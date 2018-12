Temporada alta de co-working: nuevos espacios de trabajo colaborativo invaden bancos y universidades

WeWork, HIT Cowork, UADE y Santander Río inauguraron instalaciones dedicadas a este fin. El 90% de las vacantes está reservada. ¿Cuánto sale trabajar allí?

Aquello que hace menos de dos años aparecía como tendencia emergente en Buenos Aires terminó de estallar en diciembre, cuando en menos de 15 días se inauguraron cuatro nuevos espacios para brindar servicios de co-working a emprendedores y freelancers, pero también a pymes y startups que deciden no centralizar en un edificio propio a su equipo o fuerza de trabajo.



Urban Station y La Maquinita son algunas de las marcas que se volvieron rápidamente conocidas en el mercado local, que hoy incluye a otros jugadores de renombre internacional también.



Un rápido relevamiento online mostró que los precios para que los particulares accedan a estos espacios arrancan en entre $400 y $500 por día, aunque también hay planes de $3.700 para hacer uso de las instalaciones algunas jornadas al mes. En firmas que no pertenecen a las cadenas más conocidas o que no ofrecen la totalidad de los servicios, es posible abonar entre 2.500 y 3.000 mensuales.



Aunque también, por poco más del doble de esos valores, es posible rentar oficinas privadas para pocas personas dentro de estos edificios y compartir cuando es necesario salas de reuniones o de eventos, comedores y cafeterías, así como gastos de limpieza, recepción o seguridad.



La oferta será cada vez mayor y variada en la medida en que las empresas perciben que hay aún un mercado muy amplio por cubrir. No por nada incluso firmas que no pertenecen específicamente a este sector o al negocio de real state, están incursionando para ofrecer este tipo de opciones a sus comunidades de interés.



Por caso, este lunes abrió sus puertas el primer Work Café del Banco Santander Río sobre la avenida Santa Fe al 1634, en el barrio de Recoleta. Se trata de un modelo importado de Chile que también ya funciona en España, país de origen de la multinacional de servicios financieros.



A la par de la transformación digital de su negocio, los bancos están buscando de esta manera agregar valor a sus locales físicos, de manera de dirigir hacia ellos sus clientes, y Santander Rio se diferenció de esta manera. Para ello realizó una alianza estratégica con Café Martínez, que estará a cargo del servicio de cafetería en este local.



También la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) inauguró en la primera semana de diciembre su propio espacio de co-working, que está disponible tanto para alumnos, como graduados y "emprendedores UADE".



No es extraño que la entidad académica privada que tuvo el primer hotel escuela del país y que en octubre inauguró el primer laboratorio universitario de bioprocesos (Campus Universitario el BIOLAB UADE-Merck) innove también en lo que refiere a ofrecer posibilidades a sus alumnos de negocios y emprendedurismo.



UADE CO WORK se ubica en el campus urbano de la universidad (Lima 775, CABA). Con una superficie de 730 m2 en áreas comunes que incluirá la nueva oficina de su Centro de Emprendedores.





Además estará equipado con 4 livings, sala de reuniones, espacio al aire libre, espacio de café, mesas de trabajo colaborativo, lockers y wifi libre.



Quienes allí trabajen podrán vincularse, recibir asistencia técnica de consultores y compartir inquietudes con otros emprendedores, así como realizar reuniones de equipo, con clientes y presentaciones de producto en dos salas mini-auditorio, con capacidad para 55 personas cada una, indicó UADE.

Grandes "players"

Las grandes cadenas que dominan el negocio de co-working a nivel mundial también siguen creciendo en la Argentina.



“Dentro de WeWork somos la región del mundo que más crece en Latinoamérica. Hoy en día en Argentina somos más de 4.000 miembros y más de 350 empleados. Estamos muy contentos de inaugurar nuevas oficinas en Buenos Aires en esta emblemática torre de nuestra ciudad”, expresó Carlos Gareis, Deputy Head de WeWork Latinoamérica, días atrás, en la ceremonia de apertura del tercer edificio que esta firma tiene en Buenos Aires.

Se trata de un espacio de tres pisos situado sobre la calle Ingeniero Butty, en pleno barrio de Catalinas (Puerto Madero). Con esta inversión WeWork estima que sumará otros 600 trabajadores a su red global.



Butty, como se llamará a este nuevo WeWork, tenía al ser inaugurado un 85% de ocupación garantizada. Se ofrecerán allí espacios privados y escritorios compartidos.

“Seguiremos expandiéndonos por todo el país. Nuestro modelo busca ayudar a que las grandes empresas y emprendedores para que en tiempos complicados no se estanquen y continúen creciendo, conectándolos con una red regional y global”, agregó el directivo regional.

Por otra parte, este martes se inaugurará nada menos que un edificio de 15 pisos, con 6.000 m2 dedicados a ofrecer instalaciones para co-working en el límite de la Capital Federal, entre en Av. Libertador y Gral. Paz.

Se trata del último punto que se sumó a la cadena local HIT Cowork, que demandó una inversión de 80.000 pesos.

El mismo pertenece a HIT Group, firma 100% argentina liderada por el arquitecto Alejandro Gawianski. En sus instalaciones ya se recibe a un público estable de más de 2.500 trabajadores, entre startups, freelancers, pymes y corporaciones.

En HIT Libertador (en foto principal), ya "hay un 90% de reservas, sobre todo de empresas", dijo a iProfesional Uri Iskin, CEO de HIT Cowork

HIT Group su primer espacio en marzo de 2015, y por eso este grupo se jacta de tener "el primer edificio de co-working de Latinoamérica".



Cada uno de sus siete edificios están pensados para quienes prefieren trabajar alejados del caos del centro porteño, e incluyen servicios como cafés, seguridad, recepción comercial, salas de reunión y la posibilidad de constituir el domicilio comercial para empresas.



En el caso del nuevo HIT Libertador habrá oficinas privadas de distintos tamaños, otro piso de oficinas bajo modelo abierto, cocheras, 10 salas de reuniones para entre 5 y 20 personas equipadas con sistema de proyección, y un auditorio con capacidad para 100 invitados.

Otras de sus casas actuales son HIT Pampa (2000 m2); HIT Suipacha (1500 m2) en el microcentro porteño; HIT Migueletes (1800m2) en el bajo Belgrano; y HIT Tecno (2100 m2), en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios.



Y tan solo este año se inauguraron además HIT Ugarte (de 1500m2) en el barrio de Belgrano a principios de abril, y HIT Cañitas (2000m2) sobre la Av. Luis María Campos frente a la Abadía de San Benito en mayo último.



En total, al concretarse la apertura de HIT Libertador, la empresa argentina tendrá alrededor de 16.900 m2 dedicado a servicios de co-working y una comunidad que ascenderá a 1.900 personas que allí realizan sus tareas laborales.



Ya cubierto entonces en gran parte el mercado de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa ahora busca expandirse en otros polos de innovación y negocios en el país. Según aclaró Iskin a iProfesional, la empresa ahora está considerando "aperturas en Córdoba, Mendoza, Rosario y otros países de la región para el segundo semestre de 2019".