes.

La resolución plantea revisar ese tratamiento a partir de la evolución de la jurisprudencia nacional y de las regulaciones adoptadas en otros países, entre ellos España, Francia y Portugal, además de la provincia canadiense de Quebec.

El documento también menciona antecedentes judiciales argentinos en los que se reconoció a determinados animales como sujetos de derecho.

Uno de ellos es el caso de la orangutana Sandra, resuelto el 21 de octubre de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Otro antecedente es el de la chimpancé Cecilia, cuyo caso fue tratado por el Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza el 3 de noviembre de 2016.

Según los fundamentos oficiales, esos pronunciamientos no fueron acompañados hasta ahora por una regulación general que consolide esos criterios y establezca un marco jurídico aplicable más allá de cada expediente particular.

Qué pasará con las mascotas en caso de divorcio o separación

Uno de los ejes centrales de la reforma será incorporar disposiciones sobre los animales de compañía en las relaciones familiares.

La resolución reconoce que la convivencia con mascotas forma parte de la organización de numerosos hogares y que los vínculos afectivos que se generan con ellas plantean situaciones que no tienen una respuesta normativa específica en el Código Civil y Comercial.

En particular, el Ministerio de Justicia señala la necesidad de analizar qué sucede con los animales cuando se produce la ruptura de un matrimonio o de una unión convivencial.

En esos casos, la falta de reglas expresas puede derivar en conflictos judiciales vinculados con el cuidado de las mascotas.

Por eso, la comisión deberá estudiar alternativas para incorporar estos supuestos a la legislación y formular propuestas concretas sobre el tratamiento de los animales dentro de las relaciones familiares.

La resolución no establece todavía un régimen de tenencia compartida, visitas, alimentos ni criterios de atribución del cuidado. Esos aspectos podrán ser materia de análisis durante la elaboración del anteproyecto.

Quiénes integrarán la comisión para reformar el Código Civil

La comisión funcionará dentro del Ministerio de Justicia y tendrá una composición interdisciplinaria, con representantes del Gobierno, especialistas en derecho animal, integrantes del ámbito judicial y organizaciones de la sociedad civil.

La coordinación estará a cargo de Martín Cardone, director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los integrantes designados se encuentran:

Edith María de las Victorias González Silvano, docente de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Sergio Rubén Moragues, director de la ONG El Campito Refugio

Lorena Laprebende, directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín

Norma Macchi y María Florencia Antonelli, representantes de Callejero Casa Quiere

Clara María Correa y Martín Esteban Scotto, integrantes de Pájaros Caídos

María José Domínguez Edreira, abogada y docente universitaria especializada en Derecho Animal

Marcela Fabiana Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

Andrea Beatriz Tormena y Maite Herrán, magistradas e integrantes de esa federación

Claudio Nicolás Saúl, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

María Victoria Ordóñez, secretaria general de Derechos Humanos y Atención a la Comunidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires

Los integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem, es decir, sin percibir una remuneración adicional por su participación.

Cuánto tiempo tendrá la comisión para presentar la reforma

La Resolución 548/2026 establece que el equipo deberá trabajar mediante reuniones temáticas y técnicas, en las que analizará la legislación vigente, los antecedentes judiciales argentinos y las regulaciones de otros países.

En su primera reunión formal deberá aprobar un cronograma que determine las fechas de los encuentros, los temas que se tratarán y el momento de finalización de las tareas.

El plazo para presentar el anteproyecto será de 45 días corridos desde la primera reunión formal. La Secretaría de Justicia podrá conceder una prórroga por un período equivalente, siempre que exista un pedido fundado del coordinador.

El documento final deberá incluir las modificaciones propuestas al Código Civil y Comercial y sus correspondientes fundamentos. Luego será presentado ante la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

La creación de la comisión no modifica por sí misma la legislación vigente ni establece nuevos derechos u obligaciones para los propietarios de animales. Para que los cambios entren en vigor, será necesario que el anteproyecto avance por el procedimiento legislativo correspondiente y sea aprobado como ley por el Congreso.