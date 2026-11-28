El fallo, por 18 votos contra 3, rechazó las medidas cautelares solicitadas por el gobierno de Javier Milei contra el Reino Unido

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó este sábado el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para impedir que el Reino Unido avance con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión fue adoptada por 18 votos contra 3 y representa un revés para la estrategia del Gobierno de Javier Milei, que había acudido al organismo con el objetivo de suspender las actividades hidrocarburíferas hasta que se resolviera la controversia en un tribunal arbitral.

El planteo argentino buscaba que el Reino Unido adoptara las medidas necesarias para evitar nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion. También solicitaba que Londres se abstuviera de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos y que no adoptara nuevas decisiones que pudieran agravar la disputa.

El pronunciamiento del Tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, se limita a ese pedido de medidas provisionales. No resuelve de manera definitiva la controversia entre ambos países por la explotación de los recursos naturales en la zona.

Qué había pedido la Argentina ante el Tribunal del Mar

La presentación fue realizada el 13 de octubre, en el marco del procedimiento de arbitraje iniciado por el Gobierno argentino bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La solicitud ante el Tribunal del Mar tenía carácter provisional: buscaba establecer restricciones mientras se conformaba el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia de fondo.

La Argentina sostuvo que las actividades vinculadas con Sea Lion afectan sus derechos sobre la plataforma continental y los recursos naturales de los espacios marítimos que considera bajo su soberanía. En su presentación, también planteó que el desarrollo del proyecto podía generar consecuencias ambientales en una zona cuya protección, según argumentó, debía poder ejercer.

Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina expuso sus argumentos y pidió que se impidiera el inicio de nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción. También reclamó que el Reino Unido se abstuviera de otorgar nuevas autorizaciones para explotar hidrocarburos en el área.

Los argumentos del Reino Unido

El Gobierno británico rechazó la solicitud argentina y pidió al Tribunal que no concediera ninguna de las medidas reclamadas. Durante las audiencias, su representación cuestionó que el organismo tuviera competencia para intervenir en una controversia que, desde su perspectiva, está vinculada con una disputa territorial y de soberanía sobre las islas.

Londres sostuvo que la Convención del Derecho del Mar no otorga jurisdicción para resolver cuestiones de soberanía territorial y que la Argentina no había demostrado la existencia de derechos plausibles bajo ese tratado que justificaran las medidas solicitadas.

El Reino Unido también cuestionó que existiera una situación de urgencia. Durante las presentaciones, afirmó que no estaban previstas perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 y que el tribunal arbitral podría constituirse antes de esa fecha. Además, sostuvo que no se habían acreditado riesgos ambientales concretos ni un perjuicio irreparable para la Argentina.

En ese marco, la representación británica defendió la continuidad del proyecto y planteó que una suspensión podría afectar los intereses de las autoridades de las islas y de las empresas involucradas.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion es un desarrollo de hidrocarburos ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte del archipiélago. Está impulsado por Navitas Petroleum, compañía israelí que actúa como operadora y posee el 65% del proyecto, y por la británica Rockhopper Exploration, que tiene el 35% restante.

El plan contempla una primera etapa de desarrollo con pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. Las empresas anunciaron una decisión final de inversión en diciembre de 2025 y proyectaron el inicio de la producción para 2028, sujeto al cronograma de ejecución de las obras.

La iniciativa prevé una explotación de varias décadas y constituye uno de los principales proyectos de desarrollo petrolero en aguas próximas a las Islas Malvinas. Su avance es cuestionado por la Argentina, que considera que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas son ilegítimas porque se realizan en un área sobre la que reclama derechos soberanos.

Cómo sigue el reclamo argentino

El rechazo de las medidas provisionales no pone fin al procedimiento de arbitraje iniciado por la Argentina. Esa instancia, prevista en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar, constituye el proceso en el que deberá tratarse la controversia de fondo sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

La presentación ante el Tribunal del Mar había sido impulsada precisamente para obtener una protección transitoria hasta la conformación de ese tribunal arbitral. Con la decisión conocida este sábado, la Argentina no consiguió la suspensión judicial internacional que había solicitado para frenar el avance de Sea Lion.

La disputa se inscribe en el conflicto de soberanía que ambos países mantienen por las Islas Malvinas. La Argentina sostiene que el Reino Unido ocupa ilegítimamente el archipiélago y que no puede disponer unilateralmente de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes. Londres, por su parte, rechaza el reclamo argentino y defiende la administración de las islas y las decisiones de sus autoridades en materia de recursos naturales.

La resolución del Tribunal del Mar no modifica por sí misma esas posiciones ni determina quién tiene soberanía sobre las islas. Su alcance se limita al pedido de medidas provisionales presentado por el Gobierno argentino en relación con el proyecto petrolero.

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