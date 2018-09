Aprender de los errores Los fracasos comerciales más escandalosos de Jeff Bezos

Hasta el hombre más rico del mundo se equivoca y por eso su empresa de ecommerce, Amazon, tiene varios "esqueletos escondidos en el closet"

En 1994, Jeff Bezos cofundó Amazon, el gigante del e-commerce, en un garage en la ciudad de Seattle.

Previamente empleado de una compañía de inversiones de Wall Street, Bezos renunció a su trabajo para dedicarse por completo a su negocio de ventas en línea.



En ese momento, contó en una entrevista, se dio a si mismo un 30% de probabilidades de que Amazon tuviera éxito. “Esta es una expectativa bastante liberadora, de hecho… la expectativa de fracasar” dijo Bezos, según relevó Entrepreneur.com.



Pero efectivamente no solo tuvo éxito sino que su sitio de e-commerce lo volvió la persona más rica del mundo, y la primera en la historia en obtener una fortuna personal neta superior a los 150.000 millones de dólares.

Su fortuna está estimada en los 157.100 millones de dólares al 14 de agosto de 2018. Y el capital de Amazon se acerca rápidamente a la marca del trillón de dólares.

Así que claramente Bezos está haciendo muy bien las cosas, pero ha cometido muchísimos errores en el camino. Estos son algunos de ellos:

- Amazon Fire Phone





La pérdida para la compañía fue de 170 millones de dólares según recordó Entrepreneur.com.



"Si crees que eso fue un gran fracaso, puedo decirte que estamos trabajando en fracasos aún más grandes en este momento… y no estoy bromeando", dijo Bezos en 2016 cundo Martin Baron, editor ejecutivo del Washington Post, le preguntó al respecto. "Algunos van a hacer que el Fire Phone se vea como un fracaso minúsculo", añadió.



- La compra de pets.com y kosmo.com

Te puede interesar Una clase magistral de tres palabras sobre el liderazgo de Steve Jobs

"He ganado miles de millones de dólares en fracasos en Amazon.com", dijo Bezos en una entrevista que le dio a Henry Blodget para una conferencia de Business Insider en 2014.

"Literalmente, miles de millones de dólares en fracasos. Puede que recuerdes pets.com o kosmo.com. Fue como hacerte una operación sin anestesia. Ninguno de estos producto fue divertido, pero tampoco importaba mucho", opinó el fundador del sitio de e-commerce.



En 1991, Amazon compró 50% de las acciones de pets.com, y contribuyó con 50 millones de dólares de financiamiento para compañía de mascotas. La tienda dejó de funcionar en 2002.



Y según el New York Times, Amazon invirtió otros 60 millones de dólares en kosmo.com, pero la tienda en línea que entregaba productos en menos de una hora duró pocos años antes de cerrar sus puertas. La compañía reapareció en 2018, con un modelo de negocios renovado.

- Amazon Destinations

Lanzada en abril de 2015, Amazon Destinations fue un servicio de reservaciones de viaje enfocado en escapadas cortas y a nivel local. Según el Seattle Times, la compañía dejó de vender seis meses después, en octubre de 2015.



"No creo alguna vez arrepentirme de haber intentando y haber fallado. Sospecho que la idea de no haberlo intentado me perseguiría por siempre", dijo Bezos durante un discurso de graduación que dio ante la generación 2010 de la Universidad de Princeton.

- Libros borrados de Kindle

En 2009, Amazon retiró copias del libro 1984 de George Orwell, y de Animal Farm, de ciertas cuenta de Kindle que los habían comprado de un vendedor no autorizado. Esto hizo que la gente se molestara. Bezos admitió rápidamente el error de a compañía y dio una disculpa pública por esto.



"Nuestra 'solución' al problema fue estúpida, no la pensamos y fue dolorosa para los principios de la compañía", dijo al respecto en julio de 2009.

"Nosotros nos lo buscamos y nos merecemos las críticas que hemos recibido. Usaremos esta cicatriz de este doloroso error para tomar mejores decisiones en el futuro, decisiones que vayan en línea con nuestra misión", sentenció.

Te puede interesar El salario pierde frente a los precios y habrá poco margen de mejora

- Amazon Wallet

Amazon Wallet fue lanzada en julio de 2014 como una forma de guardar y organizar tarjetas de regalo y tarjetas de lealtad. Este corto emprendimiento duró seis mesesporque la cartera no permitía a los consumidores guardar tarjetas de crédito o débito.



"Un área en la que creo que nos distinguimos especialmente es el fracaso" dijo Bezos en una carta a sus accionistas en 2015. "Creo que estamos en el mejor lugar del mundo para fracasar (¡y tenemos mucha práctica haciéndolo!), porque el fracaso y la inventiva son gemelos inseparables", cerró el fundador.

- La caja registradora local de Amazon

Diseñada para negocios pequeños, la caja registradora local de Amazon vio la luz en agosto de 2014. La app que leía las tarjetas tenía a Square y al mismo PayPal como sus rivales, pero pronto demostró que no sería demasiada competencia.



Según el New York Times, Amazon dejó de vender estos aparatos en octubre de 2015 y cerró por completo el programa en febrero de 2016.

Bezos no habló sobre esto específicamente, pero es fácil asumir que le dio gusto que Amazon intentara entrarle al juego del procesamiento de pagos.



"Lo que realmente importa es que, si las compañías no siguen experimentando, si no le abren la puerta a los fracasos, eventualmente se encontrarán en una posición desesperada en la que lo único que pueden hacer es rezar para seguir existiendo", le dijo a Blodget en la conferencia de Business Insider de 2014.

- Subastas de Amazon y zShops

"Los primeros días de los mercados no fueron fáciles," dijo Bezos en su carta anual a sus accionistas en 2014. "Primero lanzamos las subastas de Amazon. Creo que vinieron 7 personas, sin contar a mis papás y a mis hermanos. Las subastas se transformaron en zShops, que básicamente era una versión arreglada de las subastas. Y de nuevo, no hubo clientes", recordó.



Bezos y su equipo usaron las lecciones aprendidas en las subastas y en ZShops para crear su plataforma de mercado.

Te puede interesar Amazon patentó una jaula robotizada para sus trabajadores, aunque promete no desarrollarla

- Amazon TestDrive

En marzo de 2011, Amazón debutó la herramienta TestDrive que permitía a los usuarios probar las apps antes de comprarlas.

La compañía cerró esta herramienta en abril de 2015 porque la gente dejó de utilizarla, según TechCrunch por la popularidad de las aplicaciones gratuitas.

- Amazon WebPay

En 2009, Amazon WebPay fue introducido como un servicio de pagos en línea para desktop. Este servicio fue discontinuado en 2014.



"Se va creando lentamente a lo largo del tiempo por las personas y los eventos, por las historias de los éxitos pasados y de los fracasos que se vuelven parte profunda del núcleo de la compañía", reiteró el fundador en otra de sus cartas a los accionistas relevada por Entrepreneur.com.

- Askville.com

En 2007, Amazon introdujo askville.com, un sitio de información compartida que permitía a los usuarios hacer preguntas y recibir respuestas entre ellos.

El sitio reunió una gran cantidad de información, pero aún así no fue suficiente para mantenerse con vida. Las actividades de askville.com se terminaron en 2013.



Es posible que Bezos no perciba este cierre como un fracaso porque sirvió para un propósito específico.

- My Habit

Amazon lanzó el sitio de venta de ropa MyHabit en 2011, pero terminó cerrándolo en 2016. En un comunicado a Women’s Wear Daily, Amazon dijo que la moda es una de las categorías de mayor crecimiento y que la decisión de cerrar el sitio era para simplificar sus ofertas.

Bezos no habló específicamente sobre el cierre de MyHabit, pero el cambio de venta de ropa, zapatos y accesorios al paraguas de Amazon Fashion puede haber sido percibido no como un fracaso sino como una forma de ofrecer algo mejor a los clientes.