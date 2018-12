Lanzan ranking de Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres

La brecha salarial entre géneros en el país supera el 12% para altos mandos, y las profesionales tienen sólo el 6% de los puestos de CEO

Con el objetivo de brindar información y fomentar la diversidad de género en las organizaciones del país, Great Place to Work (GPTW) abrió la convocatoria para conformar el primer ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres, cuyos resultados se darán a conocer en el mes de mayo de 2019.



"Esta iniciativa, apoyada institucionalmente por Upward Women Argentina, se enmarca en el nuevo modelo conceptual de Great Place to Work FOR ALL (PARA TODOS), que alienta a las organizaciones a poner foco en la diversidad en el lugar de trabajo y, por ende, a crear una experiencia positiva para todos los empleados, sin importar quiénes son o qué hacen en la empresa", indicaron desde la organización especializada en marca empleadora.



Pueden participar organizaciones con más de 20 empleados, más de 2 años de operación en el país y que cuenten como mínimo con un 20% de mujeres en su dotación total.



El ranking se elabora a partir de dos componentes:

1) Las respuestas a una encuesta anónima realizada a todos los empleados de cada empresa participante

Te puede interesar ¿Cómo acordar el sueldo en una entrevista de trabajo?

2) El relevamiento y análisis de las prácticas culturales en general y, en particular, de diversidad e inclusión, así como los beneficios únicos y diferenciales y los programas de desarrollo y liderazgo para mujeres.



Segú GPTW, enArgentina las mujeres obtienen menores salarios por los mismos trabajos. Dicha brecha, de acuerdo a un estudio de Mercer, es del 12% para CEO o Gerentes Generales, 9% para Directores, 6% para Gerentes, 4% para Supervisores y cercano al 7% en Analistas.

Es baja, también, su representatividad en cargos directivos: solo ocupan el 6% de los puestos de CEO y el 15% de los de Directoras.