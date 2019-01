El Brexit podría costarle a Londres 12.000 empleos

La salida de Reino Unido de la UE será tratada en el Parlamento británico en marzo y la industria financiera pide prepararse en caso de que no haya acuerdo

El Brexit costará entre 3.000 y 12.000 empleos al sector financiero británico, aseguró el lunes una alta responsable de la City de Londres, que urge al gobierno a evitar el peor escenario posible: una salida de la UE sin acuerdo.



"Han pasado diez años desde la crisis financiera y lo menos deseable ahora es una desestabilización" de los servicios financieros y los mercados, se preocupó Catherine McGuinness, una de las principales dirigentes del lobby financiero londinense, en una entrevista con la AFP.



Los empresarios no ocultan su inquietud a pocos días de una votación crucial en el parlamento británico sobre el acuerdo negociado con Bruselas, que choca con un fuerte rechazo, lo que alimenta el temor de un divorcio brutal. La salida de Reino Unido de la Unión Europea volverá a ser tratada en el Parlamento británico en marzo.



"Habida cuenta de la incertidumbre política actual es muy difícil pronunciarse. Nos preocupan los riesgos ligados a una ausencia de acuerdo, que pensamos que serían negativos para los consumidores y las empresas en Reino Unido y en la UE", afirmó McGuinness.



"Es importante que los reguladores y las instituciones tomen todas las medidas para evitar una confusión innecesaria", lanza con tono decidido esta figura imprescindible del corazón financiero de Londres, uno de los más importantes del mundo.



Este lobby considera así que se deben acelerar los preparativos para un Brexit sin acuerdo: aunque tranquilizada por las propuestas europeas destinadas a facilitar el acceso a las cámaras de compensación establecidas en Reino Unido, la City de Londres se preocupa por el retraso en la adaptación del enorme mercado de productos derivados y contratos de seguros.



"Salimos de la Unión Europea pero no salimos de Europa", continuó. Sin embargo, las consecuencias del Brexit ya empiezan a hacerse sentir, porque la mayoría de grandes bancos presentes en Londres anunciaron el traslado de empleados hacia el continente.



Buscan así limitar las perturbaciones tras el Brexit, que les privará de un pasaporte financiero europeo que ahora les permite comerciar en el continente desde Londres.



"Estimamos que entre 3.000 y 12.000 puestos de trabajo" habrán abandonado Reino Unido a finales de marzo, fecha prevista del Brexit, afirma McGuinness, recordando sin embargo que este número es inferior a las previsiones anunciadas justo después del referéndum de 2016.

¿Éxodo masivo?

En un estudio publicado el lunes, el gabinete EY considera por su parte que desde el referéndum sobre el Brexit de junio de 2016 se han transferido unos 800.000 millones de libras en activos desde Reino Unido hacia el resto de la UE.



En el largo plazo, la City no sabe qué le depara el futuro y sigue reinando gran incertidumbre sobre la futura relación comercial con la UE.



Los europeos parecen poco proclives a incluir al sector financiero en un vasto acuerdo de libre comercio, como pide el ministro de Finanzas británico Philipp Hammond. En su lugar, pusieron sobre la mesa la propuesta de un régimen de equivalencias, que Londres critica porque sería revocable en cualquier momento.



"En nuestra opinión las reglas de equivalencia son incompletas, solo cubren una parte de las actividades realizadas en Londres, son muy políticas y muy precarias", detalla la responsable.



Sin embargo, la City de Londres no cede al pesimismo, segura de la capacidad de la capital británica para conservar su estatus de plaza financiera mundial. "No prevemos un éxodo masivo de empleos porque las actividades que se realizan aquí superan con mucho el marco europeo", dijo McGuinness a AFP.



La dirigente considera que sus competidores "naturales" son más Nueva York y Singapur que París o Fráncfort y confía en el creciente desarrollo de la "fintech", o tecnología financiera, y de las finanzas ecorresponsables para compensar en los próximos años los efectos nefastos del Brexit.