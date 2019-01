Mejoran los índices de diversidad de género en los Directorios

La presión de los inversores para generar "boards" más diversos comienza a traducirse en hechos concretos y deja de ser solo corrección política

Se conocieron en Estados Unidos los resultados de dos tradicionales encuestas sobre directorios que confirman una tendencia que se viene observando los últimos años.

Se trata del aumento en los índices de diversidad en la composición de los directorios y del lugar preponderante que este tema ocupa en las agendas de inversores y corporaciones.



De acuerdo con el 2018 US Board Index de Spencer Stuart, un 40% de los nuevos directores independientes designados en 2018 en compañías S&P 500, fueron mujeres.

El porcentaje de directoras mujeres sobre el total de miembros del directorio ya alcanza el 24%, todavía lejos de una situación de igualdad, pero que representa un incremento de 8 puntos en los últimos 10 años.



De acuerdo con la 2018 Annual Corporate Directors Survey de PwC, encuesta en la que participan más de 700 directores de empresas americanas, el 84% de los encuestados considera que la diversidad en su composición “mejora la performance del Directorio”, y el 81% opina que “optimiza la relación con los accionistas”.

Te puede interesar El Gobierno confirmó los feriados para 2019

En línea con esta percepción, la mitad de los directores percibe que los accionistas están demasiado preocupadospor la temática, y que los esfuerzos de las organizaciones para incorporar diversidad tienen su origen en una sobreactuación de corrección política.



Ya sea por un genuino convencimiento del valor que agrega, o por la sobreactuación y corrección política, la realidad es que la presión que los inversores están ejerciendo sobre las empresas para que incorporen diversidad en sus directorios no es solo una "sensación", sino que se manifiesta en hechos concretos.



Algunos ejemplos:

- En el mes de febrero, Blackrock, el fondo de inversión privado más importante del mundo, envió cartas a las mil empresas más grandes de Estados Unidos pidiéndoles que expliquen las acciones que estaban llevando a cabo para incorporar diversidad en sus directorios, y en 2017 votó en contra de la designación de directores en cinco compañías por entender que no habían tomado en consideración la preocupación de los accionistas ante la falta de diversidad.

- Durante 2018, State Street Global Advisors (SSGA), el tercer administrador de activos más grande del mundo, voto en contra de la designación de directores en 581 empresas globales que no tenían al menos una directora.

Te puede interesar Inflación y salario: Argentina será de los que más caiga en 2019

- El Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos de California, envió cartas a 504 compañías indicándoles que consideraban que la diversidad de género en sus directorios era insuficiente. Un año después, votó en contra de la designación de 271 directores en las asambleas de 85 compañías que no habían incrementado la diversidad en sus directorios.



Como vemos, la percepción de que existe una necesidad de que los Directorios sean en general más diversos, particularmente en cuestiones de género, es una temática candente entre las cuestiones de gobierno de las organizaciones en Estados Unidos.



Probablemente seguiremos observando en los próximos años que el nombramiento de mujeres en los directorios continuará en aumento. Del mismo modo, es probable que la polémica sobre las razones por las cuales los inversores presionan a las empresas por mejorar sus niveles de diversidad también continúe.

De lo que no queda ninguna duda es que esta tendencia llegó para quedarse, y es solo cuestión de tiempo para que también empiece a visibilizarse con más fuerza en los mercados de capitales menos desarrollados como el de nuestro país.

* Alejandro Rosa es socio de la práctica de Gobierno de las Organizaciones de PwC Argentina