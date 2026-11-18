La decisión beneficia a la expresidenta tras considerar ilegales los descuentos de prestaciones a titulares con derechos previsionales adquiridos

Cristina Kirchner recibió este miércoles un guiño judicial. El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a ANSES que deje de descontarle el 20% sobre la pensión de privilegio que cobra por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Además, la Justicia intimó al organismo previsional a que le restituya $3 millones mensuales hasta recuperar el total de los fondos retenidos.

La exmandataria había comenzado a percibir el beneficio en diciembre de 2010. Fue dos meses después del fallecimiento de quien fuera su esposo y Presidente de la Nación entre 2003 y 2007.

Pero tanto la pensión por viudez como la jubilación de privilegio que empezó a cobrar años más tarde quedaron en la mira. El motivo fueron sus causas judiciales, especialmente la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad que quedó firme en 2024.

El Gobierno de Javier Milei decidió entonces dar de baja ambas prestaciones. En una resolución, ANSES puso en cuestión su merecimiento debido a su situación judicial.

"Durante el mandato del Presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos", argumentó el entonces vocero Manuel Adorni.

Qué decidió la Justicia sobre la pensión de Cristina Kirchner

La exmandataria no se quedó de brazos cruzados. Recurrió a la Justicia mediante la presentación de una apelación.

En junio de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la pensión por viudez. Cristina comenzó a recibirla nuevamente desde agosto de este año.

El tribunal sostuvo que ANSES no podía dar de baja la pensión de manera definitiva. En todo caso correspondía su suspensión, argumentó.

Además, cuestionó la decisión de eliminar ambos beneficios con fundamentos vinculados a "cuestiones de honor". La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.

Por qué ANSES le descontaba dinero todos los meses

Sin embargo, cuando le restituyeron la pensión de viudez, ANSES le aplicó una retención mensual del 20%. El organismo justificó el descuento como parte del "recupero de los fondos indebidamente percibidos" durante el período en que, según su criterio, no debía haber cobrado el beneficio.

Así, de los más de $15,6 millones que debía recibir mensualmente, comenzaron a restarle $3.136.630,81 por mes.

El objetivo de ANSES era alcanzar la suma de $660.052.338,87, monto presuntamente cobrado erróneamente según el organismo.

Cristina Kirchner denunció la medida como arbitraria. Volvió a recurrir a la Justicia para frenar el descuento mensual.

Ahora, la jueza Karina Alonso Candis dio el visto bueno a su pedido. Ordenó a ANSES que le restituya más de $3 millones mensuales para recuperar los fondos que le fueron descontados desde agosto, y que se abstenga de seguir practicando esa retención.

La magistrada intimó al organismo previsional a que dentro de los próximos 10 días se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido.

Además, deberá acreditar el cumplimiento de la medida ante el juzgado.