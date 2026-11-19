La Ley de Propiedad Privada agiliza los desalojos y tendrá efecto en el precio de alquileres según expertos. Cómo se aplicará a contratos vigentes

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que acaba de sancionar el Senado este jueves por la noche, introduce cambios importantes en los procedimientos de desalojo y en las reglas que rigen cuando un inquilino deja de pagar el alquiler o vence el contrato y no se va: Los expertos analizan cómo influirá en los precios y qué se aplica a los alquileres vigentes.

El objetivo central de la ley en el tema de los alquileres es acortar los tiempos para que el propietario pueda recuperar un inmueble, mediante procedimientos judiciales más rápidos y la posibilidad de solicitar la restitución anticipada de la propiedad.

El Senado sancionó la ley en segunda revisión, después de que Diputados introdujera modificaciones.

Cómo impactará en los alquileres la nueva Ley de Propiedad Privada

"Una parte del riesgo judicial siempre estuvo en el precio. No necesariamente en el valor del alquiler, sino en todo lo que lo rodea: garantías exigentes, depósitos altos, filtros de ingreso estrictos y, sobre todo, en que muchas propiedades no salían al mercado", afirma Nicolás Belgrano, asesor en inversiones de real estate y abogado especializado en M&A y mercados de capitales.

La ley sancionada por el Senado prevé la intimación de 10 días de alquileres impagos. Durante ese plazo, el inquilino tiene tiempo de cancelar lo adeudado y después el propietario podrá iniciar la demanda sumaria de ejecución y, en determinados casos, solicitar la restitución anticipada del inmueble.

"Cuando un propietario piensa en alquilar, no solamente evalúa cuánto va a cobrar. También considera qué sucede si el inquilino deja de pagar y cuánto tiempo podría llevarle recuperar su propiedad", indica Nicolás Parreira, economista y director del Grupo Sigma.

"En Argentina, los procesos judiciales pueden extenderse considerablemente, y esa incertidumbre tiene un costo económico y se traduce en mayores exigencias de garantías, seguros de caución y requisitos de ingresos ", señala.

"Si recuperar una propiedad se vuelve más previsible, parte de ese costo asociado al riesgo podría reducirse. No necesariamente mediante una baja inmediata del alquiler, sino a través de condiciones contractuales, oferta y posibilidades de acceso para quienes hoy encuentran dificultades para ingresar al mercado formal", considera Parreira.

"El desalojo ágil puede sumar una reducción de la "prima de incertidumbre" que todavía cobra el propietario. Pero no espero bajas de precio por esta norma sola. Sí espero más oferta y competencia, y eso es lo que con el tiempo ordena los valores", resalta Belgrano,

Impacto en los requisitos de ingreso a un alquiler

"Debería haber una flexibilización gradual de los requisitos de ingreso a un alquiler, aunque no automática", manifiesta Belgrano.

"La garantía propietaria y la caución exigente son, en el fondo, un seguro contra un juicio largo y caro. Si el juicio se acorta, ese seguro vale menos y el propietario tiene menos motivos para exigirlo", subraya.

"Vamos a ver más aceptación de garantías alternativas, recibos de sueldo y depósitos razonables, pero con dos condiciones: que los juzgados apliquen efectivamente los plazos y que el mercado vea algunos casos que muestren que el sistema funciona. Al principio el propietario va a ser conservador y va a esperar evidencia antes de aflojar requisitos", asegura el experto.

¿Alcanza para reactivar la inversión en renta?

Para Belgrano, "los cambios sobre desalojo no alcanzan por sí solos. Mejora el riesgo, que es una pata importante, pero el inversor mira la ecuación completa: renta, riesgo, liquidez y financiamiento".

"Hoy la renta bruta sigue siendo baja en relación al valor del inmueble, el crédito hipotecario sigue siendo marginal y el costo de construcción en dólares es alto", enfatiza.

"En comparación con mercados como Estados Unidos, allí el alquiler es una inversión institucional porque hay financiamiento de largo plazo, reglas previsibles y desalojos que se resuelven en semanas. La seguridad jurídica es condición necesaria, no suficiente", explica Belgrano.

"Si a esto se suma crédito, estabilidad macro y reglas que se mantengan en el tiempo, ahí sí puede aparecer el inversor profesional que construye para alquilar, que en Argentina prácticamente no existe", expresa el experto.

Qué se aplica a los contratos vigentes antes de la ley

"Las normas procesales, en general, se aplican a los juicios que se inicien después de su vigencia, aunque el contrato sea anterior", puntualiza Belgrano.

"Pero hay un matiz importante: la desocupación inmediata bajo caución juratoria, en casos de falta de pago o vencimiento, está atada a que el procedimiento y los plazos hayan sido pactados por las partes", advierte, y señala que "un contrato viejo que no lo prevé podría no aprovechar esa herramienta".

Belgrano recomienda incluir en los contratos nuevos una cláusula clara sobre el procedimiento de desocupación, fijar domicilios electrónicos para notificaciones válidas y documentar bien los pagos.

En los vigentes, aconseja evaluar una adenda de común acuerdo. Y del lado del inquilino, conviene que lea bien esas cláusulas antes de firmar: ahora tienen consecuencias concretas.

Por otra parte, Parreira advierte que "las modificaciones al procedimiento nacional no implican necesariamente que los tiempos judiciales se reduzcan de manera uniforme en todas las provincias, que cuentan con sus propias normas procesales".