El fallo judicial determinó que la prepaga actuó en perjuicio de una afiliada, avalando el pago de indemnizaciones económicas y sanciones ejemplares

El fallo incluye daño emergente, moral y punitivo por la conducta de la empresa.

Swiss Medical deberá pagar más de $1,5 millones a una jubilada por haberle cobrado aumentos en la cuota de medicina prepaga que superaban los valores autorizados por la autoridad de aplicación. La Cámara Federal de Rosario consideró que la empresa actuó deliberadamente, porque mantuvo los incrementos pese a una intimación de la Superintendencia de Servicios de Salud para que dejara de facturarlos y reintegrara el dinero percibido indebidamente.

El fallo fue dictado por la Sala A, en el expediente "O. C. c/ Swiss Medical S.A. s/ daños y perjuicios". Los jueces rechazaron la apelación de la compañía y aceptaron parcialmente el planteo de la afiliada, que había cuestionado el monto de la indemnización y el rechazo del daño punitivo en primera instancia.

La condena comprende $200.919,70 por daño emergente, $300.000 por daño moral y $1.000.000 en concepto de daño punitivo. Los importes deberán abonarse con los intereses establecidos en la sentencia original.

Por qué Swiss Medical fue condenada por los aumentos de la prepaga

La mujer estaba afiliada a Swiss Medical desde octubre de 2010, bajo el plan SO02. El conflicto se originó por los incrementos aplicados en el valor de la cuota, incluidos los vinculados con la edad de la afiliada.

La legitimidad de esos aumentos ya había sido discutida en otro expediente entre las mismas partes. En aquella causa, la Justicia ordenó a la empresa reajustar el importe de la cuota sin aplicar el incremento por edad, aunque manteniendo los aumentos generales autorizados por la autoridad de aplicación. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario el 2 de febrero de 2024.

Por ese motivo, en el nuevo proceso los jueces no volvieron a analizar la validez de los incrementos, sino las consecuencias económicas de los cobros y la responsabilidad de la empresa por los perjuicios ocasionados.

Uno de los antecedentes centrales fue una disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud del 9 de noviembre de 2020. Mediante ese acto administrativo, el organismo tuvo por acreditado que Swiss Medical había aplicado aumentos superiores a los autorizados.

En consecuencia, intimó a la compañía a abstenerse de cobrar incrementos no autorizados, reintegrar las sumas percibidas indebidamente y adecuar los importes facturados en los períodos siguientes.

Sin embargo, la pericia contable incorporada al expediente detectó que la empresa había facturado $200.919,70 sin contar con la correspondiente autorización. Ese monto fue reconocido como daño emergente en la sentencia.

La Cámara consideró que Swiss Medical actuó con dolo

Uno de los principales cambios introducidos por la Cámara respecto de la sentencia de primera instancia fue la calificación de la conducta de la empresa. Mientras que el juez de grado había considerado que correspondía atribuirle responsabilidad por culpa, los camaristas entendieron que existían elementos para encuadrar su comportamiento como doloso, de acuerdo con el artículo 1724 del Código Civil y Comercial.

Para el tribunal, no se trató de un simple error administrativo ni de una diferencia de interpretación contractual. La empresa conocía el régimen aplicable, había recibido una intimación expresa del organismo de control y, pese a ello, mantuvo una modalidad de facturación que no respetaba los valores autorizados.

Swiss Medical había fundamentado su posición en la existencia de una cláusula contractual y en la aceptación de la afiliada. Sin embargo, los jueces señalaron que la cuestión ya había sido examinada por la autoridad administrativa y posteriormente resuelta en sede judicial.

A partir de esas circunstancias, la Cámara consideró que la compañía había decidido mantener un esquema de cobro contrario a las disposiciones vigentes, con indiferencia frente a los derechos de la consumidora.

Como antecedente, citó otro pronunciamiento de la Sala B, dictado el 22 de junio de 2026, en el expediente "Novara, Rolando Héctor c/ Swiss Medical S.A. s/ daños y perjuicios". En esa causa también se habían analizado aumentos aplicados por la misma empresa y se había admitido una condena por daño punitivo.

Por qué reconocieron daño moral y daño punitivo a la jubilada

La Cámara también elevó la indemnización por daño moral que había sido reconocida en primera instancia. Swiss Medical sostenía que el conflicto se limitaba a una cuestión económica vinculada con el precio de la cuota y que no existían elementos para acreditar una afectación personal de la afiliada.

Los jueces rechazaron ese argumento. Consideraron que el problema no podía reducirse a una diferencia patrimonial, porque involucraba el costo de un servicio de salud y la posibilidad de que una persona jubilada pudiera sostener su cobertura médica.

Para los camaristas, los aumentos indebidos, la necesidad de realizar reclamos ante la Superintendencia de Servicios de Salud y luego iniciar una demanda judicial, junto con la incertidumbre sobre la continuidad de la cobertura, configuraron una afectación espiritual que justificaba una reparación.

La Cámara aclaró que la pericia psicológica presentada en el expediente no resultaba determinante para establecer el daño, ya que sus conclusiones estaban vinculadas con un accidente sufrido por la mujer en 2019, ajeno al conflicto con la prepaga.

Finalmente, fijó la indemnización por daño moral en $300.000, calculados a la fecha de presentación de la demanda.

Otro aspecto relevante fue la aplicación de daño punitivo, una multa civil prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240). Esta figura permite imponer una sanción adicional a la reparación de los daños cuando la conducta del proveedor reviste una gravedad que justifica una respuesta con finalidad preventiva y disuasoria.

En este caso, la Cámara destacó que Swiss Medical es una empresa profesional dedicada a prestar servicios de salud y que, por su conocimiento técnico y capacidad organizativa, tenía un deber mayor de prudencia.

También ponderó la desigualdad entre la compañía y la afiliada, especialmente por tratarse de una relación de consumo vinculada con el acceso a una cobertura médica. Los jueces señalaron que la posibilidad de cambiar de prestador no representaba necesariamente una alternativa equivalente para una persona jubilada que llevaba varios años afiliada.

Además, entendieron que la devolución del dinero cobrado indebidamente no alcanzaba para responder a la gravedad de la conducta. Esa restitución repararía el perjuicio económico directo, pero no cumpliría por sí sola la finalidad de prevenir nuevos incumplimientos.

Por esos motivos, la Cámara fijó una multa civil de $1.000.000 a favor de la jubilada.

Cuánto deberá pagar Swiss Medical por la condena

La Cámara Federal de Rosario modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y estableció una indemnización total de $1.500.919,70 de capital, distribuida en tres conceptos:

Daño emergente: $200.919,70, por los importes facturados sin autorización

$200.919,70, por los importes facturados sin autorización Daño moral: $300.000, por la afectación derivada de los aumentos y la incertidumbre sobre la continuidad de la cobertura

$300.000, por la afectación derivada de los aumentos y la incertidumbre sobre la continuidad de la cobertura Daño punitivo: $1.000.000, como sanción civil por la conducta de la empresa

A esas sumas se les aplicarán los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia.

De esta manera, la Cámara confirmó la responsabilidad de Swiss Medical por los cobros que superaron los valores autorizados y agregó una sanción por daño punitivo, al considerar que la empresa mantuvo esa modalidad de facturación pese a la intervención y las advertencias del organismo de control.