Ranking 2018 Los estudiantes prefieren a los bancos como empleadores, pero a la vez, todos quieren trabajar en Google

Amazon es la firma que más mejoró su marca empleadora, mientras que los escándalos afectaron seriamente la reputación de Facebook

La consultora especializada en marca empleadora, Universum, presentó la décima edición de su ranking de las empresas más atractivas del mundo para trabajar.

A partir de una encuesta realizada a 225.000 estudiantes de las 12 mayores economías del mundo, logró determinar cuáles son las compañías y sectores donde aspiran a desempeñarse la mayoría de los futuros profesionales.

Al ser consultados sobre las industrias en las cuales les gustaría trabajar, los alumnos de carreras empresariales se volcaron masivamente a la consultoría de management, servicios financieros, banca, auditoría y contabilidad.

En tanto que sus pares de Ingenierías y carreras técnicas prefirieron las empresas de tecnología, aeroespaciales, defensa y producción:

Más allá de esas diferencias, al concentrarse sobre empleadores puntuales los estudiantes tienden a elegir las mismas empresas.

Para Universum esto sugiere que una marca empleadora fuerte muchas veces supera las expectativas que los candidatos tienen sobre las industrias y sectores.

Y en ese caso, la respuesta no sorprendió: tanto entre alumnos de carreras de tecnología (IT) e Ingeniería, como entre los de negocios y ramas más tradicionales, Google sigue siendo el "jefe ideal", al igual que en 2017.

Sin embargo, otra estrella del "employer branding" asoma a la distancia. Se trata nada menos que de Amazon, el gigante norteamericano del e-commerce cuyo titular, Jeff Bezos, se convirtió este año en el hombre más rico del mundo.

La compañía de Bezos, que ya era fuerte entre quienes estudiaban carreras tecnológicas, pasó del puesto 26 el año pasado al 13 para alumnos de administración y negocios, que es el salto más significativo demostrado por una marca a nivel global dentro de esta clasificación.

Un estudio reciente de la revista Forbes demostró que Amazon es particularmente atractiva como empleador debido a sus dos pilares: la capacidad de pivotear para adaptarse en la persecución del éxito, a la par del cuidado de los clientes.

Para Petter Nylander, CEO de Universum, este año Amazon, adidas y Boston Consulting Group demostraron que al enfocarse en la propuesta de valor y haciendo llegar ese mensaje a los universitarios, transformaron su habilidad de captar al talento clave.

Así y todo, consistentemente los estudiantes de ciencias empresariales están interesados en ingresar, sobre todo, en empresas de servicios financieros y profesionales, que ocupan siete de los primeros puestos del Top 10. Las otras compañías son tecnológicas: Apple y Microsoft (además de Google)

EY escaló una posición desde el año pasado, y sus competidoras Deloitte y KPMG crecieron dos y cuatro puestos desde 2017.

En tanto que los perfiles técnicos muestran mayor interés por las empresas dentro del campo del software, tecnología aeroespacial y la industria de fabricación. En ese caso, el "Top 50" es el siguiente:

BMW escaló un lugar desde el año pasado e Intel dos. Como contraparte, uno de los grandes perdedores este año fue Facebook, que en este segmento del pool de talento, pasó del puesto 16 en 2017 al 23 en esta edición.

Universum lo adjudica a los escándalos de su data partner, Cambridge Analytica, respecto de la privacidad de los usuarios, y a la sospecha de que a través de esa plataforma Rusia influyó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Tanto las firmas de servicios profesionales como el sector financiero han visto mejorar sus rankings de atractivo como empleador los últimos 5 años. En particular Goldman Sachs, EY, The Boston Consulting Group y McKinsey & Co.", se lee en el reporte dado a conocer el miércoles. "Los empleadores dentro de estas industrias son también los más asociados con las características más importantes para los jóvenes: ingresos futuros elevados, formación y desarrollo profesional", afirmaron desde Universum.

La consultora también encontró que, tras varios años de resultados generalmente positivos, los empleadores dentro de las industrias del software, hardware y electrónica, mostraron algunos de los descensos más claros en su posicionamiento ante los estudiantes de negocios e ingeniería/IT.

"El equilibrio de poder claramente ha cambiado desde el año 2009 cuando comenzara a presentarse la clasificación WMAE. En ese entonces, los empleadores con sede en Europa componían el 52% de las empresas más atractivas del mundo. Sin embargo, en la actualidad son los empleadores con sede en Estados Unidos quienes dominan el top 50 según los estudiantes de negocios e ingeniería/IT, suplantando a sus contrapartes europeas quienes representan el 42% de los empleadores en la clasificación este año", aseguraron.

La encuesta fue realizada a universitarios de Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, entre septiembre de 2017 y abril de 2018.