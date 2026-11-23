Tras la ratificación del tratado de patentes, Washington celebra la apertura de nuevos mercados internacionales para pequeñas empresas argentinas

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, celebró públicamente la sanción definitiva del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El diplomático además ratificó el apoyo de Washington al gobierno de Javier Milei.

"Hecho en Argentina. El Congreso aprobó la adhesión al PCT", destacó Lamelas en su cuenta de X. El embajador vinculó directamente la medida con oportunidades comerciales concretas.

Mensaje de Peter Lamelas. Imagen por captura - crédito Captura

"Con el ARTI, una pyme puede ganar clientes en EE.UU. y sumar laburo acá", precisó el funcionario estadounidense. El mensaje refuerza la conexión entre el tratado de patentes y el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) que ambos países firmaron en febrero pasado.

"Así crece el país", aseveró Lamelas. Y enfatizó el respaldo político: "El rumbo lo eligen los argentinos. EE.UU. apoya al presidente Milei".

"¡Seguimos adelante, nunca para atrás! ¡Es ahora!", concluyó el diplomático con un tono celebratorio que replicó el estilo comunicacional del gobierno argentino.

Qué aprobó el Congreso y por qué lo festeja Washington

El Senado aprobó la adhesión de Argentina al PCT con 47 votos positivos y 22 negativos. La iniciativa ya contaba con media sanción de Diputados.

Con la luz verde de la Cámara Alta, el proyecto obtuvo su sanción definitiva. Argentina ahora forma parte de un sistema internacional que simplifica el patentamiento en múltiples países.

La incorporación al PCT era uno de los compromisos centrales que Estados Unidos venía exigiendo durante las negociaciones bilaterales del ARTI, el acuerdo comercial firmado entre ambos países en febrero pasado.

Washington consideraba clave este paso para garantizar protección de propiedad intelectual en el comercio bilateral. El respaldo público del embajador confirma la importancia estratégica que EE.UU. le asigna a esta decisión legislativa.

Qué es el PCT y cómo funciona para las empresas argentinas

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes permite presentar un único pedido internacional de patente para conseguir protección de una invención en diferentes países simultáneamente.

Ese mecanismo elimina la necesidad de iniciar trámites separados en cada nación donde se busca protección. Simplifica radicalmente el proceso para empresas que desarrollan innovaciones con potencial de exportación.

Sin embargo, la determinación final sobre el otorgamiento de cada patente continúa en manos de las oficinas nacionales pertinentes. El PCT facilita el pedido inicial, pero no reemplaza los procedimientos locales de aprobación.

El sistema beneficia especialmente a pymes con productos innovadores que buscan expandirse a mercados internacionales sin incurrir en costos prohibitivos desde el inicio.

Qué cambia con la adhesión para quien quiere patentar

La incorporación al PCT extiende de 12 a 30 meses el plazo para que los solicitantes decidan en qué naciones quieren seguir con el proceso de patentamiento. Esa ampliación temporal tiene implicancias económicas directas.

Los 18 meses adicionales permiten a las empresas analizar los mercados en los que buscan vender sus productos, evaluar los costos de cada trámite nacional y planificar una posible expansión internacional antes de tener que pagar los gastos de patentamiento en cada país.

El beneficio es concreto: una pyme puede presentar su solicitud internacional, conseguir 30 meses de protección provisoria, y recién entonces decidir si le conviene patentar en Estados Unidos, Europa, Brasil o cualquier otro mercado relevante.

Esa flexibilidad reduce el riesgo financiero inicial. Permite testear productos en mercados externos sin comprometer grandes sumas en trámites de patentes que quizás no sean necesarios si la estrategia comercial cambia.

El convenio forma parte integral del ARTI, el acuerdo bilateral con Estados Unidos. Washington había condicionado la firma del tratado comercial a la incorporación argentina al sistema internacional de patentes.