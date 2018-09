Búsqueda laboral ¿Cómo prepararse para una entrevista de trabajo online?

En la nueva era, cada vez son más las empresas que optan por conocer a los candidatos a distancia y con intermediarios tecnológicos

Con la universalización de las nuevas tecnologías, muchas compañías optan por sumarse a la tendencia de entrevistas de trabajo online.

Por eso, a la hora de contactar con candidatos y realizar la primera fase del proceso en videollamadas u otras aplicaciones de mensajería instantánea, es bueno saber cómo potenciar su marca personal durante este tipo de entrevista.

La entrevista de trabajo online, a través de Skype , GoTomeeting ,Google Hangouts u otras plataformas por internet son maneras innovadoras que muestran su capacidad para gestionar imprevistos de última hora y para abrir un puente de facilidades entre las empresas y los trabajadores.

¿Cuál es la ventaja de una entrevista de trabajo online?

La rapidez y la comodidad entre ambas partes a través de la red; sin embargo, se necesitará algo de preparación para afrontar los nuevos retos. Por eso, es bueno saber los detalles de este proceso de selección.

Esta tendencia está en aumento y los elementos más importantes para la empresa son la captación y la selección personal. Las ventajas que se consiguen en internet se resumen en diferentes puntos.

- La captación online es más económica que en medios tradicionales.

- Reduce los costos de los procesos de captación y algunos de selección.

- Rapidez en el proceso de captación.

- Abre la posibilidad de ofrecer mayor cantidad de información a los potenciales candidatos.

- Existe mayor segmentación introduciendo anuncios en sitios web.

Consejos para prepararse

1. Programe bien la entrevista. Esto es fundamental para el resto de las cosas que hará durante la entrevista online. Muchas veces una entrevista no se llega a realizar porque una de las dos partes no se organiza de manera correcta. Ahora, si cuenta con una agenda apretada, las herramientas Evernote, Google Calendar ,Doodle y Todoist pueden ayudar a organizar mejor el tiempo.

2. Comprobar que tiene la última versión de Skype. Si no la tiene, esto puede provocar que llegue tarde a la entrevista de trabajo online. Es bueno revisar con antelación si la versión es la actual. No olvidar cerrar todas las ventanas que no sea la plataforma de videollamada para tener una mejor velocidad.

3. Conectarse antes de la hora prevista. De esta manera se pueden evitar posibles fallos y comprobar que todo está en orden. Este consejo es valioso porque siempre es bueno estar listo antes que el entrevistador.

4. Tener un plan B. ¿Qué pasa si la conexión de internet sufre un desperfecto? Es recomendable tener otros dispositivos con los que compartir la red. Tal vez, otra computadora o un teléfono móvil.

5. Cuidar lod perfiles en redes sociales. En muchos de los casos los reclutadores revisan sus perfiles en Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn u otras redes sociales. Siempre es bueno tener una foto de perfil que favorezca para el puesto de trabajo.

6. Tener un buen fondo. Los fondos son importantes porque describen a primera vista cómo es la personalidad del potencial empleado.

7. Tener a la mano algo para apuntar notas. Si es ansioso o nervioso, es recomendable que cuente con un bolígrafo y una libreta para apuntar cualquier detalle que no quiera dejar escapar.

8. Alejarse de los ruidos. Encontrar un espacio tranquilo. El ruido es la interferencia que puede dañar una comunicación, sobre todo cuando se trate de una entrevista de trabajo online. Si alguien se encuentra en su casa, es bueno avisar que durante un tiempo apropiado eviten hacer algún ruido.

9. Elegir el micrófono. Muchas personas confían que el micrófono de la computadora puede ser la mejor opción y terminan traicionándolo en el mejor momento de una entrevista online. Es mejor un micrófono externo para mejorar la comunicación con el entrevistador.

10. Cuidar la imagen. Que esté en su casa no significa que haga la entrevista de trabajo online con ropa "de entre casa". Las reglas son las mismas con cualquier entrevista: vestirse discreto y profesional. Además, intentar establecer contacto visual, ser simpático, no olvidar sonreír y sobre todo demuestrar entusiasmo por aprender.