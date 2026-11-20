El Ministerio de Economía reglamentó el procedimiento que podrán utilizar los contribuyentes para reclamar cuando consideren que la aplicación de un convenio tributario internacional genera una doble imposición o no respeta las condiciones acordadas entre la Argentina y otro país. La medida establece dónde presentar las solicitudes, cuánto tiempo tendrá el Gobierno para admitirlas y cómo se instrumentarán las eventuales devoluciones de impuestos cobrados en exceso.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2009/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que aprobó las nuevas pautas para tramitar los denominados procedimientos de acuerdo mutuo. Las disposiciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

El mecanismo está contemplado en los convenios para evitar la doble imposición que la Argentina firmó con otros países y en la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal. Su finalidad es permitir que las autoridades tributarias de los Estados involucrados intervengan cuando exista una controversia sobre la aplicación de esos acuerdos.

Por ejemplo, puede ocurrir que una empresa argentina obtenga ingresos en otro país y que ambas administraciones tributarias pretendan gravar esa misma renta, o que una de ellas aplique un criterio que el contribuyente considere contrario al convenio vigente. En esos casos, el procedimiento de acuerdo mutuo permite solicitar la intervención de las autoridades competentes de ambos Estados para intentar resolver la diferencia.

La herramienta no está limitada exclusivamente a empresas. Pueden utilizarla los sujetos habilitados por el artículo 208 de la Ley 11.683, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación y en el convenio internacional correspondiente.

Dónde se presentan los reclamos por doble imposición

La resolución establece que la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, intervendrá en estos procedimientos a través de la Dirección Nacional de Impuestos.

Los contribuyentes que soliciten la apertura de un procedimiento de acuerdo mutuo deberán presentar el caso ante la Mesa de Entradas de la Dirección de Gestión Documental Administrativa del Ministerio de Economía.

También podrán realizar la presentación mediante:

La plataforma Trámites a Distancia (TAD)

Por correo electrónico a la dirección impuestos@mecon.gob.ar

Presencialmente en la Mesa de Entradas del organismo

La solicitud deberá cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 208 y 209 de la Ley 11.683. En caso de que el interesado no cuente con CUIT o CUIL, podrá consignar la clave de identificación que le haya sido asignada en la Argentina o en su país de residencia.

Qué plazos tendrá el Gobierno para admitir los reclamos

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la fijación de plazos para las distintas etapas del procedimiento.

Una vez recibida la solicitud, la autoridad competente argentina deberá notificar a su contraparte del otro país dentro de los 10 días.

Por otra parte, tendrá un plazo de 60 días para comunicar al contribuyente y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) si admite la presentación. Ese período comenzará a computarse desde la recepción de la solicitud, salvo que resulte necesario efectuar un requerimiento de información conforme al artículo 210 de la Ley 11.683. En ese supuesto, el plazo comenzará cuando se haya cumplido con ese requerimiento.

La resolución también contempla qué sucede si la autoridad no se pronuncia dentro del plazo establecido: la solicitud se considerará admitida y esa circunstancia deberá notificarse al interesado y a ARCA dentro de los 10 días posteriores al vencimiento.

Esto significa que la falta de respuesta administrativa dentro de los 60 días no impedirá que el procedimiento continúe. Sin embargo, la admisión por silencio no implica que el reclamo haya sido reconocido ni que el contribuyente tenga derecho automático a una devolución.

Si se decide rechazar el inicio del procedimiento, la denegatoria deberá comunicarse expresamente al contribuyente y a la autoridad competente del otro Estado dentro del plazo previsto.

En qué casos pueden rechazar una solicitud

La reglamentación establece cuatro supuestos en los que podrá denegarse la apertura de un procedimiento de acuerdo mutuo.

El primero es que la autoridad considere que no existe una controversia vinculada con la aplicación del convenio tributario internacional.

También podrá rechazarse una presentación cuando:

Haya sido realizada fuera del plazo previsto en el artículo 207 de la Ley 11.683

Sea presentada por una persona que no esté legitimada para iniciar el procedimiento

El mismo contribuyente presente un nuevo reclamo con idéntico objeto y causa sobre una cuestión que ya fue analizada anteriormente

Existan otras razones debidamente fundadas en las disposiciones del convenio correspondiente

Esta restricción no se aplicará si la presentación anterior fue desistida conforme al artículo 215 de la ley o si el nuevo planteo corresponde a un período fiscal diferente.

Qué sucede si la Argentina considera que el reclamo no está justificado

La resolución también regula la actuación de la autoridad argentina cuando, después de admitir el caso, considere de manera unilateral que el planteo del contribuyente no tiene fundamento.

En esa situación, deberá comunicar previamente su posición a la autoridad competente del otro país antes de dar por terminado el procedimiento por esa causal.

La respuesta que reciba del exterior no será vinculante para la autoridad argentina.

En caso de que el contribuyente decida desistir del procedimiento, Economía deberá notificar esa decisión a la autoridad competente del otro Estado dentro de los 10 días de recibida la comunicación.

Cómo intervendrá ARCA y cuándo se devolverán los impuestos

La reglamentación asigna a ARCA un papel específico durante la tramitación de los reclamos.

El organismo recaudador tendrá 30 días desde que reciba la notificación de admisión del procedimiento para informar a la Subsecretaría de Ingresos Públicos si existen otros trámites en curso o sentencias judiciales vinculadas con las cuestiones planteadas por el contribuyente.

Una vez resuelto el procedimiento de acuerdo mutuo, la decisión deberá notificarse al interesado y a ARCA dentro de los 10 días de producida.

Uno de los aspectos centrales de la norma es el plazo establecido para devolver impuestos ingresados en exceso. Cuando la resolución determine que el contribuyente pagó un tributo por encima de lo que correspondía, ARCA deberá efectuar la devolución dentro de los 45 días de recibida la notificación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos.

El reintegro se realizará mediante el mecanismo específico que se establezca para esos casos.

Para los contribuyentes residentes en el exterior, la devolución deberá concretarse con los datos que proporcione la Subsecretaría de Ingresos Públicos, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad competente del otro país.

Finalmente, ARCA tendrá otros 10 días, una vez realizada la devolución, para informar a la Subsecretaría de Ingresos Públicos que cumplió con esa obligación.

La resolución establece así un circuito administrativo con plazos definidos para la presentación, admisión y resolución de controversias tributarias internacionales. También fija el procedimiento para concretar eventuales devoluciones de impuestos, aunque no establece un plazo general para resolver definitivamente todos los reclamos: los 60 días corresponden a la admisión de la solicitud y los 45 días, a la devolución de los tributos cuando corresponda.