El fiscal defendió el cierre del expediente y el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados. Ahora deberá resolver el juez

La discusión por el futuro de la causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El fiscal Eduardo Taiano respondió al pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para volver sobre la investigación y asumir la acción penal, y defendió la decisión de dar por concluida la instrucción.

La presentación del organismo, encabezado por Sergio Rodríguez, había cuestionado el cierre del expediente por considerarlo "prematuro". Taiano, en cambio, sostuvo que sus objeciones no aportan elementos que justifiquen prolongar el proceso y ratificó el criterio que había llevado a solicitar el sobreseimiento de los acusados.

El fiscal había pedido esa medida el 22 de octubre para el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los otros nueve imputados. El planteo fue aceptado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dispuso el cierre de la causa.

"Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones", expresó Taiano en un escrito.

La respuesta de Taiano a los argumentos de la PIA

El fiscal puso el foco en el alcance de la intervención que tuvo la Procuraduría durante la investigación. Según expuso, el organismo especializado en casos de corrupción pudo acceder al expediente entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025. Por ese motivo, consideró "sorpresiva" la presentación de Rodríguez y cuestionó que pudiera evaluar el conjunto de las pruebas incorporadas a las actuaciones.

En esa línea, calificó como "desacertada" la conclusión del titular de la PIA. Argumentó que "no pudo compulsar los elementos probatorios cargados a estas actuaciones desde el 2025" y sostuvo que sus fundamentos "están basados en, citando sus palabras, afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente".

Taiano también defendió la evaluación que realizó su fiscalía sobre los hechos denunciados. A su entender, la controversia planteada por la Procuraduría responde a una diferencia de criterio sobre las pruebas reunidas, pero no alcanza para mantener abierta la instrucción.

"La postura sustentada por la PIA constituye una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado, pretendiendo perpetuar una instancia de instrucción ante un cuadro manifiesto de atipicidad que no permite imputarle a ninguno de los funcionarios públicos las conductas denunciadas, como así tampoco determinar la existencia de algún perjuicio a las arcas del Estado", enfatizó.

De todas formas, el representante del Ministerio Público aclaró que no objeta que el planteo de la PIA sea admitido desde el punto de vista formal. En el escrito señaló que su Fiscalía "no formula objeciones de índole procesal en cuanto a la admisibilidad formal de la vía intentada".

Quién resolverá si se reabre la causa $LIBRA

La presentación de Rodríguez busca revertir el cierre dispuesto después de que Taiano pidiera el sobreseimiento de los acusados. El titular de la PIA consideró que la investigación no debía darse por terminada y reclamó que su organismo pudiera continuar con el ejercicio de la acción penal.

El planteo llegó al juzgado que interviene en el expediente y, ante la necesidad de conocer la posición de la fiscalía, el juez federal Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N°8, le corrió vista a Taiano para que se pronunciara.

Con la respuesta del fiscal incorporada, la definición queda ahora en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado tendrá que determinar si hace lugar al pedido de la PIA y habilita la reapertura de la investigación o si mantiene el cierre del expediente y el sobreseimiento solicitado por Taiano.

Otra apelación contra el cierre de la causa $LIBRA

El pedido de la PIA no fue el único intento de revertir los sobreseimientos dictados en el expediente. El 27 de octubre, uno de los inversores que denunció pérdidas por el lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA también apeló el sobreseimiento de Milei y reclamó que se reabriera la investigación.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien presentó una apelación de 40 páginas con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. En el escrito cuestionó tanto los fundamentos del fallo como la actuación del fiscal Eduardo Taiano, a quien reprochó haber solicitado el cierre de las actuaciones.

El recurso tuvo una particularidad procesal: Marchetto ya no estaba reconocido formalmente como querellante dentro del expediente. Su exclusión había sido dispuesta por Martínez de Giorgi y confirmada por la Cámara Federal, luego de que la Justicia resolviera apartarlo junto con otros cuatro querellantes de la causa $LIBRA.

Por ese motivo, se presentó como "pretenso querellante" y sostuvo que debía conservar la posibilidad de recurrir el sobreseimiento mientras la Cámara Federal de Casación Penal analizaba una queja que había presentado para recuperar su participación en la causa.

El inversor argumentó que, si los sobreseimientos quedaban firmes antes de que Casación resolviera su situación, una eventual reincorporación como querellante podría perder eficacia. También invocó los derechos de las personas que denunciaron haber sido perjudicadas para participar del proceso y obtener una revisión judicial.

La admisibilidad de esa apelación debía ser definida por la Justicia. Su presentación, por lo tanto, no significaba que los sobreseimientos hubieran sido revocados ni que la investigación estuviera nuevamente abierta.