Los implicados actuaron con distintos grados de responsabilidad y recibieron embargos por sumas millonarias tras una investigación judicial

La Justicia procesó a seis hombres acusados de integrar una organización dedicada al robo de camionetas Toyota Hilux y SW4 en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación, encabezada por la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez, permitió reconstruir al menos cuatro hechos, identificar la distribución de tareas entre los sospechosos y establecer cómo trasladaban los vehículos al Conurbano bonaerense para ocultarlos y comercializarlos.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la causa fue el análisis del teléfono celular de uno de los acusados. Los investigadores encontraron conversaciones en las que había consultado a Meta AI, la inteligencia artificial integrada en WhatsApp, cómo robar una Toyota Hilux y cómo abrir ese tipo de camionetas.

La causa estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli, con la intervención del auxiliar fiscal Facundo Vidal. El 13 de noviembre, la jueza María Fabiana Galletti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 37, dictó el procesamiento de los seis sospechosos.

Cinco fueron procesados por asociación ilícita y tres quedaron vinculados, además, con distintos hechos de hurto agravado por tratarse de vehículos dejados en la vía pública. La magistrada dispuso prisión preventiva para tres de los imputados y embargos sobre los bienes de los seis, por montos que van desde los $56,6 millones hasta los $306,6 millones.

Cómo comenzó la investigación por el robo de camionetas Toyota

Según la reconstrucción fiscal, la organización habría operado al menos desde el 29 de septiembre de 2025 en Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita.

La investigación que derivó en los procesamientos se inició el 10 de diciembre de 2025, cuando un hombre denunció en la Comisaría 12C de la Policía de la Ciudad la desaparición de su Toyota SW4 4x4 GR.

El propietario había dejado estacionada la camioneta cerca de las 22 del día anterior, sobre la avenida Triunvirato al 5799, en Villa Urquiza. Cuando regresó a buscarla a la mañana siguiente, el vehículo ya no estaba.

La Fiscalía solicitó la intervención de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad. El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que la camioneta había sido sustraída alrededor de las 3.20 del 10 de diciembre.

Las imágenes mostraron que los sospechosos llegaron al lugar en un Peugeot 208 y posteriormente escaparon con la Toyota en dirección a la provincia de Buenos Aires.

El 11 de diciembre, cerca de las 5, la SW4 apareció abandonada en Vergara y Perú, en la localidad de Florida, partido de Vicente López. El vehículo había chocado contra el alambrado de las vías del tren Belgrano Norte y tenía el motor encendido y la puerta del conductor abierta.

Después de las actuaciones correspondientes, la camioneta fue trasladada al playón de la comisaría 2ª de Vicente López para su resguardo.

Sin embargo, uno de los sospechosos llegó hasta ese lugar e intentó sustraer la computadora de la camioneta, conocida como ECU (Unidad de Control del Motor). Fue detenido y los efectivos secuestraron su teléfono celular.

Por ese episodio, el 29 de mayo de 2026, el hombre había sido condenado por la Justicia provincial a un año de prisión de ejecución condicional por tentativa de hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública.

El análisis forense del celular permitió encontrar comunicaciones relacionadas con el robo de esa SW4 y otros episodios similares. También aportó información sobre la existencia de una organización y la participación de otros sospechosos.

Los cuatro robos que quedaron vinculados con la organización

A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó acumular otros tres expedientes que tramitaban ante distintos juzgados y fiscalías nacionales del fuero criminal y correccional.

Los investigadores atribuyeron a la organización cuatro hechos de sustracción de camionetas Toyota:

30 de septiembre de 2025: denunciaron el robo de una Toyota Hilux que había quedado estacionada la noche anterior en Ballivián al 2200, en Villa Ortúzar

denunciaron el robo de una Toyota Hilux que había quedado estacionada la noche anterior en Ballivián al 2200, en Villa Ortúzar 16 de noviembre de 2025: J.E.O. y D.H.R. habrían sustraído otra Toyota Hilux estacionada en la avenida Triunvirato al 4200, en Villa Urquiza

J.E.O. y D.H.R. habrían sustraído otra Toyota Hilux estacionada en la avenida Triunvirato al 4200, en Villa Urquiza 10 de diciembre de 2025: fue sustraída la Toyota SW4 que había quedado estacionada en Triunvirato al 5799, también en Villa Urquiza

fue sustraída la Toyota SW4 que había quedado estacionada en Triunvirato al 5799, también en Villa Urquiza 19 de agosto de 2026: J.E.O. y L.O.A. habrían llegado en un Ford Escort a Giribone al 900, en Chacarita, y se llevaron otra Toyota SW4 estacionada en la vía pública

En este último episodio, la camioneta fue recuperada el 28 de agosto en una vivienda de José C. Paz, después de que la empresa de rastreo satelital informara su ubicación.

El análisis de las cámaras permitió identificar la patente del Ford Escort utilizado como vehículo de apoyo y localizar el domicilio donde residían dos de los sospechosos, en Villa Maipú, partido de San Martín.

Qué encontraron en el celular y cómo se distribuían las tareas

Uno de los elementos incorporados a la investigación surgió de la extracción forense del teléfono de J.E.O. Los investigadores encontraron consultas realizadas a Meta AI sobre cómo robar una Toyota Hilux, otras camionetas de la misma marca y la forma de abrir esos vehículos.

La herramienta de inteligencia artificial está integrada en WhatsApp y las conversaciones quedaron almacenadas en el dispositivo secuestrado.

El análisis de esos intercambios, junto con otras comunicaciones, permitió identificar a los restantes sospechosos y reconstruir las funciones que presuntamente cumplía cada uno. Según la acusación fiscal, la organización tenía una estructura con tareas diferenciadas.

J.E.O. habría sido el encargado de sustraer directamente las camionetas estacionadas en la vía pública

habría sido el encargado de sustraer directamente las camionetas estacionadas en la vía pública G.E.T. habría aportado, a cambio de un pago, un predio para guardar los vehículos hasta concretar su venta

habría aportado, a cambio de un pago, un predio para guardar los vehículos hasta concretar su venta A.G.B. habría presentado potenciales compradores y utilizado su taller mecánico para reparar o desarmar las camionetas y obtener autopartes

habría presentado potenciales compradores y utilizado su taller mecánico para reparar o desarmar las camionetas y obtener autopartes M.M.J.B. habría actuado como intermediario comercial, con una red de contactos interesados en comprar vehículos y repuestos

habría actuado como intermediario comercial, con una red de contactos interesados en comprar vehículos y repuestos D.H.R. habría intervenido en los traslados y las entregas posteriores de las camionetas

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los integrantes ingresaban a la Ciudad de Buenos Aires durante la noche, identificaban vehículos estacionados —en algunos casos mediante fotografías que intercambiaban entre ellos— y utilizaban automóviles particulares como apoyo para concretar las sustracciones.

Una vez que obtenían las camionetas, las trasladaban a la provincia de Buenos Aires, donde eran resguardadas hasta encontrar compradores o prepararlas para su comercialización.

Los allanamientos y los elementos secuestrados

El 2 de noviembre, a pedido de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, la jueza Galletti ordenó allanamientos en domicilios vinculados con los sospechosos.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de diagnóstico automotor con sus cables, equipos de red con antenas, escáneres y herramientas artesanales de apertura, entre ellas ganzúas.

En la vivienda de A.G.B., además, los investigadores encontraron distintas autopartes que tenían pedidos de secuestro de fiscalías y juzgados de la provincia de Buenos Aires.

Entre ellas había dos puertas de un Fiat Cronos rojo, una puerta de un Peugeot Partner gris, un portón trasero de un Volkswagen Fox y dos puertas de un Volkswagen Voyage. También se encontró una puerta de un Toyota cuyo origen no pudo establecerse.

En otro de los domicilios allanados se secuestró una motocicleta Kawasaki Z1000 con un dominio correspondiente a una Zanella. Además, dentro de un Renault Sandero RS se encontró una pistola Bersa calibre 9 milímetros con su cargador.

Por qué la Justicia los procesó por hurto agravado y asociación ilícita

En su resolución, la jueza Galletti consideró que las pruebas reunidas permitían sostener la existencia de una organización con una distribución de funciones y una actividad que se habría mantenido en el tiempo.

La magistrada señaló que los hechos no podían considerarse episodios aislados, debido a la coordinación entre los integrantes, la identificación previa de los vehículos, los lugares destinados a ocultarlos y la existencia de contactos para su posterior comercialización.

En cuanto a la sustracción de las camionetas, la jueza encuadró los hechos como hurto agravado por tratarse de vehículos dejados en la vía pública, una figura prevista en el artículo 163, inciso 6, del Código Penal. La distinción tiene relación con las pruebas disponibles: aunque las camionetas contaban con cierre centralizado y alarmas conectadas, no se pudo acreditar el empleo de fuerza sobre las cosas para ingresar a los habitáculos o poner en marcha los motores.

Por esa razón, la resolución no aplicó la figura de robo.

En concreto, J.E.O. y L.O.A. fueron procesados como coautores de hurto agravado, mientras que G.E.T. quedó imputado como partícipe necesario. La acusación contra J.E.O. comprende cuatro hechos.

Por otra parte, cinco de los seis hombres fueron procesados como miembros de una asociación ilícita. J.E.O. y D.H.R. recibieron prisión preventiva por esa imputación, mientras que G.E.T., A.G.B. y M.M.J.B. quedaron procesados sin esa medida. L.O.A., que no fue imputado por asociación ilícita, también quedó con prisión preventiva por los hechos de hurto.

La jueza fundamentó las prisiones preventivas en los riesgos procesales y los antecedentes penales de los involucrados. Para los otros tres imputados consideró que no estaban acreditados peligros de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justificaran mantenerlos detenidos.

Además, dispuso embargos sobre los bienes de los seis hombres: $306.624.775 para J.E.O.; $156.624.775 para G.E.T.; $106.624.775 para cada uno de D.H.R., A.G.B. y M.M.J.B.; y $56.624.755 para L.O.A.

Los procesamientos corresponden a una etapa de la investigación penal y no constituyen condenas definitivas sobre la responsabilidad de los acusados.