Tras años de litigio en Chubut, la justicia confirmó un fallo ejemplar tras el hallazgo de destrucción sin precedentes de vida silvestre

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó la condena contra Ricardo Adolfo La Regina, el productor rural acusado de destruir nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en la Colonia de Punta Tombo. El fallo cierra un proceso judicial de cinco años que transitó tres instancias con un resultado idéntico en cada una.

La decisión del máximo tribunal provincial rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa. La Regina quedó condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal.

Los hechos investigados ocurrieron entre agosto y diciembre de 2021 en Punta Clara, al norte de Punta Tombo. Esa zona forma parte del Área de Patagonia Azul, protegida internacionalmente por la UNESCO.

La causa comenzó el 26 de noviembre de 2021. Ese día, la fiscal jefa de Rawson, Florencia Gómez, inició la investigación por trabajos de desmonte, apertura de caminos y remoción de suelo que alcanzaron zonas de alta densidad de nidos en plena temporada reproductiva.

Qué destruyó el productor rural en la colonia de pingüinos

La acusación de la fiscalía reconstruyó tres momentos destructivos distintos. Entre el 10 y el 14 de agosto de 2021, La Regina ordenó la apertura de un camino de 930 metros de longitud y hasta seis metros de ancho.

La remoción alcanzó hasta 40 centímetros de la capa superficial del suelo. El trazado atravesó un área de alta densidad de nidos durante la temporada en que los pingüinos incuban sus huevos.

Entre el 10 y el 14 de septiembre del mismo año, avanzó con la apertura de un segundo trazado. También realizó tareas de desmonte adicionales sobre sectores con nidos activos, con adultos y crías presentes.

El tercer momento destructivo ocurrió entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre. La Regina instaló un alambrado electrificado de 900 metros sobre áreas de nidificación.

La instalación impidió la libre circulación de los animales e interrumpió el acceso de los adultos a sus crías durante el período reproductivo. La investigación determinó que las acciones causaron la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 pingüinos de Magallanes.

Tres instancias judiciales con el mismo resultado

El primer fallo llegó el 20 de noviembre de 2024. Un Tribunal Colegiado de Rawson condenó a La Regina a tres años de prisión de ejecución condicional y ordenó el decomiso de la retroexcavadora utilizada en las intervenciones.

La ejecución condicional implica que la pena no se cumple en prisión mientras el condenado respete las condiciones fijadas, entre las que se incluyeron la prohibición de circular con vehículos pesados en zonas ecológicamente sensibles y la obligación de participar en tareas de restauración ambiental.

El 21 de mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó esa sentencia. Rechazó todos los planteos de nulidad presentados por la defensa.

La tercera etapa se desarrolló ante el Superior Tribunal. La audiencia de impugnación extraordinaria tuvo lugar el 21 de abril de 2026.

La defensa pidió revocar el fallo. La fiscalía y las querellas solicitaron mantener lo resuelto en las instancias anteriores.

Los cinco ministros del cuerpo —Mario Vivas, Camila Banffi, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Javier Raidan— confirmaron la condena por unanimidad. Tres instancias, un mismo resultado.

El vacío legal que impidió acusar por ecocidio en Argentina

El proceso abrió una discusión central sobre los alcances del derecho de propiedad privada frente a las normas de protección ambiental y de la fauna silvestre.

También dejó al descubierto los límites del marco legal vigente. Gómez debió acusar por el delito de daño agravado ante la ausencia de una figura de ecocidio en el Código Penal argentino.

El caso fue reconocido como el primero en el que se acreditó judicialmente ese tipo de impacto en Argentina. Sin embargo, no pudo ser juzgado como tal.

"Hasta que el Congreso no apruebe una ley coherente de ecocidio, no vamos a tener nada los fiscales", señaló la fiscal general. En esa misma línea, remarcó que la ley de crueldad animal vigente data de 1954.

La pena máxima por matar a un animal es de un año. La condena de tres años solo fue posible por la acumulación de las figuras de daño agravado y crueldad animal.

Repercusión internacional y cambios concretos en la protección ambiental

La causa tuvo repercusión a escala nacional e internacional. Se trató de un caso en la colonia continental de pingüinos de Magallanes más importante del mundo.

La dimensión del daño acreditado captó el interés de medios, especialistas y organizaciones dedicadas a la protección ambiental de distintas partes del planeta.

Como resultado directo del trabajo de investigación realizado, el Área Natural Protegida Punta Clara - Punta Tombo se triplicó en extensión y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales.

El expediente, que comenzó en la Fiscalía de Rawson y llegó hasta el máximo tribunal provincial, es hoy una referencia en el debate sobre la protección penal del ambiente.

También representa un modelo sobre la integración de herramientas científicas y tecnológicas en investigaciones de esta naturaleza. Más de 92 expertos y organizaciones internacionales participaron del proceso, incluyendo la National Geographic Society, la UNESCO y la Global Penguin Society.

"Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia", afirmó Gómez.