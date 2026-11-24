Una medida cautelar ordenó que una obra social cubra a una afiliada con diagnóstico complejo tras una controversia sobre su situación médica

Una joven de 29 años diagnosticada con un tipo de cáncer óseo obtuvo un fallo judicial que obliga al Hospital Italiano a restituirle la cobertura médica, luego de que la institución dispusiera su desafiliación y le exigiera pagar una cuota adicional de más de $6,5 millones mensuales durante dos años por supuestos síntomas que no había informado al momento de contratar el plan.

La resolución fue dictada por el juez en lo Civil y Comercial Federal Marcelo Bruno Dos Santos, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la paciente. El magistrado ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, entidad que administra el Hospital Italiano, que la reincorpore al Plan Vita (VIT), sin aplicarle una cuota diferencial por enfermedad preexistente y con garantía de las prestaciones médicas correspondientes.

La institución deberá cumplir la orden en un plazo de dos días, bajo apercibimiento de recibir sanciones económicas en caso de incumplimiento. Se trata de una decisión de primera instancia que puede ser apelada y que no resuelve todavía la controversia contractual entre las partes.

El caso, difundido por el sitio Justicia de Primera, vuelve a poner en discusión los conflictos entre las empresas de medicina prepaga y sus afiliados por las enfermedades preexistentes, las declaraciones juradas de salud y los cobros adicionales que pueden aplicarse cuando una persona ingresa al sistema con una patología conocida.

Por qué el Hospital Italiano le exigió una cuota adicional de $6,5 millones

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la mujer se había afiliado al Plan Vita el 8 de julio de 2026. Según sostuvo en su presentación judicial, al momento de contratar no tenía síntomas ni conocía la existencia de una enfermedad o lesión ósea.

El trámite de incorporación se realizó íntegramente por WhatsApp, mediante una promotora comercial que transcribió sus respuestas y confeccionó la declaración jurada de salud. La paciente afirmó que no tuvo oportunidad de verificar el contenido del documento antes de que fuera presentado.

La afiliación fue aprobada por la auditoría médica del Hospital Italiano y se concretó sin períodos de carencia.

Después de ingresar al plan, la joven comenzó a realizar consultas médicas por dolores en la zona lumbar. Una resonancia magnética efectuada el 16 de agosto detectó una lesión ósea, lo que dio inicio a una serie de estudios para determinar su origen. El proceso diagnóstico incluyó distintas evaluaciones y dos biopsias.

El conflicto con la cobertura se produjo el 23 de octubre, dos días después de que la paciente fuera sometida a una biopsia quirúrgica. Ese día recibió un correo electrónico de la institución en el que le comunicaron que debía optar entre tres alternativas: pagar una cuota diferencial de $6.560.925 más IVA por mes durante 24 meses, solicitar la baja voluntaria o afrontar la cancelación de su afiliación.

El argumento del Hospital Italiano fue que había detectado «síntomas en región lumbar no declarados en la Declaración Jurada de Salud».

La mujer rechazó las opciones ese mismo día. Sin embargo, el 26 de octubre la institución ratificó su postura y, tres días después, le informó que avanzaría con la baja de la cobertura.

El 4 de noviembre, la paciente denunció ante la Justicia que ya había sido desafiliada. En el marco del amparo presentó también un informe del Servicio de Anatomía Patológica del propio Hospital Italiano, que confirmó el diagnóstico de osteosarcoma condroblástico.

Qué dice la ley sobre las enfermedades preexistentes y las cuotas adicionales

La relación entre las empresas de medicina prepaga y sus afiliados está regulada por la Ley 26.682. Su artículo 10 establece que las enfermedades preexistentes deben surgir de la declaración jurada de salud presentada al momento de solicitar la afiliación y que no pueden utilizarse como motivo para rechazar el ingreso de una persona.

La normativa contempla, sin embargo, la posibilidad de aplicar valores diferenciales cuando un nuevo afiliado presenta una enfermedad preexistente. Esos importes deben estar debidamente justificados y sujetos a las condiciones establecidas por la reglamentación.

En este punto, existe una diferencia importante entre una enfermedad que la persona conocía antes de contratar y una patología que se detecta después de su incorporación al sistema. La aparición de síntomas o el diagnóstico posterior no demuestran, por sí solos, que el afiliado conociera previamente la enfermedad y hubiera omitido informarla.

Además, la Resolución 1725/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que estableció las cláusulas mínimas para los contratos individuales, dispone que solamente pueden generar una cuota diferencial las enfermedades preexistentes declaradas por el usuario al momento de la afiliación.

La misma norma establece que el valor adicional debe contar con autorización de la Superintendencia, sobre la base de cálculos actuariales objetivos, razonables y uniformes para cada tipo de preexistencia. También contempla la posibilidad de aplicar un importe provisorio si el organismo no se expide dentro del plazo reglamentario.

El organismo dispone, de hecho, de un procedimiento específico para que las empresas soliciten autorización para cobrar estos adicionales. Entre la documentación requerida figuran la declaración jurada firmada por el afiliado, un informe médico con el diagnóstico y los tratamientos previstos, y una estructura de costos que justifique el importe propuesto.

Por lo tanto, una prepaga no puede establecer libremente cualquier recargo bajo el argumento de que detectó una enfermedad después de la afiliación. Debe determinarse si efectivamente se trataba de una condición preexistente y si se cumplen los requisitos regulatorios para aplicar el valor diferencial.

Cuándo puede una prepaga dar de baja a un afiliado por una declaración jurada

Otro de los puntos centrales de estos conflictos es la posibilidad de rescindir unilateralmente un contrato por supuestas omisiones en los antecedentes médicos.

El artículo 9 de la Ley 26.682 establece que las empresas de medicina prepaga solamente pueden rescindir el contrato cuando el usuario acumula, como mínimo, tres cuotas consecutivas impagas o cuando falseó la declaración jurada de salud.

La regulación vigente también establece una condición para invocar ese falseamiento: la entidad debe acreditar que el afiliado actuó de mala fe y omitió dolosamente declarar una enfermedad o situación preexistente.

La Resolución 1725/2025 establece expresamente que, si la empresa no puede demostrar esa mala fe, la rescisión resulta ilegítima. Fuera de los supuestos previstos por la normativa, la entidad no puede disponer unilateralmente la finalización del contrato.

Esto significa que no alcanza con encontrar una diferencia entre los antecedentes médicos declarados y un diagnóstico posterior. La empresa debe acreditar que existía una enfermedad o situación preexistente que el afiliado conocía y que omitió informar deliberadamente.

En el caso de la joven de 29 años, precisamente, el juez consideró que no estaba demostrado que conociera la patología al momento de ingresar al Plan Vita. También señaló que la discusión sobre un eventual ocultamiento de información debía resolverse durante el juicio principal, con las pruebas de ambas partes.

Qué sucede cuando una enfermedad aparece después de contratar una prepaga

La situación plantea un problema particular para los afiliados: muchas patologías no presentan síntomas evidentes o pueden permanecer sin diagnóstico durante meses o años. En esos casos, una persona puede contratar una cobertura médica sin saber que tiene una enfermedad y descubrirla recién después de realizarse estudios.

La diferencia entre el momento en que aparece una enfermedad, aquel en que comienza a manifestarse y el momento en que se obtiene un diagnóstico puede convertirse en el eje de una disputa contractual.

Para las empresas de medicina prepaga, la declaración jurada constituye el instrumento para conocer los antecedentes médicos del futuro afiliado. Para los usuarios, en cambio, el conflicto aparece cuando la institución interpreta que determinados síntomas o consultas anteriores debieron haber sido informados, incluso cuando no existía un diagnóstico conocido.

En ese contexto, la normativa exige analizar si hubo una omisión deliberada y no solamente si existían antecedentes médicos que posteriormente adquirieron relevancia.

La cuestión también tiene consecuencias sobre la continuidad de los tratamientos. Una desafiliación puede dejar a una persona sin acceso a los profesionales, estudios, medicamentos o intervenciones que necesita, especialmente cuando atraviesa una enfermedad de tratamiento prolongado.

Por ese motivo, los tribunales suelen analizar estos conflictos teniendo en cuenta no solamente las condiciones del contrato, sino también el derecho a la salud y la necesidad de evitar interrupciones en la atención médica.

Qué pueden hacer los afiliados ante una desafiliación o un cobro adicional

La Resolución 1725/2025 también contempla mecanismos de reclamo ante incumplimientos de las empresas de medicina prepaga. Los afiliados pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud cuando consideran que la entidad incumplió las obligaciones contractuales o aplicó condiciones que contradicen la normativa vigente.

Ante una situación de este tipo, resulta importante conservar:

La declaración jurada de salud presentada al momento de contratar

El contrato y las condiciones particulares del plan

Los mensajes, correos electrónicos y comunicaciones con la empresa

Los estudios médicos y las constancias de diagnóstico

Las notificaciones de desafiliación o de aplicación de cuotas diferenciales

Estos elementos permiten establecer qué información conocía el afiliado al contratar, qué documentación recibió la empresa y cuáles fueron los argumentos utilizados para modificar las condiciones de cobertura.

Cuando existe riesgo de interrupción de un tratamiento o falta de cobertura para una enfermedad grave, también puede recurrirse a la Justicia mediante una acción de amparo y solicitar una medida cautelar para mantener las prestaciones mientras se discute la legalidad de la decisión.

Los argumentos del juez para ordenar la reincorporación

Al evaluar el pedido cautelar, Dos Santos consideró que existían elementos suficientes para disponer la restitución provisoria de la cobertura.

Uno de los puntos centrales fue que no estaba demostrado que la joven conociera su enfermedad al momento de contratar el servicio de salud. En particular, el juez distinguió entre la existencia de síntomas y el conocimiento de una patología preexistente.

«La demandada no individualiza una enfermedad preexistente, sino síntomas lumbares referidos por la actora en una consulta posterior a su afiliación», sostuvo.

El magistrado también señaló que la documentación presentada no permitía establecer que la paciente supiera que tenía la enfermedad que posteriormente fue diagnosticada.

En cuanto a la discusión sobre un eventual ocultamiento o falseamiento de antecedentes médicos en la declaración jurada, consideró que se trata de una cuestión contractual que deberá analizarse durante el juicio principal, cuando ambas partes puedan presentar y producir las pruebas correspondientes.

«La cuestión traída a esta altura a mi conocimiento (falseamiento u ocultamiento de los antecedentes médicos de la actora), remite a aspectos contractuales que deberán ser discutidos y evaluados luego de que las partes prueben los extremos que cada una invoca», explicó.

Mientras tanto, el juez entendió que debía prevalecer la protección del derecho a la salud.

«En forma precautoria corresponde otorgar la supremacía al derecho a acceder al sistema de salud», afirmó en la resolución.

Para fundamentar esa posición, también hizo referencia a la protección constitucional del derecho a la salud y a su vinculación con la dignidad humana. Recordó, además, la doctrina de la Corte Suprema sobre la situación de las personas que atraviesan enfermedades graves y las limitaciones que estas circunstancias pueden imponer sobre su capacidad de decidir libremente su proyecto de vida.

Qué deberá hacer ahora el Hospital Italiano

En función de esos argumentos, Dos Santos consideró acreditadas la afiliación previa, la situación médica de la paciente y la falta de cobertura denunciada.

Por eso, ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires que la reincorpore al Plan Vita, sin exigirle el pago de una cuota diferencial por preexistencia y garantizando las prestaciones médicas que correspondan.

«Frente a esta situación y encontrándose en juego uno de los bienes esenciales del ser humano, cual es la salud e integridad física de las personas, reconocido por la Constitución Nacional y los pactos internacionales, es conveniente proceder a la reafiliación», sostuvo el juez.

La medida deberá cumplirse en un plazo de dos días y se mantendrá hasta que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto.

De esta manera, el fallo impide que la joven permanezca sin cobertura médica mientras continúa el proceso judicial. Sin embargo, todavía queda pendiente resolver si existió alguna irregularidad en la declaración jurada de salud y si la institución tenía fundamentos contractuales para cuestionar las condiciones de su afiliación.

La decisión tampoco constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las partes: establece una protección provisoria ante la situación médica denunciada y deja la discusión de fondo para una etapa posterior del expediente.