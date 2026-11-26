El proyecto busca centralizar información sobre incumplidores de obligaciones alimentarias y permitir su consulta online en todos los distritos

Unificará bases provinciales y de CABA para identificar a incumplidores y evitar su evasión.

El Senado de la Nación tratará este jueves un proyecto de ley que crea el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), una base de datos federal que reunirá la información de las personas inscriptas en los registros de deudores alimentarios de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa busca facilitar la identificación de quienes incumplen con el pago de las cuotas alimentarias y evitar que puedan eludir los controles al trasladar sus actividades, trámites o negocios a otra jurisdicción. Para eso, propone conectar los registros locales en un sistema nacional de consulta pública y gratuita.

El proyecto cuenta con dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano y unifica dos iniciativas presentadas por el senador Daniel Bensusán y la senadora Edith Terenzi. El texto establece que el nuevo organismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.

La propuesta parte de una situación que actualmente presenta diferencias entre las jurisdicciones: existen registros provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, pero no una base nacional única que permita consultar de manera integrada la situación de una persona en todo el territorio.

¿Qué es un deudor alimentario moroso y qué busca el proyecto?

La obligación alimentaria comprende los aportes económicos destinados a cubrir las necesidades de los hijos, entre ellas alimentación, vivienda, vestimenta, educación, asistencia médica, esparcimiento y otros gastos vinculados con su desarrollo.

Cuando existe una cuota alimentaria fijada judicialmente o mediante un acuerdo homologado y la persona obligada incumple con el pago, la Justicia puede disponer su incorporación al registro de deudores alimentarios morosos, de acuerdo con los requisitos de cada jurisdicción.

Estos registros permiten identificar a quienes mantienen incumplimientos y emitir certificados que acreditan si una persona está o no inscripta. En distintas provincias, la inclusión también puede tener consecuencias sobre determinados trámites administrativos, financieros y comerciales.

El problema que busca resolver el proyecto nacional es que la información se encuentra distribuida entre diferentes organismos. De esta manera, una persona inscripta en una provincia puede trasladar sus actividades a otra jurisdicción y encontrarse con dificultades para que esa situación sea detectada.

El ReNUAM apunta a centralizar esos datos, facilitar su actualización y permitir que las autoridades y las entidades que deban solicitar certificados puedan verificar la situación registral sin limitarse al lugar donde se produjo la inscripción.

¿Cómo funcionará el Registro Nacional de Alimentantes Morosos?

El ReNUAM tendrá como función reunir en una única base de datos la información de los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa establece que cada jurisdicción conservará sus propias competencias judiciales y los requisitos que fija su legislación para incorporar a una persona al registro. Es decir, la ley nacional no modificará los procedimientos locales ni establecerá un criterio único para determinar cuándo existe mora alimentaria.

La incorporación al registro nacional se realizará a partir de la comunicación de la inscripción dispuesta en la jurisdicción correspondiente. No será necesaria una nueva declaración judicial de mora ni otro procedimiento de inscripción a nivel nacional.

El mecanismo previsto funcionará de la siguiente manera:

Altas: los registros locales deberán informar las nuevas inscripciones al ReNUAM dentro de los cinco días hábiles posteriores a la anotación

los registros locales deberán informar las nuevas inscripciones al ReNUAM dentro de los posteriores a la anotación Modificaciones: también deberán comunicar cualquier cambio en la información registral dentro del mismo plazo

también deberán comunicar cualquier cambio en la información registral dentro del mismo plazo Actualización nacional: el organismo tendrá 48 horas hábiles desde la recepción de la comunicación para incorporar las novedades

el organismo tendrá desde la recepción de la comunicación para incorporar las novedades Bajas: cuando la jurisdicción competente disponga levantar una inscripción, deberá comunicarlo al registro nacional, que tendrá otras 48 horas hábiles para hacer efectiva la baja

El proyecto establece que la actualización de la información nacional no podrá quedar supeditada a requisitos adicionales a los que exige la jurisdicción correspondiente para disponer la baja local.

¿Qué restricciones tendrán las personas inscriptas?

El dictamen establece mecanismos para que la inscripción en el registro nacional tenga efectos en las jurisdicciones que adhieran a la ley.

Por un lado, el artículo 8 dispone que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que se incorporen al régimen deberán exigir el certificado de no inscripción en el ReNUAM en los mismos trámites, actos y procedimientos para los cuales sus normas locales ya requieren acreditar que una persona no registra deuda alimentaria o no figura en el registro correspondiente.

Esto permitirá que una inscripción realizada en otra provincia también sea considerada al momento de tramitar una solicitud o realizar un procedimiento que requiera ese certificado.

Por otro lado, el artículo 9 establece que las personas inscriptas en el ReNUAM tendrán prohibido ingresar o permanecer en establecimientos de juegos de azar y en eventos o espectáculos musicales, artísticos, deportivos y de entretenimiento en general para los cuales sea necesario pagar una entrada.

La autoridad de aplicación deberá instrumentar las medidas necesarias para hacer efectiva esa prohibición.

¿Cómo se podrá consultar el registro y obtener certificados?

Entre las funciones previstas para el ReNUAM se encuentra la administración de un sitio web de acceso libre y gratuito con información estadística actualizada sobre las personas inscriptas, de acuerdo con las normas de protección de datos personales.

El organismo también podrá expedir certificados de no inscripción ante el requerimiento de personas humanas o jurídicas, tanto públicas como privadas.

Además, estará facultado para celebrar convenios de intercambio de información e integración técnica con los registros locales y otros organismos públicos, con el objetivo de facilitar las consultas, la actualización de los datos y el entrecruzamiento de información.

Las consultas, certificaciones y trámites realizados ante el registro nacional serán gratuitos.

¿Qué provincias estarán alcanzadas por el registro nacional?

El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen. Por lo tanto, la integración de la información dependerá de la incorporación de cada jurisdicción.

Cada provincia conservará sus competencias procesales y los requisitos de inscripción establecidos por su propia normativa. El ReNUAM no reemplazará los registros existentes, sino que funcionará como una instancia nacional de integración de sus bases de datos.

Este punto resulta central porque la inscripción en el registro nacional dependerá de que la jurisdicción correspondiente comunique las altas, bajas y modificaciones. La adhesión también permitirá que los efectos previstos en el artículo 8 se apliquen en los trámites locales alcanzados.

¿Cuándo entraría en vigencia la ley?

El artículo 12 establece que la norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. A su vez, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días desde la promulgación para reglamentarla.

El dictamen de mayoría concentra el alcance del nuevo régimen en la unificación de los registros existentes, la actualización de la información, la emisión de certificados y las restricciones vinculadas con determinados trámites y el ingreso a espectáculos pagos y establecimientos de juegos de azar.

El texto que se debatirá en el Senado no incorpora otras restricciones que figuraban en una de las iniciativas originales, como las vinculadas con la salida del país, las operaciones bancarias o la obtención de licencias de conducir.