La compañía deberá pagar una indemnización tras un fallo judicial que determinó su responsabilidad por falta de control en la vía pública

Edenor deberá indemnizar a la familia de un chico de 11 años que murió electrocutado en González Catán, partido de La Matanza. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de la empresa distribuidora de energía casi seis años después del trágico accidente.

El niño caminaba hacia la casa de su abuela cuando cruzó una cuneta en una calle del barrio. Al buscar apoyo, se tomó de un cable de acero sujeto a un poste de la red eléctrica. La descarga fue tan potente que lo dejó adherido al cable.

Vecinos de la zona consiguieron desprenderlo y le practicaron maniobras de reanimación en plena vereda. Lo trasladaron primero a un centro de atención primaria y luego al Hospital de Niños de San Justo. Falleció cuatro días después de haber ingresado a terapia intensiva.

Los jueces Guillermo González Zurro y María Isabel Benavente firmaron el fallo que ordena a Edenor y a su aseguradora, La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, pagar una indemnización a los padres y al hermano del chico.

Qué argumentó Edenor para eximirse de responsabilidad

La distribuidora de energía reconoció que el accidente había ocurrido, pero intentó responsabilizar a los vecinos y a los padres del niño. Sostuvo que el cable de acero no pertenecía a su instalación reglamentaria.

Según la empresa, ese cable había sido colocado por vecinos de la zona sin autorización y el hecho se debió a una falta de cuidado de los padres del menor.

Para respaldar su versión, Edenor presentó un acta notarial realizada el mismo día del accidente. En ese documento, la escribana dejó constancia de que un ingeniero de la compañía le había informado que el cable no había sido instalado por Edenor.

Además, el acta mencionaba que algunos vecinos presentes en el lugar manifestaban haber colocado ellos mismos el elemento. Sin embargo, esas personas nunca fueron identificadas y se negaron a firmar el documento notarial.

La Cámara consideró que el acta no alcanzaba para probar el origen del cable. Aclaró que la fe pública de la escribana no se extendía a la veracidad de las declaraciones de terceros.

Por qué la Justicia rechazó las excusas de la empresa

Los vecinos que declararon en el expediente judicial —uno había despegado al chico del cable, otro le practicó RCP y un tercero lo trasladó en su automóvil— no aportaron información sobre quién había instalado el elemento.

Una pericia técnica agregó un dato clave: era "muy difícil que un vecino pueda subir a tanta altura, por un poste liso, sin ninguna ayuda externa" para sujetar un cable en su parte superior.

Pero el argumento más contundente del fallo estuvo en otro punto. Incluso si se admitiera que el cable había sido colocado por un vecino, ese hecho no liberaba a Edenor de responsabilidad porque la empresa no había realizado las inspecciones obligatorias.

Según la documentación que la propia compañía entregó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la última revisión de esa instalación fue el 5 de junio de 2019. Es decir, más de un año y medio antes de la muerte del chico.

Edenor intentó justificar la ausencia de inspecciones durante 2020 por la pandemia de Covid-19. Pero el organismo regulador observó que ese mismo año la empresa había presentado revisiones de seguridad en otros expedientes. El ENRE calificó esa explicación como una "excusa".

Qué obligación tenía Edenor que no cumplió

El perito confirmó que la operación y conservación de las líneas eléctricas en la vía pública comprende el control y la revisión anual de postes, cables y accesorios.

"Un cable de acero sujeto a un poste de la distribuidora, en plena vía pública y en contacto con la línea de baja tensión, es precisamente el tipo de anomalía que esas revisiones están destinadas a detectar", sostuvo el juez González Zurro en su voto.

No se trataba de un riesgo oculto dentro de una propiedad privada. Era un elemento visible, tendido desde lo alto del poste hasta el suelo, en plena calle por donde transitaban vecinos todos los días.

La sentencia subrayó que ese cable representaba un peligro evidente que la empresa debió identificar y remover en sus controles periódicos. Esa omisión fue determinante para el fallo.

Qué indemnizaciones ordenó la Justicia

La demanda había sido presentada por los padres del chico y en representación de su otro hijo, quien luego alcanzó la mayoría de edad y continuó el reclamo por su cuenta.

La Cámara mantuvo las indemnizaciones por daño psicológico. Los cuadros persistían más de tres años después del accidente, según constató el tribunal.

También confirmó las sumas por daño moral. Al describir las consecuencias de la muerte, el fallo recordó que el chico tenía apenas 11 años, que había sido reanimado en la vereda por vecinos y que permaneció varios días en terapia intensiva antes de morir.

"Pocas pérdidas pueden concebirse más hondas que la de un hijo en la niñez, y la de un hermano no es una pérdida menor", señaló la Cámara en uno de los pasajes más duros del fallo.

El hermano del chico tenía 15 años al momento del accidente. Compartía con la víctima la habitación, los juegos y las salidas. Según una pericia, desde entonces su vida "ha virado" y su proyecto deportivo quedó detenido.

Qué rechazó el fallo y por qué

Los jueces rechazaron el pedido de daño punitivo, una multa civil prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.

Explicaron que, aunque la familia era usuaria del servicio de Edenor en su domicilio, el accidente había ocurrido varias cuadras más lejos, en la vía pública, y no como consecuencia de la prestación del servicio en la vivienda.

Por ese motivo, consideraron que no se configuraba la relación de consumo necesaria para aplicar esa sanción adicional a la empresa.