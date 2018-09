Redes sociales Cómo hacer branding personal en LinkedIn

Cinco consejos clave para aprender cómo interactuar y posicionarse en la red social para profesionales con más influencia del mundo

LinkedIn se ha convertido en una importante red social para la construcción de relaciones profesionales, y un excelente filtro para conseguir talento humano.

Bien sea que quieras generar buena impresión como ejecutivo o corporativo autónomo, es importante que empieces a construir una buena reputación en esta plataforma.

Esto se logra con una serie de sencillos pasos de branding personal que explicó el portal Negocios y Emprendimiento:

Linkedin es una red social no tan personal

Hay una red social para cada propósito: Facebook e Instagram son para socializar, Twitter para enterarse de noticias recientes y las tendencias en todo el mundo, Snaptchat para permitirse ser un poco más jovial y espontáneo.

Hay que aprender a diferenciar para qué nos puede ayudar cada plataforma.



En el caso de LinkedIn, queda claro que es una red social que nos permite escalar posición en el ámbito profesional y empresarial, por lo que no es para nada recomendable comportarse de la mismo forma como lo haces en el resto de tus perfiles sociales.



Por lo tanto, todo el contenido que vayas a compartir dentro de esta comunidad, debería ser relacionado a tus logros, opiniones, etc., que se relacione con tu lado profesional.



Ser social, pero no tanto, es la clave. O, mejor dicho, ser profesionalmente sociables es lo que te permitirá proyectar tu perfil de forma correcta y emprendas en el camino del branding en LinkedIn.

Optimiza tu perfil como nunca antes lo habías hecho

“No hay una segunda oportunidad para una primera impresión”. Los seres humanos juzgamos a alguien después de tener un primer contacto con algo o alguien, y eso aplica para cualquier cosa en esta vida; para un producto, servicio, comida, persona, lugar, indicó Negocios y Emprendimiento.



En el caso de los perfiles de las redes sociales, la cuestión no es distinta. La primera impresión en Internet tiene un peso crítico en la construcción de una marca. Sobre todo, porque no tenemos el poder de tocar o mirar personalmente, eso vuelve el asunto mucho más complejo.



Por eso en la construcción de tu perfil, tienes que hacer un esfuerzo por ser tan claro como el agua, pero tan concreto como el hormigón.

La recomendación es que agregues en tu perfil palabras clave relacionadas a lo que quieres proyectar. Y en segundo lugar que todo tu perfil responda a estas preguntas:



-¿Quién eres?

-¿Qué haces?

-¿Qué puedes hacer por mí?

-¿Puedo comprobar que lo que haces, lo haces bien?

-¿Quién puede comprobar que tu experiencia es real?

Para los consumidores online, las referencias, comentarios u opiniones de otros clientes, es importante para tomar una decisión de compra. Y, al momento de hacer branding personal en LinkedIn, pasa exactamente lo mismo, indicó el portal especializado.



Usa Pulse para proyectar tu perfil y conocimientos



Quizás sientas que crear un blog en Wordpress o Blogger es muy pronto o no tienes, por el momento, los recursos y el tiempo para mantener un blog. Pero es importante que sepas que el contenido generado en este formato es importante.



Pulse puede ayudarte en esta importante tarea de hacer branding profesional, porque es una plataforma para crear publicación del mismo formato que un blogspot pero dentro de LinkedIn, y la utilizan muchos inluenciadores relevantes en esa red social.



Hacer marketing de contenidos, así sea solo de LinkedIn, es importante para proyectar tu imagen, profesionalismo y conocimientos en el sector en el que quieres destacar.

Así que empieza a crear publicaciones con temas de interés para el tipo de público al que quieres apuntar, sean colegas para aliarse o empresas para que contraten tus servicios.

Que tu extracto diga todo de ti en un par de líneas

¿Conoces el significado de "Elevator Pitch"? Es un anglicismo muy usado en el mundo de los negocios, en un sentido metafórico representa la situación en la que, en el tiempo que dura un viaje en el ascensor, convences a alguien de colaborar o invertir en tu emprendimiento.



Ahora, si lo tomamos como un principio para hacer branding personal en LinkedIn, debes posicionarte en el extracto que está en tu perfil. Éste debe decir exactamente lo que quieres proyectar, pero de forma resumida.



Es como si se tratara del título de una publicación, este por lo general es el responsable de despertar el interés de los lectores, si el título no ofrece nada bueno, el lector no terminará de entrar el artículo completo.

Si tu extracto no tiene nada de interesante o no sabes cómo resumir lo que haces, tus posibles colaboradores o aliados no invertirán mucho tiempo en tu perfil.

Dedica tiempo para unirte a grupos y trabajar tu lista de contactos

El crecimiento de tu imagen en redes sociales no se hará de un día para otro si apuestas por la opción orgánica, tienes que trabajar por un tiempo a diario hasta crear la red de contactos que te ayudará a catapultarte como referencia en el sector.



Los grupos también son importantes porque te permiten participar y agregar tu juicio de valor sobre distintos temas, situación que te expone a una inmensa comunidad, que al igual que tú, están en búsqueda de aliados comerciales, colaboradores e incluso, buscando dónde invertir su dinero.



En la construcción de tu marca personal debes empeñarte un montón por conseguir resultados en mediano o largo plazo, así que ten paciencia y persiste para conseguir los resultados que esperas.