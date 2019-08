Todo por dos pesos: juntas, las empresas que cotizan en la Argentina valen menos que Mercado Libre

Las cotizantes locales tienen un valor de u$s27.634 millones, lo que demuestra la destrucción de precios de los papeles. Igual nadie se tienta a comprar

Las empresas argentinas siguen derrapando por el mundo. El valor de mercado (conocido como market cap en la jerga financiera) así lo indica: según cálculos de Ariel Sbdar (head of strategy de Bind Inversiones), llega a u$s27.634 millones.

Esto es, la mitad de lo que prestó el Fondo Monetario a la Argentina, y menos del 50% de las reservas internacionales en el Banco Central.

En las odiosas comparaciones se encuentran otras "perlitas". Por ejemplo, todas las empresas argentinas valen menos que Mercado Libre (en Nueva York tiene un precio de u$s29.000 millones), que si bien es argentina no cotiza en Buenos Aires es una de las más importantes.

Yendo más allá, la capitalización bursátil del total de compañías listadas localmentes es menos de la mitad que lo que vale Uber (u$s56.700 millones).

Según el detalle que publicó en su cuenta de Twitter Sbdar (@arielsbdar), el top ten las compañías vale:

-Telecom Argentina u$s4.397 millones

-YPF u$s3.792 millones

-Grupo Financiero Galicia u$s2.077 millones

-Banco Macro u$s2.060 millones

-Transportadora de Gas del Sur u$s1.404 millones

-Pampa Energía u$s1.194 millones

-Aluar Aluminio u$s1.039 millones

-BBVA Argentina u$s1.025 millones

-Ternium u$s1.021 millones

-Santander Río u$s873 millones

"No vemos grandes oportunidades de compra, pero tampoco visualizamos precios de venta en estos niveles. Hay una especie de wait & see hasta, en principio, definiciones políticas más concretas (en especial, de quien sería el elegido a fines de octubre). Pero la realidad, es que estás podrán no llegar por ahora", dice Portfolio Personal Inversiones.

Y agregan que el Merval se mantiene así en torno a los 500 puntos en dólares, y la curva de bonos soberanos sigue invertida ante la probabilidad de una reestructuración que se mantiene alta.

"En este marco, los precios se sostienen unos dólares arriba de los marcados en los días posteriores a los PASO, pero no permiten mostrar una recuperación que se lea como un cambio de expectativas. La estabilidad, y el no quiebre de estos niveles, igual es un buen punto en este marco", afirman.