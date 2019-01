Los factores por los que en el verano recrudecen los conflictos en el trabajo

Pese a todos los inconvenientes que genera la convivencia con los compañeros de trabajo, la mayoría prefiere el esquema de "oficina abierta"

La consultora de Recursos Humanos Adecco Argentina realizó un estudio sobre los problemas de convivencia que existen en el trabajo, el cual arrojó que durante el verano, el aire acondicionado y los horarios son los factores que generan mayor cantidad de conflictos.



Al consultarles a más de 2300 persoans en todo el territorio nacional cuáles son los aspectos que generan más discusiones en el trabajo, el 44% respondió que tiene problemas con los horarios de entrada y salida.

Otro 28% no se pone de acuerdo con el nivel al cual funciona el aire acondicionado en la oficina. En este caso, el 28% admite que no se pone de acuerdo con los compañeros, mientras que un 44% llega a un acuerdo sin generar conflicto, y un 28% no tiene opción ya que cuenta con aire acondicionado centralizado.

Otros temas destacados son los ringtones de los celulares, el calentar la comida (especialmente la que tiene feo olor), la música y “¿Quién hace café?”, ya que el que lo termina, no lo prepara para el compañero siguiente.

Música

Es un tema crucial en las oficinas abiertas que tan de moda se pusieron en Buenos Aires en los últimos años.

Mientras que el 42% se pone de acuerdo, un 25% no y opta por turnarse la elección entre los compañeros o por escuchar cada uno su música con auriculares.

Adecco también relevó que 3 de cada 10 personas no escuchan música durante la jornada laboral.

Almuerzo

Según los encuestados, en general la hora de almorzar no resulta un tema de conflicto.

El 33% ya tiene turnos preestablecidos, el 25% tiene un solo turno donde almuerzan todos juntos, otro 23% lo arregla en el momento, el 17% come en el escritorio y sólo un 3% admite que existen conflictos con los horarios y turnos.

Ruidos

Siete de cada 10 afirman que los ruidos y llamados en la oficina no son un problema porque ya están acostumbrados o tienen una sala de reunión para estas cuestiones, mientras que un 25% lo encuentra molesto porque dificulta la concentración.



En este marco, más de la mitad de los encuestados por Adecco Argentina (51%) afirma tener un clima laboral bueno, mientras que un 20% lo califica como regular, un 21% cómo excelente y un 6% como malo.

Además, 3 de cada 10 afirman que empeora durante el verano como consecuencia del calor, el transporte, la mayor irritabilidad y el aire acondicionado.



Pese a todos estos inconvenientes mencionados previamente, más de la mitad prefiere trabajar en una oficina abierta, mientras que un 45% opta por la oficina cerrada.



Al preguntarles los beneficios de trabajar en una oficina abierta, el 60% cree que favorece el trabajo en equipo, el 49% cree que mejora la interacción, el 37% porque permite compartir situaciones laborales, el 25% porque permite compartir un espacio y el 22% porque favorece la creatividad.



Asimismo, al consultarles sobre los problemas que tienen este tipo de oficinas, el 56% afirma que el ruido es el mayor conflicto, el 40% cree que se dificulta la concentración, el 35% cree que no ofrece privacidad y el 31% cree que dificulta la definición del espacio personal.



Más de la mitad de los encuestados (54%) afirman que les gusta su lugar de trabajo, contra un 35% que respondió con un “más o menos” y un 10% que fue negativo.