Isela Costantini: "Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar"

La exCEO de Aerolíneas, Isela Costantini, aseguró que volvería a trabajar en esa empresa pero no para el Estado: "El juego político es desgastante"

Tras la difusión de varias denuncias por violencia sexual y en medio de un fuerte debate público, la ex CEO de Aerolíneas Argentinas y General Motors (GM), Isela Costantini, dio su opinión sobre el acoso en las calles y en el ámbito laboral.



"Si uno quiere ser respetado en el trabajo, tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente. Si te ven un escote (sic)…naturalmente los ojos se les van a ir. Será tu habilidad (para contrarrestarlo) tener una voz o hacer una presentación más fuerte", aseguró la empresaria en una entrevista realizada por LN+.



"La insinuación es parte de un juego de la sensualidad que es normal. Es obvio que uno quiere salir a la calle y que no le anden chiflando. Me pasó el otro día, ojalá hubiese tenido el SMS para denunciar la situación de acoso. Iba caminando a las 11.30 de la noche y me silbaron; tenía tacos, medias finas y un vestido por arriba de las rodillas, no estaba extravagante. Y uno se siente como si fuera una cosa, obviamente es una sensación muy fea, pero creo que hay lugares y lugares, y vestimentas y vestimentas", contó la ex CEO.



Costantini insistió que durante su carrera profesional no utilizó escotes. "Pero hay personas que se sienten más cómodas y hay personas que les encantan. En vez de decir lo que tiene que hacer uno y el otro, yo vuelvo a decir qué imagen tenés", consideró.





Cuando el periodista Pablo Sirvén le consultó sobre si su opinión era similar a la del conductor televisivo Nicolás Repetto, Costantini no dudó: "Yo creo que si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar".

La exCEO de Aerolíneas Argentinas también recordó su paso por el Estado, aunque se encargó de aclarar que no considera que trabajó para el Estado sino para Aerolíneas Argentinas. "Volvería a trabajar en Aerolíneas, no en el Estado", especificó, a dos años de su salida de la empresa de bandera.

Al ser consultada si quedó enojada con el Gobierno, respondió: "Todas esas cosas que una carga se convierten en enfermedades. Son mochilas que uno tiene que soltar. Y no lo solté tan rápido. Los primeros seis meses fueron difíciles, hasta que dije 'esta mochila no me pertenece y la tengo que soltar'".

"Creo que uno tiene que tener una forma de ser especial para poder trabajar en la política. Tiene que tener la piel gruesa, una forma de pensar, de poder manejar las ansiedades y las angustias. Ese juego político es bastante desgastante", sentenció.