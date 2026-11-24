La Justicia reconoció el impacto de la violencia machista en la separación y ordenó abonar la totalidad de los haberes desde septiembre de 2024

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Córdoba ordenó a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia otorgar el 100% de la pensión por fallecimiento a una mujer que se había separado de hecho de su marido después de denunciarlo por violencia de género. El tribunal entendió que la ruptura de la convivencia no había respondido a una decisión voluntaria de poner fin al matrimonio, sino a la necesidad de resguardar su integridad.

De esta manera, las magistradas dejaron sin efecto parcialmente las resoluciones administrativas que habían limitado el beneficio al 25% del haber jubilatorio que percibía el causante. También dispusieron que el organismo previsional pague las diferencias correspondientes desde el fallecimiento del hombre, ocurrido el 18 de septiembre de 2024, con los intereses legales.

El pronunciamiento fue dictado el 10 de abril de 2026 por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, integrada por las juezas María Soledad Puigdellibol, Daniela Susana Sosa y María Eugenia Heredia.

La denuncia por violencia de género que obligó a huir del hogar

La mujer había iniciado una relación con el hombre en 1991 y contrajeron matrimonio en noviembre de 2009. Tuvieron dos hijos en común y, según las constancias analizadas en el expediente, convivieron hasta abril de 2023.

El 5 de abril de ese año, la mujer denunció a su esposo por un episodio de violencia ocurrido el día anterior. Según relató, el hombre la había atacado con un cuchillo y posteriormente con un martillo, por lo que tuvo que escapar de la vivienda.

En el marco de las actuaciones judiciales se dispusieron distintas medidas de protección. Entre ellas:

Prohibición de acercamiento y comunicación

Tratamiento psicológico especializado para la mujer en el Polo Integral de la Mujer

Patrullaje policial en su domicilio

Prestación alimentaria provisoria a su favor

La denunciante se retiró inicialmente a la casa de unos amigos y, luego de finalizada la medida perimetral, se trasladó a la vivienda de su madre.

En ese contexto, también se estableció una prestación alimentaria provisoria a su favor, que posteriormente fue modificada por el Juzgado de Familia de Octava Nominación. Mediante una resolución del 29 de julio de 2024, se fijó una cuota equivalente al 25% de los ingresos que percibía el hombre como jubilado de la Policía de Córdoba.

La decisión tuvo en cuenta que la mujer no contaba con ingresos propios y que, durante la relación, se había dedicado principalmente al cuidado de la familia, sin haber podido desarrollar una actividad laboral que le permitiera alcanzar independencia económica.

Por otra parte, cuando el hombre sufrió una fractura de cadera y fue internado en un geriátrico en julio de 2024, la mujer comenzó a visitarlo y asistirlo regularmente. Los testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de que concurría al establecimiento y lo acompañó hasta su fallecimiento.

Por qué la Caja le reconoció apenas el 25% de la pensión

Después de la muerte de su esposo, ocurrida el 18 de septiembre de 2024, la mujer solicitó ante la Caja de Jubilaciones de Córdoba la pensión derivada en calidad de cónyuge supérstite.

En un primer momento, el organismo rechazó el pedido porque consideró que existía una separación de hecho y que no se habían acreditado los requisitos legales para acceder al beneficio.

La solicitante presentó un recurso de reconsideración y acompañó nueva documentación, entre ella la resolución judicial que había establecido la cuota alimentaria del 25% de los ingresos del causante.

A partir de esos elementos, la Caja modificó su decisión y le reconoció la pensión, pero limitó su porcentaje al 25% del haber jubilatorio que percibía el fallecido.

Para justificar esa proporción, el organismo aplicó los artículos 34 y 38 de la Ley provincial 8024, que contempla el derecho a pensión del cónyuge supérstite pero establece determinadas causales de exclusión para quienes se encuentran separados de hecho.

En particular, el artículo 34 inciso e contempla el derecho del excónyuge que, al momento del fallecimiento, percibía una prestación alimentaria establecida judicialmente. En ese supuesto, el porcentaje de la pensión no puede superar la proporción de los ingresos del causante sobre la cual se había fijado la cuota.

La Caja entendió que, como la mujer estaba separada de hecho y recibía una cuota alimentaria equivalente al 25% de los ingresos de su esposo, no correspondía reconocerle un beneficio superior.

La mujer volvió a recurrir la decisión administrativa, pero el organismo confirmó el porcentaje otorgado. Por ese motivo, inició una demanda contencioso administrativa para obtener el reconocimiento del 100% de la prestación.

Cómo evaluó el tribunal la separación por violencia de género

Al analizar el planteo, la Cámara consideró que no alcanzaba con comprobar que los cónyuges ya no convivían al momento del fallecimiento. También era necesario determinar cuáles habían sido las razones de esa ruptura y si existía una voluntad de ambos de poner fin al proyecto de vida en común.

Las magistradas señalaron que la separación de hecho requiere dos elementos: uno objetivo, consistente en la interrupción de la convivencia, y otro subjetivo, referido a la voluntad de los cónyuges de terminar con el proyecto de vida compartido.

En ese sentido, sostuvieron que las circunstancias particulares de cada caso deben ser examinadas para establecer si la falta de convivencia responde efectivamente a una decisión voluntaria o a otras situaciones.

Para resolver la controversia, el tribunal analizó la denuncia por violencia familiar, las medidas judiciales de protección, la documentación presentada ante la Caja y los testimonios producidos durante el proceso.

También examinó el informe socioambiental elaborado por una trabajadora social del organismo previsional, que había entrevistado a la mujer, a una auxiliar del geriátrico donde estuvo internado el causante y a vecinas del matrimonio.

De esas actuaciones surgía que la mujer había tenido que abandonar la vivienda luego del episodio de violencia y que la Justicia había dispuesto medidas para protegerla. Además, los testimonios indicaban que continuó visitando a su esposo durante su internación.

La Cámara cuestionó que la Caja hubiera tomado como elemento determinante la denuncia presentada por el hombre contra su esposa, en la que había manifestado que la relación había terminado y que ella se había retirado de la vivienda.

Según las juezas, el organismo había dejado de lado otras pruebas que acreditaban que la separación se había producido en un contexto de violencia de género. También señalaron que las medidas judiciales de protección habían sido dispuestas para resguardar a la mujer, incluyendo el tratamiento psicológico especializado y el patrullaje policial en su domicilio.

El tribunal consideró que la documentación incorporada al expediente administrativo, y reforzada durante el proceso judicial, permitía establecer que la mujer no se había retirado del hogar por una decisión libre y voluntaria de terminar el matrimonio.

Por el contrario, concluyó que la salida de la vivienda había sido consecuencia de la violencia ejercida por su esposo y que había tenido como finalidad proteger su integridad física y psíquica.

La perspectiva de género que definió el fallo a favor de la mujer

Otro de los aspectos centrales del fallo fue la obligación de analizar el caso con perspectiva de género.

Las magistradas señalaron que la valoración de los hechos debía contemplar las asimetrías de poder y las condiciones de vulnerabilidad que pueden derivarse de una situación de violencia contra la mujer.

Para fundamentar ese criterio, recurrieron a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y las leyes nacionales 26.485 y provincial 10.401, que establecen obligaciones de protección frente a la violencia de género.

En ese marco, cuestionaron que el organismo previsional hubiera limitado la prestación sin ponderar adecuadamente las circunstancias que habían provocado el cese de la convivencia.

La Cámara también rechazó el argumento de la Caja según el cual reconocer una pensión superior al 25% implicaría mejorar la situación económica que la mujer tenía antes del fallecimiento.

Al respecto, explicó que el carácter sustitutivo de la prestación previsional no impedía reconocer el 100% del beneficio. Según el razonamiento del tribunal, si no hubiera existido la violencia ejercida por el causante, la mujer no habría tenido que abandonar el hogar ni solicitar judicialmente una cuota alimentaria para subsistir.

Las juezas agregaron que una interpretación diferente implicaría revictimizar a quien había sufrido violencia de género y mantener la desprotección económica derivada de esa situación.

También rechazaron el planteo subsidiario de la Caja para que el eventual reconocimiento del derecho tuviera efectos solamente desde la fecha de la sentencia. Consideraron que esa alternativa resultaba incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en los tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres.

Qué deberá pagar ahora la Caja de Jubilaciones

Finalmente, la Cámara hizo lugar a la demanda contencioso administrativa y declaró la nulidad parcial de las resoluciones mediante las cuales la Caja había limitado el beneficio previsional.

El tribunal reconoció el derecho de la mujer a percibir el 100% de la pensión derivada por el fallecimiento de su esposo, con efectos desde el 18 de septiembre de 2024.

Además, ordenó al organismo previsional que, dentro de los 20 días hábiles administrativos, dicte un nuevo acto administrativo para otorgar el beneficio en esa proporción.

La condena también comprende el pago de los haberes previsionales devengados desde la fecha del fallecimiento, con los intereses legales correspondientes desde que cada suma debió abonarse y hasta su efectivo pago.

La Caja deberá presentar la liquidación dentro del mes siguiente a que quede firme la sentencia. Una vez aprobada, contará con un plazo de cuatro meses calendario para cumplir con el pago, bajo apercibimiento de ejecución.