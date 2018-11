Nuevos líderes Así es el estilo de gestión de Onur Genç, el nuevo CEO de BBVA

Sus colaboradores lo destacan como un gran líder y un directivo brillante. Es, además, un convencido de las bondades de la digitalización financiera

El consejo de administración del banco español BBVA designó días atrás al ejecutivo turco Onur Genç, como su nuevo consejero delegado.

Genç, que hasta ahora estaba a cargo de la filial norteamericana del grupo, comenzará a ejercer el cargo de forma efectiva al inicio del 2019, cuando Carlos Torres Vila pase a ser presidente ejecutivo del banco.

Te puede interesar Crisis láctea: cierra centro de distribución de Sancor en Bahía Blanca

Este ejecutivo turco tiene un particular estilo de gestión. Una anécdota relatada en noviembre de 2017 en la revista especializada American Banker describe cómo ve Onur Genç que tiene que funcionar el negocio de la banca: apenas llevaba unos meses como máximo responsable de BBVA Compass en Estados Unidos cuando ordenó enviar un correo a toda su cartera de tarjetas de crédito en la que recomendaba que aprovecharan una oferta recién lanzada por el banco gracias a la cual pasarían a pagar menos intereses. Con esta medida, cada cliente pudo ahorrar cientos de dólares a costa del banco, que vio disminuir en el corto plazo sus márgenes.



"Hacemos aquello que sea mejor para el cliente", señaló Genç al respecto de esta decisión, recuerda ahora Expansión. En su opinión, a largo plazo el movimiento era un acierto.



La clave del negocio para este banquero está en generar relaciones de confianza. Mantener a los clientes dentro del banco y estrechar las relaciones con el mismo, por encima de venderle o no un determinado producto. "Si no le proporcionamos esto, estamos seguros de que lo van a obtener en algún otro sitio", reconoció.



Nacido en Trebisonda, en la región turca del Mar Negro, en 1974, Onur Genç dista de ser un banquero al uso, según explican quienes trabajaron con él en el pasado.

Más allá de su capacidad intelectual, resaltada por todos sus antiguos colaboradores consultados, quienes lo conocen hablan de un directivo brillante y un "gran líder", cercano y con capacidad de trabajar en equipo.

Te puede interesar Salarios: cuál será el aumento darán empresas y en qué mes lo cobrarán empleados

"De hecho, ya ha empezado a estudiar español y nos ha pedido que le hablemos y escribamos en este idioma", explicaron a Expansión fuentes próximas al futuro CEO de BBVA.



Aunque el nombramiento está aún pendiente de la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), la llegada de Genç, supone un golpe de efecto. Siempre el turco se impuso a otros candidatos con más experiencia y recorrido dentro del propio banco.

Según relata Expansión, Genç -al igual que Torres- desarrolló parte de su carrera en la consultora estadounidesnse McKinsey, una fábrica de altos ejecutivos dentro de las grandes empresas españolas. Ambos ejecutivos comparten pasado en esta firma con el CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger; la directora de Google en España, Fuencisla Clemares, o el consejero delegado de Evo Banco, Enrique Tellado, entre otros.



Onur se incorporó a Garanti (la filial turca de BBVA) en 2012, y allí permaneció casi cinco años como adjunto al consejero delegado. Logró durante este periodo que la cuota de mercado en banca minorista se elevara hasta el 15% y en préstamos hasta el 21%, pese a disponer de tan solo un 9% de la red.



Fue en 2017 cuando González y Torres decidieron promocionar a este ingeniero eléctrico de formación, casado y con dos hijos mellizos, y mandarlo a Estados Unidos, país donde previamente había comenzado su carrera como controlador para la aerolínea American Airlines.



Por otra parte, el banquero turco es un convencido de las bondades de la digitalización para el negocio bancario.

Pese a su confianza en la innovación tecnológica, Genç defiende que la apuesta por lo digital ha de ser un medio para lograr mejoras en eficiencia y en calidad de servicio, pero nunca un fin en sí mismo. "Nuestra idea gira en torno al cliente, no a las tecnologías digitales", proclamó en una reciente entrevista.