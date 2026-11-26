Detectaron un desvío de fondos estatales por más de $337 millones que llevó a la destitución de dos responsables en oficinas de Córdoba

El Ministerio de Justicia dispuso la remoción de los titulares de dos registros seccionales de la provincia de Córdoba, luego de concluir investigaciones administrativas por incumplimientos en el depósito de fondos correspondientes a la recaudación de trámites registrales. Según los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) citados en las resoluciones oficiales, el perjuicio fiscal conjunto fue estimado en $337,3 millones, sin contar los intereses que pudieran corresponder.

Las medidas fueron oficializadas este jueves en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 568/2026 y 570/2026, firmadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Los procedimientos alcanzaron a Roberto Francisco Longo, encargado titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Carlos Paz N° 1, y a María Claudia Luraschi, titular del Registro Seccional de Córdoba N° 21.

En ambos expedientes, el Ministerio declaró la existencia de responsabilidad disciplinaria por no haber depositado íntegra y oportunamente los remanentes de recaudación que, de acuerdo con la normativa vigente, debían transferirse a la Administración Central.

Las resoluciones establecieron la sanción de remoción para los dos encargados y, además, instruyeron a las áreas competentes de la cartera para que impulsen las gestiones administrativas y judiciales necesarias para procurar el recupero de los importes observados.

Cuánto dinero se cuestionó en cada registro del automotor

En el expediente correspondiente a Roberto Francisco Longo, la investigación administrativa comprendió siete períodos entre julio de 2024 y mayo de 2025.

De acuerdo con el detalle incluido en la Resolución 568/2026, los importes que el Ministerio consideró pendientes de depósito fueron:

Julio de 2024: $36.606.290,54

Agosto de 2024: $43.115.920,89

Septiembre de 2024: $13.142.399,22

Octubre de 2024: $20.544.488,95

Diciembre de 2024: $14.490.554,13

Enero de 2025: $26.636.135,13

Mayo de 2025: $28.468.836,84

La Instrucción del sumario estimó inicialmente el perjuicio fiscal en $133.416.890,24 en concepto de capital. Posteriormente, la SIGEN, mediante su Informe Técnico 81/2026, estableció que el monto ascendía a $205.030.505,34 al 25 de septiembre de 2026. El organismo lo calificó como de relevante significación económica.

El segundo expediente involucró a María Claudia Luraschi. Según la Resolución 570/2026, los incumplimientos atribuidos a la encargada correspondieron a tres períodos:

Julio de 2024: $35.000.000

Agosto de 2024: $32.216.795,40

Del 1° al 17 de febrero de 2025: $12.671.864,10

En este caso, la Instrucción había estimado el perjuicio fiscal en $79.888.659,50. Sin embargo, el Informe Técnico 83/2026 de la SIGEN actualizó esa cifra a $132.309.057,05 al 29 de septiembre de 2026 y también la calificó como de relevante significación económica.

De acuerdo con las cifras incorporadas en ambas resoluciones, el perjuicio fiscal estimado por la SIGEN asciende a $337.339.562,39, sin incluir los intereses que correspondan al momento de un eventual recupero.

Qué argumentaron los encargados durante los sumarios administrativos

Las actuaciones tuvieron distintos recorridos en materia de defensa.

En el expediente de Longo, la Resolución 568/2026 señala que el encargado fue notificado del inicio del sumario, pero no compareció a prestar declaración ni presentó un descargo cuando se le dio traslado del informe de la instrucción. Ante esa situación, el procedimiento continuó con las pruebas incorporadas al expediente.

En el caso de Luraschi, la situación fue diferente. La encargada compareció a declarar, presentó documentación y formuló un descargo en el que explicó los motivos por los cuales no se habían realizado los depósitos observados.

Según reproduce la Resolución 570/2026, Luraschi sostuvo que las omisiones no respondieron a una maniobra de apropiación o desvío de fondos, sino a dificultades económicas del registro seccional que tenía a su cargo.

En ese sentido, argumentó que había destinado parte de la recaudación al pago de salarios, cargas sociales, alquiler, servicios, mantenimiento e insumos necesarios para sostener el funcionamiento de la oficina. También sostuvo que no había obtenido un beneficio personal.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia consideró que esos argumentos no justificaban el incumplimiento de las obligaciones establecidas para los encargados de los registros. La resolución señala que la deuda acumulada no fue controvertida en cuanto a su existencia, sino que la defensa intentó explicar el destino que se les habría dado a los fondos.

Además, el organismo mencionó que Luraschi registraba antecedentes vinculados con incumplimientos de naturaleza similar, circunstancia que ponderó al momento de establecer la sanción disciplinaria.

Qué normativa regula el depósito de los fondos de los registros automotores

Las dos resoluciones se apoyan en el Decreto 644/1989 y sus modificatorios, además de la Disposición 54/1998, incorporada al Reglamento Interno de Normas Orgánico Funcionales de los registros seccionales.

La normativa establece que los registros deben depositar el remanente de recaudación en un único depósito dentro de los dos días hábiles siguientes al cierre de cada mes, y determina que los importes cobrados por aranceles de trámites registrales corresponden al Estado nacional desde el momento de su percepción.

Al finalizar cada período mensual se realiza la liquidación de emolumentos para establecer la retribución que corresponde al encargado.

En sus fundamentos, el Ministerio sostuvo que el régimen diferencia los importes que corresponden a la retribución del encargado y los gastos operativos de aquellos que deben transferirse al Estado.

También señaló que las dificultades económicas de una oficina registral no habilitan a retener los remanentes ni a utilizarlos para compensar gastos de funcionamiento.

Para respaldar ese criterio, las resoluciones citaron antecedentes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Qué investigaciones penales involucran a los dos encargados

Además de las actuaciones administrativas, los hechos fueron denunciados ante la Justicia Federal de Córdoba.

En el caso de Roberto Francisco Longo, la Resolución 568/2026 informa que existe una investigación en la causa FCB 22157/2025, radicada en el Juzgado Federal de Córdoba N° 2, Secretaría Penal.

Según el texto oficial, Longo se encuentra imputado por administración fraudulenta contra la Administración Pública. La causa continúa en etapa de instrucción.

Por su parte, la situación de María Claudia Luraschi se investiga en el expediente FCB 1339/2025, también en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba.

En este último caso, la resolución indica que la Fiscalía Federal N° 1 remitió las actuaciones al juzgado e instó el procesamiento de la encargada por los delitos contemplados en los artículos 173, inciso 7, y 174, inciso 5 y último párrafo, del Código Penal.

La solicitud de procesamiento fue impulsada por la fiscalía, pero la resolución no informa que el juzgado haya dictado esa medida. Por lo tanto, ambas investigaciones penales deben considerarse abiertas, sin que las decisiones administrativas impliquen una condena en esa jurisdicción.

Qué resolvió el Gobierno y cómo pueden continuar los expedientes

Los artículos 2 de las resoluciones 568/2026 y 570/2026 declararon la responsabilidad disciplinaria de Longo y Luraschi y dispusieron para ambos la sanción de remoción.

Además, el artículo 3 de cada resolución declaró la existencia de un perjuicio fiscal y estableció los importes actualizados informados por la SIGEN. En los artículos siguientes, el Ministerio instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las gestiones administrativas y judiciales necesarias para procurar el recupero del dinero, con los intereses correspondientes.

Las decisiones también establecen que los interesados pueden presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos o un recurso jerárquico dentro de los 30 días hábiles administrativos, contados desde la notificación.

El Ministerio aclaró expresamente que las medidas no agotan la vía administrativa. En consecuencia, las remociones fueron dispuestas, aunque los involucrados conservan la posibilidad de recurrirlas por las vías previstas en la normativa.