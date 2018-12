Empleo Buscar trabajo: poco más de la mitad de las postulaciones se concretan online

Esta metodología se usó en el 55% de los casos, el resto se consiguen por contactos personales, a través de un reclutador o agencia de empleo

El 55% de las postulaciones a trabajos se concreta de manera online. Del restante 45% la opción más utilizada es la de llegar a la entrevista a través de algún contacto personal, según la última investigación de la plataforma de reviews de empleadores, Love Mondays.



Para el informe, se analizaron 916 evaluaciones de entrevistas de trabajo publicadas en ese portal por parte de usuarios de Argentina durante 2017 y lo que va de 2018.

Ante la pregunta sobre cómo lograron la entrevista laboral, un 55,1% respondió que hizo una postulación online; un 18,7% lo consiguió personalmente; un 12,8% a través de un reclutador; un 7,6% por agencia de empleo y un 5,8% por indicación de un tercero.



Del total considerado, el 46,9% recibió y aceptó la propuesta de empleo, un 42,7% no recibió una propuesta de trabajo y el 10,4% recibió una propuesta de trabajo y no la aceptó.



"Es llamativo que, de los que no recibieron una oferta de trabajo, sólo un 25,3% recibió algún feedback. Hay un 74,7% que no obtuvo respuesta alguna", destacaron desde la plataforma en un comunicado.

"Como todos sabemos, cuando participamos de un proceso selectivo, es natural y deseable recibir alguna respuesta, por más que esa respuesta sea negativa. Además de ser respetoso con el profesional, el feedback mejora la reputación de la empresa", señaló Dave Curran, COO y cofundador de Love Mondays.



Curran resaltó que las informaciones recabadas en su plataforma son útiles para los usuarios profesionales pero también para las empresas. "Nosotros estamos todo el tiempo sondeando cómo piensan y actúan las personas en el mundo laboral, y eso facilita una lectura del mercado de trabajo a todos los actores que participan de ese proceso", dijo a través de un comunicado.



Según Love Mondays, entre quienes optaron por postulación online, un 40,6% recibió y aceptó la propuesta de empleo, un 48,7% no recibió propuesta alguna y un 10,7% recibió una propuesta de trabajo y no la aceptó.



De los que no recibieron una oferta, el porcentaje de no proporcionar algún tipo de respuesta continúa siendo alto: sólo un 27,2% obtuvo algún feedback. El 72,8% restante no recibió respuesta alguna.



Por último, también se sondeó la calificación de la experiencia en torno a la postulación online. Un 57,4% dijo que fue buena, un 24,5% neutral y un 18,1% la calificó como mala.