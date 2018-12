Jamal Khashoggi y destacados periodistas, personalidad del año según Time

El periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, fue designado el martes "personalidad del año" por la revista estadounidense Time, una distinción compartida con otros reporteros.



Aparte de Khashoggi, la publicación honró a la periodista filipina Maria Ressa, a los dos periodistas birmanos de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo, actualmente en prisión, así como a la redacción del diario local estadounidense Capital Gazette, que sufrió el asesinato de cinco de sus miembros en un ataque ocurrido en junio en Annapolis, Maryland.

