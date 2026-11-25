Tras el reciente fallo judicial, los afiliados expresan dudas sobre el impacto real en el valor de las cuotas y la posible devolución de cobros

El 67% de los usuarios de medicina prepaga considera que deberían establecerse topes máximos mensuales para las subas de las cuotas, vinculados a la inflación o a la evolución de los salarios. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 no despejó todas las dudas sobre el futuro de los precios de la medicina privada.

Un relevamiento realizado por MiObraSocial.com.ar entre 300 afiliados de todo el país muestra que solo el 19% cree que el fallo permitirá frenar los aumentos y dar previsibilidad a las cuotas. En cambio, el 29% considera que las subas continuarán porque el Estado igualmente las autorizará, mientras que el 24% teme que una eventual limitación de los precios termine afectando la calidad de la atención o genere mayores copagos. El 28% restante desconoce la resolución judicial o todavía no tiene una opinión formada.

Los resultados reflejan las distintas expectativas de los usuarios frente a un cambio en el marco regulatorio que vuelve a poner en discusión el papel del Estado en la autorización de los aumentos de las empresas de medicina prepaga.

La encuesta también muestra que el 27% de los consultados prefiere que las compañías puedan establecer libremente sus precios para garantizar la calidad del servicio y evitar problemas de financiamiento.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre las cuotas de las prepagas

El 19 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

La decisión se tomó en la causa Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro, iniciada por una afiliada que cuestionó los aumentos aplicados a su plan de salud. Según consta en el expediente, su cuota había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Gobierno no había justificado las circunstancias excepcionales que habilitaban a modificar la Ley 26.682 mediante un decreto de necesidad y urgencia, en lugar de recurrir al trámite legislativo ordinario.

Con el fallo, recuperan vigencia las facultades de control previstas en la legislación de medicina prepaga: la Superintendencia de Servicios de Salud debe fiscalizar la razonabilidad de las cuotas y autorizar los aumentos cuando estén fundamentados en variaciones de la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable.

Sin embargo, la sentencia no estableció un límite automático para los aumentos atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tampoco ordenó devolver las diferencias cobradas durante los últimos años ni dispuso una revisión generalizada de las cuotas.

Por eso, todavía quedan interrogantes sobre cómo se instrumentará el control estatal, qué criterios se utilizarán para evaluar los pedidos de actualización de las empresas y cuál será el alcance del precedente para los afiliados que no participaron de la demanda.

Casi 4 de cada 10 afiliados evalúan reclamar por los aumentos pagados

Otro de los puntos del relevamiento está relacionado con la posibilidad de reclamar por los incrementos que los usuarios ya abonaron.

El 9% de los encuestados aseguró que inició un reclamo o que está reuniendo las facturas y documentación necesaria para hacerlo. A ese grupo se suma un 28% que evalúa avanzar si el procedimiento resulta sencillo y gratuito.

De esta manera, el 37% de los consultados contempla la posibilidad de reclamar por los aumentos anteriores.

En sentido contrario, el 22% descarta iniciar una presentación porque considera que se trata de un trámite engorroso y con pocas posibilidades de éxito. Otro 41% entiende que no le correspondería reclamar en su situación.

Los resultados muestran que las condiciones para iniciar el procedimiento pueden influir en la decisión de los afiliados. La posibilidad de acceder a un trámite gratuito, con requisitos claros y sin demasiadas instancias administrativas, aparece como un factor relevante.

De todos modos, el fallo de la Corte no habilita por sí mismo una devolución automática de los importes abonados. Cada situación deberá analizarse de acuerdo con sus circunstancias y las vías administrativas o judiciales disponibles.

El costo de las prepagas y la capacidad de pago de las familias

La discusión sobre la regulación de las cuotas también está vinculada con la capacidad de las familias para sostener una cobertura médica privada.

Según estudios anteriores de MiObraSocial.com.ar, siete de cada diez usuarios se encuentran cerca del límite de sus posibilidades económicas para continuar pagando su medicina prepaga.

A esa presión sobre los presupuestos familiares se suma la preocupación por el nivel de las prestaciones: el relevamiento muestra que el 24% de los afiliados teme que una eventual regulación de los precios derive en una reducción de la calidad de atención o en la implementación de mayores copagos.

La discusión plantea dos preocupaciones entre los usuarios: por un lado, la necesidad de contar con cuotas previsibles y compatibles con sus ingresos; por otro, que los valores que abonan permitan sostener las prestaciones médicas contratadas.

En ese contexto, Ignacio Cámpora, fundador de MiObraSocial.com.ar, señaló que todavía existen preguntas abiertas sobre el alcance del fallo, los criterios para autorizar futuros aumentos y el tratamiento de los importes que ya fueron cobrados.

También sostuvo que los afiliados necesitan información clara para evaluar sus alternativas antes de tomar decisiones sobre sus coberturas.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento fue realizado por MiObraSocial.com.ar entre el 19 y el 23 de noviembre de 2026. Participaron 300 usuarios de medicina prepaga de entre 18 y 70 años de distintas partes del país.

La muestra incluyó exclusivamente a personas que pagan total o parcialmente la cuota de su cobertura médica con recursos propios. Quedaron excluidos quienes acceden al servicio únicamente mediante sus aportes o a través de un plan corporativo.

La selección respondió al objetivo de relevar las opiniones de quienes afrontan directamente los aumentos de las cuotas y deben incorporarlos a sus presupuestos familiares.