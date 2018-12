Textil de Corrientes con 700 operarios cierra sus puertas

Los empleados percibirán el 70% de su salario durante los días de baja, pero se desconoce qué ocurrirá con la empresa después de esa fecha



La industria textil “Tipoití” de la ciudad de Corrientes cerrará sus puertas desde el 22 de diciembre hasta el 4 de febrero debido a la crisis que padece el sector, según confirmaron dirigentes de la Asociación Obrera Textil (AOT).



El secretario general de la Comisión Interna, Gustavo Bravo, explicó a Télam que durante ese período, sus más de 700 trabajadores percibirán el 70% del salario, pero, advirtió, "tenemos mucha tristeza e incertidumbre porque no sabemos qué pasará con la empresa después de esa fecha”.



Dijo además que “es la primera vez en la historia que la Planta se paraliza totalmente, nunca había pasado desde su inauguración hace 70 años” y agregó que hubo algunos tiempos de crisis antes, pero sólo sufrieron recortes en los horarios.



“En la última semana de enero nos reuniremos, como ayer, nuevamente con los empresarios para ver como seguimos, pero tenemos mucha incertidumbre y temor”, sostuvo el gremialista.



En tanto, señaló que “lo que buscamos es que no haya despidos, no queremos que nos suceda como a muchísimos compañeros textiles del país que quedaron sin trabajo”.



“Nuestro objetivo principal es que no haya despidos. Nos dieron su palabra, pero volveremos a reunirnos a fines de enero, para ver cómo continúa la situación y si hay una reactivación en la empresa”, dijo Bravo a Télam.



Seguidamente señaló que la situación imperante “se debe a una mala política del Gobierno nacional que con las importaciones indiscriminadas perjudica a la industria nacional”.



El sindicalista agregó además que el panorama es crítico también “porque por la crisis en general hay poco consumo y nosotros no producimos artículos de primera necesidad”.



“Ojalá en febrero mejore la situación y Tipoití se reactive”, concluyó Bravo a la vez que confirmó que la empresa textil correntina entró en concurso de acreedores.