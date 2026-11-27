Aprobó por unanimidad la reforma de la Ley 24.467. Busca facilitar el acceso de estas entidades al certificado MiPyME y herramientas de asistencia.

La Cámara de Diputados dio media sanción a una modificación de la Ley 24.467 que incorpora expresamente a las cooperativas entre las entidades que pueden ser consideradas micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto obtuvo 246 votos afirmativos y ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.

La iniciativa modifica el artículo 2 de la Ley PyME y establece que la autoridad de aplicación deberá contemplar también a las cooperativas al momento de definir qué organizaciones pueden acceder a esa categoría. El objetivo es facilitar su encuadramiento como MiPyMEs y permitirles acceder a los instrumentos de asistencia, financiamiento e incentivos previstos para ese sector.

El cambio apunta a resolver una dificultad normativa y administrativa: aunque las cooperativas desarrollan actividades productivas y de servicios, su forma jurídica no encuadraba de manera expresa en los criterios establecidos por la legislación para definir a las empresas beneficiarias del régimen.

La aprobación se produjo el jueves 26 de noviembre, luego de que las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales emitieran dictamen sobre una serie de proyectos que fueron unificados.

Qué cambia en la Ley PyME con la incorporación de las cooperativas

El proyecto modifica el primer párrafo del artículo 2 de la Ley 24.467. La redacción vigente encomienda a la autoridad de aplicación establecer las características que deben reunir las empresas para ser consideradas micro, pequeñas y medianas, teniendo en cuenta las particularidades de los distintos sectores y regiones del país.

Con la reforma, ese artículo incorporará expresamente a las cooperativas entre las entidades que pueden ser encuadradas dentro de las categorías MiPyME.

Para determinar esa condición, la autoridad de aplicación podrá considerar las siguientes variables:

Personal ocupado: cantidad de trabajadores de la organización

Volumen de ventas: facturación total de acuerdo con la actividad desarrollada

Valor de los activos: bienes destinados al proceso productivo

Los parámetros deberán contemplar las características de cada actividad económica y las diferencias regionales. Esto significa que la incorporación de las cooperativas no implica que todas obtengan automáticamente la categoría MiPyME, sino que podrán ser evaluadas bajo los criterios establecidos para el sector.

La iniciativa también busca dar mayor previsibilidad jurídica al encuadramiento de estas entidades y simplificar los procedimientos para obtener el certificado correspondiente.

Qué beneficios podrán obtener las cooperativas con el certificado MiPyME

El Certificado MiPyME acredita la condición de micro, pequeña o mediana empresa ante organismos públicos, entidades financieras y otras instituciones. Su obtención permite acceder a diferentes herramientas fiscales, financieras y de asistencia productiva.

Entre los principales beneficios contemplados actualmente para las empresas registradas se encuentran:

Diferimiento del IVA: posibilidad de pagar el impuesto a los 90 días , en lugar de hacerlo en el vencimiento habitual del mes siguiente

, en lugar de hacerlo en el vencimiento habitual del mes siguiente Compensación del impuesto al cheque: posibilidad de computar hasta el 100% del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de Ganancias, según la categoría

como pago a cuenta de Ganancias, según la categoría Contribuciones patronales: acceso a una alícuota diferencial en las condiciones previstas para las MiPyMEs

Saldos a favor: prioridad en la tramitación y percepción de compensaciones, acreditaciones y devoluciones impositivas

Retenciones: posibilidad de acceder a procedimientos simplificados para obtener certificados de exclusión

Financiamiento: acceso a herramientas crediticias, avales de Sociedades de Garantía Recíproca y programas de asistencia

Factura de crédito electrónica: utilización optativa en determinadas operaciones entre empresas MiPyMEs

El alcance de cada beneficio depende de los requisitos particulares establecidos para cada régimen. Por lo tanto, la modificación de la Ley PyME habilitaría a las cooperativas que cumplan las condiciones de categorización a solicitar las herramientas disponibles para ese universo de entidades.

Qué antecedentes existen sobre el acceso de las cooperativas al régimen MiPyME

La discusión legislativa se vincula con las dificultades que enfrentaban las cooperativas para obtener el reconocimiento dentro del marco normativo de las pequeñas y medianas empresas.

La Ley 24.467, sancionada en 1995, establece el régimen de promoción y desarrollo de las PyMEs. Su artículo 2 fue modificado posteriormente por la Ley 27.444, de 2018, que dispuso que los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas también se extendieran a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas.

Sin embargo, la norma no mencionaba expresamente a las cooperativas entre las entidades que podían ser consideradas MiPyMEs.

En abril de 2026, el Gobierno había anunciado una ampliación del Registro de Empresas MiPyME y señalado que el padrón comprendía a sociedades, cooperativas, trabajadores autónomos y monotributistas que desarrollaran actividades comerciales, productivas o de servicios.

Esa actualización también contempló una excepción para las personas físicas integrantes de cooperativas que no realizaran actividades comerciales, productivas o de servicios, de modo que no tuvieran que acreditar individualmente la condición MiPyME para que la cooperativa pudiera encuadrarse como tal.

La reforma aprobada ahora por Diputados apunta a incorporar ese reconocimiento expresamente en la propia Ley 24.467 y establecer un respaldo normativo específico para la categorización de las cooperativas.

Qué dijeron los diputados durante el debate

El presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, el santafesino Pablo Farías, explicó que la modificación busca reconocer el derecho de las cooperativas a obtener el certificado cuando reúnen las características económicas necesarias para ser consideradas micro, pequeñas o medianas empresas.

"No es más que poder darles algo que por derecho le corresponde al sector cooperativo, que cuando están conformados como una empresa que reúne todas las características de las PyMEs o microPyMEs se les otorga el certificado correspondiente", sostuvo.

El legislador de Provincias Unidas señaló que esa documentación resulta necesaria para acceder a determinados beneficios tanto del sector público como del privado. También mencionó el papel de las cooperativas en la actividad productiva y en la prestación de servicios públicos en distintas localidades del país.

Durante su intervención, Farías reclamó además que se avance con medidas de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas y pidió que se trate la emergencia del sector.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón sostuvo que el acceso al certificado MiPyME permitiría a las cooperativas contar con herramientas fiscales y financieras frente a las dificultades económicas que atraviesan.

"Es un pasito, pero no es lo fundamental en el sector de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas", expresó. También reclamó el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia PyME y planteó la necesidad de avanzar con medidas para sostener la producción y el empleo.

Cómo sigue el proyecto en el Congreso

La iniciativa reunió 246 votos afirmativos y no registró votos negativos en la sesión del 26 de noviembre. El expediente fue elaborado a partir de la unificación de distintas propuestas presentadas por legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y Argentina Federal, entre otros antecedentes parlamentarios.

El dictamen de mayoría fue aprobado previamente por las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, bajo el Orden del Día 443/26.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto fue girado al Senado.