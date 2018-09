Escándalo Renunció el CEO de CBS por ola de denuncias de acoso sexual

Leslie Moonves dimitió después de que seis mujeres lo señalaran por agresión sexual en un artículo publicado en la revista New Yorker

Leslie Moonves, el principal ejecutivo de la cadena norteamericana de TV CBS desde el 2006, dimitió el domingo en medio de una nueva ola de acusaciones en su contra por acoso y agresión sexual.



Su salida como presidente, CEO y presidente del directorio fue confirmada por la compañía en una declaración que coincidió con el anuncio de un acuerdo para poner fin a un litigio contra la accionista mayoritaria de CBS, Shari Redstone, y National Amusements Inc por el control de CBS.



El director de operaciones, Joe Ianiello, asumirá el cargo de CEO interino mientras el directorio busca un reemplazo, según el anuncio.

Los acuerdos terminan años de incertidumbre sobre el futuro de CBS y podrían abrir la puerta a futuros negocios, indicó Reuters.



El anuncio se produjo después de que seis mujeres más acusaron a Moonves de acoso y agresión sexual en un reporte publicado el domingo en la revista New Yorker.



Los incidentes recientemente divulgados, que las mujeres dijeron ocurrieron entre las décadas de 1980 y de 2000, incluyeron denuncias de sexo forzado, exposición y supuesto uso de violencia física e intimidación.



"En este momento se están formulando acusaciones falsas de hace décadas en mi contra que no son consistentes con lo que soy. A partir de este momento ya no seré presidente ni CEO de CBS", dijo Moonves en un comunicado el domingo.



Moonves, que convirtió a CBS de una emisora ​​de radio y televisión envejecida en un proveedor exitoso de espectáculos en plataformas digitales, podría recibir 100 millones de dólares en indemnización por su salida.



Pero el ejecutivo, de 68 años, también podría terminar sin recibir una compensación cuando finalice una pesquisa sobre las acusaciones de violencia contra mujeres que llevan a cabo firmas de abogados contratadas por un comité independiente del directorio de CBS.