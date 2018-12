Coca Cola designa a James Quincey como nuevo presidente mundial

Asumirá el liderazgo de la multinacional estadounidenses después de que Kent decidiera retirarse tras cuatro décadas en el cargo.

Coca-Cola designó a James Quincey como su nuevo presidente y primer ejecutivo de la compañía, el lugar de Muhtar Kent, quien seguirá en el cargo hasta la asamblea de accionistas que se celebrará en 2019, donde no se presentará a la reelección.

Antes de convertirse en consejero delegado el 1 de mayo de 2017, dirigió las unidades operativas de la firma en todo el mundo como director de operaciones desde agosto de 2015.

Te puede interesar Bono de fin de año: al final, la mayoría de las empresas lo pagará sin tomarlo a cuenta de futuros aumentos

De 2013 a 2015, fue presidente de la división europea de la multinacional,compuesto por 38 países y desempeñó un papel fundamental al liderar la fusión de Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners y Coca-Cola Erfrischischsgetranke AG para formar Coca-Cola European Partners Plc, que ahora es la embotelladora independiente de Coca-Cola más grande del mundo.

Su misión ha sido diversificar la oferta de productos más allá de los refrescos, tendrá más control en su intento por convertir a Coca-Cola en una “compañía de bebidas integral”. A pesar de las persistentes disminuciones en los ingresos en los últimos años, los accionistas han apoyado sus esfuerzos por hacer que la empresa sea más austera y versátil.

Quincey se unió a la compañía en Atlanta en 1996 como Director de Estrategia de Aprendizaje para el Grupo de América latina. Continuó desempeñando una serie de funciones operativas de mayor responsabilidad en América latina, lo que llevó a su nombramiento como Presidente de la División del Sur de América en 2003.