El desempleo cierra el año en torno a 10% y no se espera recuperación en 2019

Analistas estiman que la política económica y de empleo de Cambiemos llevará al índice oficial de desocupación a tocar las dos cifras

El Insituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes los resultados de su índice de desempleo para el tercer trimestre de 2018.

Para el anterior período el organismo oficial relevó que la tasa de actividad era del 46,4%, la de empleo del 41,9%, en tanto que la desocupación alcanzaba al 9,6% de la población económicamente activa (PEA) del país.

Te puede interesar Cómo un país se volvió "locamente millonario" de la noche a la mañana

Es por eso que para este último informe del año, no se esperan buenas noticias: se anticipa que el 2018 cerrará con desempleo de dos cifras, sin posibilidades de recuperación en 2019.

Analistas consultados por BAE Negocios anticipan que el tercer trimestre suele ser un período generalmente positivo en términos de estacionalidad, por lo que el índice de desempleados suele bajar. Pero en este caso la dinámica del tipo de cambio, consumo interno y actividad económica presentan un escenario atípico.

Te puede interesar Cambios en Cencosud con la salida de dos altos ejecutivos

El analista Daniel Schteingart explicó que "los terceros trimestres suelen bajar respecto al segundo, por estacionalidad. Sí creo que va a superar el 10% el primer trimestre del 2019 porque los primeros trimestres son de mayor desocupación. El número de hoy no me extrañaría que sea 9,5% ni 10,5%".



Por su parte, el economista de Eco Go, Juan Ignacio Paolicchi, sostuvo que según sus proyecciones el año cerrará con una desocupación de 12% y durante el 2019 "se podrá sumar incluso un punto más", con el empleo manteniéndose, pero por debajo del crecimiento de la tasa de actividad.

"Este es un año más atípico en el que la recesión pegó fuerte en el tercero y cuarto. Queda un poco amortiguado ese factor estacional por el que en el tercero se genera empleo que en el segundo no. Así que creo que puede llegar a las dos cifras hoy", añadió.



Para 2019 algunos sectores como el agro son los únicos que muestran señales positivas. Si el clima acompaña, se recuperará el nivel de actividad del 2017 y empujará algo de empleo. "Tracciona pero poco, sobre todo porque una devaluación mejora poco las exportaciones y destruye mucho al consumo. Y el impacto del consumo siempre es superior", explicó Schteingart.



También por el lado de algunos servicios se espera una dinámica positiva. El secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo a BAE Negocios: "Comercio y servicios no expulsó personal sino que en octubre el empleo creció 0,9% interanual, es decir que generó 36.000 empleados netos. Prevemos algo similar porque es un sector en el que no es fácil recuperar mano de obra y por ende se hace un esfuerzo para mantenerla. Eso sí: si llega a haber otra crisis cambiaria, será inviable".



En tanto que en la construcción, que termina este año en franca caída, se espera el panorama inverso por el freno en la obra pública. "La meta de déficit cero baja 50% el gasto real en obra pública, que es muy importante en la construcción, eso posiblemente haga que el sector no traccione empleo", continuó.



Pero seguramente el sector que menos aportará será la industria. La economista Agustina Gallardo expresó: "Con los altos niveles de capacidad ociosa y la caída de la actividad y el consumo, no se espera una reversión de la caída del empleo que viene mostrando el sector en el último tiempo"

"La verdad es que hoy hay muchas suspensiones, si la macro no se estabiliza y la demanda no se recompone, probablemente estas cifras empeoren", sentenció.