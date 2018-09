Secretos del éxito La estrategia de las dos listas de Warren Buffett para maximizar el enfoque y determinar prioridades

El "Oráculo de Wall Street" compartió con un colaborador directo su metodología para evitar las distracciones y alcanzar sus objetivos

Con más de 50.000 millones de dólares en su haber, Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo. De todos los inversores en el siglo 20, fue el más exitoso.



Además, desde una perspectiva monetaria, se podría decir que Buffett maneja su tiempo mejor que nadie.

Una anécdota que un colaborador del financista reveló al gurú del management, James Clear, lo pinta de pies a cabeza y descubre su estrategia para optimizar el tiempo y dominar sus prioridades.



Según relevó Emprendedores News, Buffett tenía una sencilla estrategia de productividad de 3 pasos.

Mike Flint fue piloto de avión personal de Buffett durante 10 años. Un día comenzó a conversar sobre sus planes de carrera con el "Oráculo de Wall Street", cuando su jefe le pidió al piloto que pasara por un ejercicio de 3 pasos .



Buffett comenzó pidiéndole a Flint que escribiera sus 25 mejores metas profesionales. Entonces, Flint tomó algo de tiempo y los anotó.

El segundo paso es revisar la lista para marcar las cinco metas más importantes. Una vez más, Flint tomó algo de tiempo, se abrió paso en la lista.



En este punto, Flint tenía dos listas. Los 5 ítems que él había marcado eran la Lista A y los 20 ítems que no había marcado eran Lista B.



Flint confirmó que comenzaría a trabajar en sus mejores 5 goles de inmediato. Y fue entonces cuando Buffett le preguntó sobre la segunda lista, "¿Y qué hay de los que no marcaste?"



Flint respondió: "Bueno, los primeros 5 son mi enfoque principal, pero los otros 20 vienen en un segundo plano. Todavía son importantes, así que trabajaré en ellos de forma intermitente como mejor me parezca. No son tan urgentes, pero todavía pienso darles un esfuerzo dedicado".



A lo que Buffett respondió: "No. Te equivocaste, Mike. Todo lo que no marcaste se convirtió en tu lista de Evitar a todos costa. No importa que estas cosas no reciban su atención hasta que haya tenido éxito con su top 5".



Según Emprendedores News, Clear cree en la simplicidad y disfruta de deshacerse de los residuos. "Creo que eliminar lo inesencial es una de las mejores maneras de facilitar la vida, hacer que los buenos hábitos sean más automáticos y agradecerte por lo que tienes", indicó.



Dicho esto, deshacerse de los artículos y decisiones derrochadoras es relativamente fácil. Eliminar las cosas que te importan es difícil.

Es difícil evitar usar su tiempo en cosas que son fáciles de racionalizar, pero que tienen poca recompensa. Las tareas que tienen la mayor probabilidad de descarrilar su progreso son las que le interesan, pero que no son realmente importantes.



Esta es la razón por la cual la estrategia de Buffett es particularmente brillante. Los puntos 6 a 25 en su lista son cosas que le importan. Es muy fácil justificar pasar su tiempo con ellos. Pero cuando los compara con sus 5 objetivos principales, estos elementos son distracciones.

Pasar tiempo en prioridades secundarias es la razón por la que tiene 20 proyectos a medio terminar en lugar de 5 completos.