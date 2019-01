El Gobierno confirmó los feriados para 2019

Serán 12 fechas inamovibles por Carnaval, acontecimientos históricos y fiestas religiosas, y otras 4 que se trasladan para tener 8 fines de semana largos

El Ministerio del Interior de la Nación publicó un listado de llos feriados para los próximos 12 meses.

En el último día del año, a través de las redes sociales, presentó el calendario con todos los nuevos días libres.

Serán 12 feriados inamovibles, por carnaval, celebraciones de acontecimientos históricos y fiestas religiosas, más 4 que se trasladan para alcanzar 8 fines de semana largos.

Mes por mes, las fechas serán las siguientes:

Enero

- Martes 1. Año nuevo. Feriado inamovible.

Febrero

- No hay feriados.

Marzo

- Lunes y martes 4 y 5. Carnaval. Feriado inamovible.



- Domingo 24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Feriado inamovible.

Abril

- Martes 2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Feriado inamovible.



- Jueves 18. Jueves Santo. No laborable.



- Viernes 19. Viernes Santo. Feriado inamovible. Fin de semana largo de Pascua.



- 19, 20, 21, 25, 26 y 27. Pascuas Judías. No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399



- Miércoles 24. Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. No laborable para empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio. Ley N° 26.199

Mayo

- Miércoles 1. Día del Trabajador. Feriado inamovible.



- Sábado 25. Día de la Revolución de Mayo. Feriado inamovible.

Junio

- Martes 4. Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica. Ley 23.399.



- Lunes 17. Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Fin de semana largo.



- Jueves 20. Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Feriado inamovible.

Julio

- Lunes 8. Día no laboral con fines turísticos. Fin de semana largo.



- Martes 9. Día de la Independencia. Feriado inamovible.

Te puede interesar El perfil requerido para aplicar a las profesiones del futuro

Agosto

- Domingo 1. Fiesta del Sacrificio. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica. Ley 23.399.



- Sábado 17. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.



- Lunes 19. Día no laboral con fines turísticos. Fin de semana largo.



- Sábado 31. Año Nuevo Islámico. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica. Ley 23.399

Septiembre

- Domingo y lunes 29 y 30. Año Nuevo Judío. No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399.

Octubre

- Martes 1. Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná). No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399.



- Martes y miércoles 8 y 9. Día del Perdón (Iom Kipur). No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Ley 23.399.



- Sábado 12. Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



- Lunes 14. Día no laboral con fines turísticos.

Noviembre

- Lunes 18. Día de la Soberanía Nacional (20/11, se adelanta).

Diciembre

- Domingo 8. Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible.



- Miércoles 25. Navidad. Feriado inamovible.

El calendario completo de feriados inamovibles y trasladables y los días no laborables se pueden consultar en la página web oficial del Ministerio.