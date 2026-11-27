La USPAFIP modificó su estatuto y podrá incorporar a los jerárquicos de la Aduana. Aval de la secretaría de Trabajo. Qué beneficios tendrá el personal

Tras más de un año y medio de intensas gestiones, el consejo directivo de la Unión del Personal Superior de ARCA (UPSAFIP) informó que logró la modificación de su estatuto, por lo que a partir de ahora podrá incorporar a los jerárquicos de la Dirección General de Aduanas. Fuentes de la UPSAFIP revelaron a iProfesional que "desde hace varios años venimos recibiendo cientos de solicitudes de afiliación de compañeros a los que ahora les podemos dar una respuesta positiva".

La organización gremial calificó el hecho como "histórico" y explicó que "cumplimos rigurosamente con cada requisito legal y las exigencias planteadas por la secretaría de Trabajo, dependiente del ministerio de Capital Humano, debiendo incluso acudir a la Justicia Federal Contencioso Administrativa para obtener el respaldo judicial a nuestra legítima demanda".

Quienes son los jerárquicos impositivos que se pueden afiliar

Hasta el momento los jerárquicos aduaneros se encontraban exceptuados por el propio estatuto de la UPSAFIP, pero gracias a los cambios, todos los jerárquicos impositivos (Grupos 17 a 26, convenio colectivo 15/91) y aduaneros del país (Grupos T1 a 9, convenio colectivo 16/91) "pueden sumarse formalmente a nuestro sindicato", remarcaron.

Las disputas gremiales por el encuadramiento de afiliados y afiliadas a sus respectivos convenios generaron denuncias y reclamos que se dirimen tanto en la Confederación General del Trabajo (CGT) como en la justicia. Son varios los casos para recordar, pero uno de los más emblemáticos fue el de Empleados de Comercio (Armando Cavalieri) y la Federación de Camioneros (Hugo Moyano). Más cerca en el tiempo está la puja entre el propio Moyano con el gremio de Carga y Descarga (Daniel Vila) por el personal de Mercado Libre.

Desde UPSAFIP descartaron de plano un conflicto sindical, ya que "nunca recurrimos a la afiliación compulsiva, sino que, a través de los beneficios que otorgamos, pretendemos que el personal de ARCA y, ahora, de la Aduana, evalúe nuestra gestión y se incorpore para que juntos podamos defender nuestros derechos".

Beneficios salariales conseguidos en 2026 por UPSAFIP

El secretario General de UPSAFIP, Julio Estévez (h), señaló que "durante este año brindamos un amplio servicio jurídico gratuito para todos los afiliados en todas las especialidades: derecho administrativo, laboral, sindical, penal e incluso civil, pero eso no fue todo, sino que trabajamos para que el personal consiga ingresos extras que, en forma individual, son imposibles de obtener". En esa línea, recordó:

Liquidación extraordinaria de honorarios de cerca de $1.000.000 directo al bolsillo de cada trabajador y trabajadora

de cada trabajador y trabajadora Actualización de suplementos: aumento en movilidad, viáticos y refrigerio

Asimismo, mantenemos los reclamos vigentes para actualizar el resto de los rubros fijos de nuestros haberes

Estévez indicó que "los afiliados a UPSAFIP han recibido más de $500.000 directos de las arcas del gremio en diversos conceptos; $300.000 como plus extraordinario de inicio de año y bonos por inicio del ciclo escolar y por cumpleaños. A esto hay que agregarle la asignación por el Día del Trabajador Impositivo (19 de mayo), que fue de $150.000".

Reconocimiento al valor de la Aduana

El dirigente expresó: "Sabemos de la entrega, el esfuerzo y la enorme responsabilidad que implica el trabajo en cada dependencia aduanera del país. Hoy abrimos las puertas de nuestra casa para sumarlos a nuestra familia y darles el respaldo, el respeto y la cobertura que merecen".

Remarcó que "reconocemos la identidad y el valor de la Aduana: una institución más antigua que la Patria misma, cuya labor estratégica muchas veces ha sido incomprendida o invisibilizada. Sabemos cómo proteger sus derechos, respaldar su función y hacer valer su jerarquía".

Por último, Estévez sostuvo que "pretendemos que la Aduana se sume a la lucha jerárquica que emprendimos hace 11 años, creciendo año a año, que más allá de los beneficios descritos o los 500 convenios con prestaciones directas en turismo, salud, educación, servicios y múltiples rubros más que ya tenemos, nuestro objetivo principal es defender los puestos de trabajo y mejorar los salarios en el marco de las tareas que desarrollamos, que son imprescindibles para el país".