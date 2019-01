Diez expertos te dan sus secretos para encontrar el trabajo que amas

Emprendedores y exitosos empresarios comparten el camino que siguieron y los riesgos que tomaron para encontrar su verdadera vocación

Diversas investigaciones sugieren que más de la mitad de las personas son infelices en el trabajo que tienen.

Desde abogados hasta directores ejecutivos, estos expertos del grupo de mentoría internacional The Oracles son la prueba de que es posible tener éxito con un trabajo que realmente ames.

Aquí estos 10 conocedores comparten cómo encontraron el trabajo que los satisface plenamente y cómo también vos podés hacerlo.

1. Deja de hacer cosas que odias: Gary Vaynerchuk

Fundador y CEO de VaynerMedia (más de 700 empleados y 100 millones de dólares en ingresos anuales; autor del best-seller de NYT de "Crushing It!")

“Encontré lo que debía hacer porque sé quién soy e ignoro a todos los demás. Escuchate y dejá de hacer cosas que odias. No aceptes un mal trabajo porque paga más y no vayas a la universidad solo para satisfacer las expectativas de los demás".



"Si no sabes lo que quiere hacer, intenta tantas experiencias como sea posible. No juegues a lo seguro; haz cosas que te incomoden. Para descubrir tu pasión, comienza preguntando a las personas que te rodean sobre sus habilidades y debilidades, luego triplica lo que es bueno. No estás perdido, más bien vas más lento en el proceso, así que deja de juzgarte y sé paciente. La vida es larga".



"Cuando encuentres tu sueño, quédate con él, incluso cuando sea difícil. Tené la audacia de creer que podés hacer lo que amas por el resto de tu vida, porque, de hecho, podés hacerlo”.

2. Audítate a ti mismo: Allyson Byrd

Fundadora de The Church of Profit Acceleration, firma que generó más de 13 millones de dólares en ingresos por ventas para clientes en 2018.

“Tal vez te hayas sentido 'desechable' porque la vida familiar, la ubicación, el estatus socioeconómico, la raza y el género conforman tu autoestima. Fui abandonada por un padre que estaba en prisión y criada por una madre que me amaba profundamente, pero tenía tres empleos. Así que pasé mis años más jóvenes buscando una validación que no estaba".



"¿Cómo puedes encontrar un trabajo significativo si estás en conflicto contigo mismo? Pregúntate: '¿Estoy reflejando auténticamente mis dones?, ¿Vivo mi propósito o busco uno en cosas fuera de mí?, ¿Cómo estoy dominando mi grandeza y contribución al mundo?'".



"Encontré mi llamado al explorar estas preguntas tan a menudo que el miedo al fracaso se desvaneció. Comencé a confiar en mí misma. Aprendí a fallar con rapidez y agilidad, entendiendo que el fracaso es temporal pero obligatorio y es la mejor respuesta en el proceso de crecimiento personal".



"Recuerda: el trabajo que ames no se trata del cargo que desempeñes o el dinero que ganes; se trata de lo que te hace creer sobre ti mismo. La mayoría de las personas se resisten a la prueba y al error, pero perderse es parte del proceso. Ajusta tu sistema de navegación interno a la responsabilidad personal, mantente fiel a tus pasiones y vive la versión más grandiosa de ti mismo. Ese es el camino más rápido hacia tu vocación más alta y una vida llena de amor”.

3. Aportar valor: Glennda Baker LeBlanc

Corredora asociada de Berkshire Hathaway HomeServices con más de 500 millones de dólares en ventas en su carrera.



“Encontrar un trabajo significativo no tiene por qué ser la aguja en el pajar proverbial. Pero es posible que no sepas de inmediato cuando hayas encontrado la pasión de tu vida. Para mí, la clave del éxito es poder aportar valor al mismo tiempo que sentirme valorado".



"Después de 26 años en el sector inmobiliario, hoy estoy mucho más apasionado que cuando comencé. Obtengo satisfacción al ayudar a mus clientes a encontrar sus hogares de por vida, que suele ser su mayor inversión. Dependen de mí para aportar experiencia y asesoramiento para que hagan la mejor inversión con el dinero que han ahorrado por décadas. Me encanta cuando puedo dejar una marca en sus vidas”.

4. Juega con ideas en tu tiempo libre: Kenny Rueter

CEO y cofundador de Kajabi

“Hace varios años pasé mis horas libres construyendo un juguete de aspersión por diversión. A mis hijos les encantó y los chicos del vecindario comenzaron a reunirse para jugar con él. Cuando decidí vender tutoriales sobre cómo construirlos en línea, descubrí que no había una plataforma fácil para apuntar y hacer clic para vender capacitaciones en línea. Así que empecé a construir una. No tenía la intención de dejar mi trabajo de oficina por este proyecto, pero seguir mis intereses y descubrir un problema me llevó a crear una empresa".



"La infelicidad en el trabajo no significa necesariamente que debas comenzar a buscar otro empleo. En su lugar, pasa tu tiempo libre jugando con tus pasiones o ideas. Esto puede darle claridad para enamorarte de tu trabajo nuevamente o llevarte a una oportunidad completamente nueva”.

5. Prueba cosas diferentes: Raul Villacis

CEO de The Next Level Experience, una organización que permite a los hombres de negocios de alto nivel convertirse en mejores líderes.



“Llevo trabajando desde los 13 años. En aquel entonces, mi motivación era el dinero. A medida que iba creciendo, me di cuenta de que eso no era suficiente para mantenerme ocupado en mi trabajo. Me tomó un tiempo encontrar algo en lo que fuera bueno y que me diera para vivir. Tuve que intentar miles de cosas diferentes".



"Trabajar solo por dinero no te hará feliz a largo plazo. Si deseas encontrar un trabajo significativo, pregúntate qué harías incluso si no te pagaran. Luego averigua quién necesita ese servicio. Toma tiempo probar suficientes opciones hasta que encontrar lo que te hace feliz, pero al final, vale la pena”.

6. Pregunte cómo puede servir a los demás: Amy Sangster

Cofundadora de Infinite Prosperity

“Cuando trabajaba en un banco, mis amigos con empleos ejecutivos podían permitirse lujos, pero rara vez sonreían y a menudo se quejaban de no tener suficiente tiempo para pasar con sus seres queridos. Entonces supe que el intercambio de tiempo por dinero no era para mí. Cuando mi ahora socio de negocios, Lewis Mocker, me introdujo al comercio diario, me obsesioné con dominarlo debido al estilo de vida que me proporcionaría. Aunque rápidamente tuve éxito, faltaba algo, un sentimiento de contribución".



"Si llegas a ese punto en tu vida, pregúntate cómo puedes servir a los demás. Sin lugar a dudas, sé que estoy aquí en la Tierra para ser un motivador y una guía para aquellos que, como yo, se niegan a conformarse con menos de lo que merecen. Presta atención a lo que verdaderamente te inspira. ¿Qué te da un sentido profundo de cumplimiento y propósito? ¿Qué te hace sentir vivo? Construye una vida alrededor de servir a otros en áreas que realmente valoras”.

7. Haz lo que te emocione: Oleksandr Kosovan

Fundador y CEO de Setapp y MacPaw, cuya aplicación emblemática CleanMyMac ha superado los 5 millones de usuarios.

“Jugué con conjuntos de construcción de metal cuando era niño. Imaginé una máquina nueva y luego traté de construirla. Cuando obtuve el resultado que quería después de muchas iteraciones, me emocioné increíblemente. La imaginación y la entrega se convirtieron en mi motivación. Como adulto, apliqué este enfoque a la programación y los productos creando complejos algoritmos para resolver tareas. Después de días de duro trabajo, me sentí extremadamente feliz cuando funcionaba. Me di cuenta de que este enfoque de ingeniería me impulsaría por siempre".



"¿Qué te impulsa? Busca este tipo de emoción en tu vida diaria. Aplica un enfoque orientado a resultados para resolver tareas complejas en tu vida y observa qué te produce alegría cuando función”.

8. Promulga cambios que te hagan feliz a vos y a los demás: Jason Hall

Autor, fundador y CEO de Five Channels, empresa que generó más de 30 millones de dólares en ingresos por ventas para clientes en 2018.

“Necesitas felicidad para ser productivo. Retrocede y mire realmente tu situación si no estás satisfecho con tu trabajo. Identifica lo que te hace infeliz y lo que debes hacer para resolverlo. Lo más importante es estar dispuesto a tomar riesgos y hacer cambios significativos".



"En mi trabajo, me enfoco en la transparencia y en la creación de asociaciones. Nuestros clientes confían en nosotros para encontrar soluciones, y el trabajo se vuelve significativo cuando ayudas a otros a mejorar. Estamos contentos cuando nuestros clientes están contentos, y no paramos hasta que lo escuchamos en sus voces”.

9. Presta atención a tus pensamientos: Guy Sheetrit

CEO de Over The Top SEO, que proporciona soluciones de marketing SEO personalizadas para empresas de comercio electrónico, locales y Fortune 500.



“Encontré mi vocación por necesidad. Era propietario de una pequeña empresa y los métodos tradicionales de publicidad y marketing ya no me funcionaban. Aprendí desarrollo de sitios web y SEO para hacer crecer mi negocio y realmente disfruté haciéndolo, así que comencé a dedicarme a eso de tiempo completo".



"Presta atención a tus pensamientos y acciones. La mente subconsciente es buena para revivir eventos y pensamientos importantes, pero es fácil perderte si no prestas atención. Estos pensamientos te ayudarán a guiarte hacia tu verdadero llamado”.

10. Deja que tu llamado te encuentre: Nafisé Nina Hodjat

Fundadora y abogada gerente de The SLS Firm



“Me dedicaba a resolver litigios civiles cuando algunos amigos se metieron en problemas con la ley. Ellos insistieron en que yo manejara sus casos, a pesar de que la ley criminal estaba fuera de mi área de experiencia. Resulta que la defensa criminal se volvió mi pasión, algo que nunca hubiera descubierto si no hubiera caído en ella por accidente”



"Dicho esto, hay expectativas irrazonables sobre 'vivir tu pasión', lo que puede llevar a la decepción. En cambio, mira tu vida como un regalo increíble y una hermosa aventura. Cuando amas tu vida, debes ser agradecido y hacer lo mejor que puedas pues grandes cosas aparecerán en tu camino. Tené fe en vos mismo y permití que tu llamado te encuentre”.