Nicolás Bentel: "Oportunidades de invertir en pesos están limitadas por el riesgo a una depreciación de la moneda"

Para Puente, hay que estar posicionado en activos internacionales en dólares y subponderar los domésticos. Dicen que será un año muy volátil

Nicolás Bentel, Partner Head of Individuals Wealth Management de Puente, dialogó con iProfesional sobre cómo está viendo el mercado el comienzo de año, luego de la recuperación de las acciones, los bonos y la tranquilidad cambiaria. Desde la compañía comandada por Federico Tomasevich ven un escenario de volatilidad para los activos argentinos, y por eso recomiendan resguardarse en bonos en dólares internacionales de corto plazo. Además, creen que no es momento para posicionarse en activos en pesos. A continuación, los puntos mas salientes de la charla:

-¿Cómo se presenta este 2019 para los inversores argentinos después de un año, el pasado, muy complicado para hacer rendir los ahorros?

-Este año estará marcado por la incertidumbre tanto a nivel local como a nivel internacional. Las elecciones presidenciales en octubre serán un factor decisivo a lo largo del año en términos de plazos de inversión de cara a la refinanciación de deuda de los años venideros, la estabilidad del tipo de cambio, tasas de interés y reactivación de la economía. Por su parte, la volatilidad también estará marcada por el desarrollo de las tensiones comerciales entre China y EEUU, la incertidumbre geopolítica en Europa, y la desaceleración del crecimiento global.

Por ahora, el 2019 comenzó con un mayor apetito al riesgo por parte de los inversores debido a la moderación en el mensaje de la Reserva Federal y la menor cantidad de subas esperadas en la tasa de interés de referencia. En consecuencia, el Merval acompañó la tendencia de los mercados emergentes subiendo 18,9% en pesos y 19,4% en dólares en enero mientras que el riesgo país bajó 145 puntos en el mismo periodo.

-¿Cómo debería ser el armado de las carteras de inversión en términos del peso de los activos en pesos y el dólares? ¿Qué porcentaje en moneda dura y qué otra en pesos?

-Desde Puente nuestra recomendación es la de posicionarse en instrumentos de renta fija internacional de corto plazo en dólares, de forma diversificada, subponderando activos locales. Otra forma de diversificar es la de posicionarse en inversiones alternativas en activos privados, reduciendo la correlación con los activos financieros tradicionales. Las oportunidades de invertir en pesos se encuentran limitadas en el tiempo por el riesgo de un escenario de depreciación de la moneda en el corto plazo, incluso dentro de la Zona de No Intervención estipulada por el Banco Central.

- ¿Creen que habrá un mercado dividido en dos: en el primer semestre, todavía sin impacto electoral del todo, y otro ya más entrado el calendario electoral de las presidenciales con más volatilidad?

-El año estará marcado por la volatilidad proveniente del escenario electoral. Esto ya se encuentra descontado en los precios de los bonos, como se observa en los vencimientos de los papeles soberanos posteriores a 2020, los cuales tienen rendimientos parejos a lo largo de la curva. Con este factor de incertidumbre en mente, mantenemos un sesgo cauteloso independientemente de los resultados de las encuestas, al menos hasta visualizar un escenario más claro.

-¿Hay chances de que se mantenga la paz cambiaria este año?

-El nuevo esquema del Banco Central logró que la volatilidad del peso se contrajera e incluso que la moneda se apreciara. En detalle, el dólar bajó un 8% desde octubre, cuando se estableció el sistema de Zona de No Intervención. Una parte de la apreciación del peso tiene que ver con las menores perspectivas de suba de tasa de la Reserva Federal para este año, lo que resta soporte al fortalecimiento del dólar a nivel global. A nivel local, ha colaborado el hecho de que se hayan cumplido las metas de déficit primario con el Fondo Monetario Internacional para 2018, sin embargo se mantiene la posibilidad de un escenario de volatilidad dentro de la Zona de No Intervención en la cual el dólar puede tener variaciones de hasta 29,4% entre los limites inferior y superior de la banda.

-¿Qué activos están recomendando para un inversor de riesgo medio para tratar de pasar sin tantos sobresaltos este año electoral y con una economía que tardará un poco más en despegar?

-Dentro del escenario base de estanflación (recesión con inflación alta) a nivel doméstico y volatilidad financiera a nivel global, vemos conveniente posicionarse en bonos internacionales a tasa fija de corta duración en dólares, de excelente calidad crediticia, y en inversiones alternativas en activos privados. Para aquellos inversores que ya se encuentren posicionados en bonos argentinos de media y larga duración, vemos adecuado rebalancear estas posiciones hacia bonos cortos en dólares de emisores corporativos de alta calidad crediticia, y provinciales garantizados por regalías de hidrocarburos, con el objetivo de ajustar el perfil de riesgo de la cartera.

-¿El mercado tiene priceado que Macri es reelecto. Si esto no fuera así, el malhumor será muy alto o dependerá quien sea el próximo presidente?

-Interpretando las expectativas de los inversores en la curva de rendimientos de los bonos soberanos en dólares de Argentina, no pareciera estar descontado un escenario electoral claro ya que los bonos con vencimientos posteriores a 2020 están rindiendo relativamente parejos. Es decir, el riesgo de mayor duración no se ve retribuido en términos de retorno esperado. Ante esta situación, un salto en la volatilidad siempre puede existir, en caso que se dé un escenario que los inversores no interpreten de forma favorable para los activos.